Νέα μελέτη: Πώς το βιολογικό μας ρολόι επηρεάζει τον ύπνο μας και την ψυχική μας υγεία

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Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί ένας κακός ύπνος μπορεί να σας κάνει ευερέθιστους, αγχωμένους ή λυπημένους; Ο κακός ύπνος επηρεάζει τα συναισθήματά μας, αλλά παίζει επίσης ρόλο και ο χρόνος του. Οι κιρκαδικοί μας ρυθμοί είναι σχεδόν 24ωροι κύκλοι που ρυθμίζουν την εγρήγορση, τις ορμόνες, τη θερμοκρασία του σώματος και την πέψη.

Βαθιά μέσα στον εγκέφαλο, μια συστάδα νευρικών κυττάρων με το δύσκολο όνομα «υπερχιασματικός πυρήνας» (SCN) λειτουργεί ως το κύριο ρολόι του σώματος. Χρησιμοποιεί φωτεινά σήματα από τα μάτια για να συντονίσει τα ρολόγια σε άλλα όργανα, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, του ήπατος, της καρδιάς και του εντέρου. Όταν οι καθημερινές ρουτίνες δεν συγχρονίζονται με αυτό το ρολόι, η διάθεση μπορεί να επηρεαστεί.

Έρευνες δείχνουν ότι η διαταραχή του κιρκαδιανού ρυθμού μπορεί να συμβάλλει σε προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως γράφει στο άρθρο της στο TheConversation η Σάρα Τσελάπα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γνωστικής και Συναισθηματικής Νευροεπιστήμης, Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον.

«Το εσωτερικό μας ρολόι βοηθά στη ρύθμιση των ορμονών, συμπεριλαμβανομένης της μελατονίνης και της κορτιζόλης. Η μελατονίνη βοηθά στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου-αφύπνισης. Τα επίπεδά της παραμένουν χαμηλά κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυξάνονται το βράδυ καθώς πέφτει το σκοτάδι (σηματοδοτώντας στον εγκέφαλο ότι είναι ώρα για ξεκούραση), κορυφώνονται στη μέση της νύχτας και μειώνονται το πρωί. Η κορτιζόλη, η οποία μας βοηθά να ανταποκριθούμε στο στρες, συνήθως αυξάνεται προς το πρωί», αναφέρει η καθηγήτρια.

Αυτές οι αλλαγές προετοιμάζουν το σώμα για δραστηριότητα και ξεκούραση, επηρεάζοντας παράλληλα τη συναισθηματική ευεξία.

Η μελέτη

Σε μια εργαστηριακή μελέτη του 2024 , οι ειδικοί διερεύνησαν εάν τα εσωτερικά μας ρολόγια επηρεάζουν τη διάθεση ανεξάρτητα από τις καθημερινές δραστηριότητες.

Μελετήσαν 19 υγιείς ενήλικες για 32 ώρες, μετρώντας τη διάθεση ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις αλλαγές στο περιβάλλον και τη συμπεριφορά τους.

Διαπιστώσαν ότι η αγχώδης και καταθλιπτική διάθεση ήταν υψηλότερη γύρω στις 8 π.μ. έως τις 9 π.μ., ενώ οι συμμετέχοντες ανέφεραν μεγαλύτερη ψυχική κόπωση και χαμηλότερη σωματική άνεση μεταξύ περίπου 6 π.μ. και 8 π.μ. Αυτά τα μοτίβα συνδέονταν με τα εσωτερικά βιολογικά τους ρολόγια, υποδηλώνοντας ότι η διάθεση μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με τον βιολογικό χρόνο, ανεξάρτητα από τις καθημερινές ρουτίνες.

Η διαταραχή του κιρκαδικού ρυθμού έχει επίσης συνδεθεί με την κατάθλιψη και τη διπολική διαταραχή, μια πάθηση που περιλαμβάνει επεισόδια κατάθλιψης και αυξημένη ή ευερέθιστη διάθεση.

Η σχέση λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι ψυχικές δυσκολίες μπορούν να διαταράξουν τον ύπνο και τους κιρκαδικούς ρυθμούς, δημιουργώντας ενδεχομένως έναν κύκλο στον οποίο ο ύπνος χαμηλής ποιότητας και η ψυχολογική δυσφορία αλληλοενισχύονται.

Πώς να υποστηρίξετε το βιολογικό σας ρολόι

Παρόλο που μπορεί να μην ελέγχουμε τις ώρες εργασίας ή τα προγράμματα ύπνου μας, ορισμένες καθημερινές συνήθειες μπορεί να βοηθήσουν στη διατήρηση της ευθυγράμμισης του εσωτερικού μας ρολογιού.

Απολαύστε πρωινό φως: Το φως είναι το πιο ισχυρό περιβαλλοντικό σήμα για το κύριο ρολόι. Ο χρόνος που περνάτε σε εξωτερικούς χώρους μετά το ξύπνημα μπορεί να υποστηρίξει την εγρήγορση και να βοηθήσει στη ρύθμιση του χρόνου του ύπνου αργότερα. Η ποσότητα φωτός που χρειάζεται ποικίλλει μεταξύ των ανθρώπων.

Μειώστε το έντονο φως πριν τον ύπνο: Η μείωση της έντασης των φωτιστικών του σπιτιού και ο περιορισμός της χρήσης οθονών το βράδυ/νύχτα μπορεί να βοηθήσει το σώμα να προετοιμαστεί για τον ύπνο. Το NHS συνιστά την αποφυγή ηλεκτρονικών οθονών για τουλάχιστον μία ώρα πριν τον ύπνο.

Διατηρήστε ένα τακτικό πρόγραμμα ύπνου–αφύπνισης: Το να πηγαίνετε για ύπνο και να ξυπνάτε σε αρκετά σταθερές ώρες μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση του κιρκαδικού ρυθμού. Μια συστηματική ανασκόπηση συνέδεσε τα τακτικά πρότυπα ύπνου με καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη, των καρδιακών παθήσεων και της κατάθλιψης.

Λάβετε υπόψη το χρονοδιάγραμμα του φαγητού και της άσκησης. Τα συνεπεί και νωρίτερα ωράρια φαγητού μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη των καθημερινών ρυθμών του σώματος για τη σωματική υγεία, αν και χρειάζεται έρευνα για να καθοριστούν τα καλύτερα προγράμματα φαγητού για την ψυχική υγεία.

Επιπλέον η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί επίσης να ωφελήσει τον ύπνο. Μια ανασκόπηση μελετών διαπίστωσε ότι η βραδινή άσκηση γενικά δεν επηρέασε τον ύπνο, αν και μερικές φορές το έκανε.

ΠΗΓΗ: theconversation.com

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