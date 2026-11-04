Αιχμές της Κομισιόν για τις τουρκικές προκλήσεις: Casus belli, τουρκολιβυκό και καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου – Οργισμένη αντίδραση της Άγκυρας

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Σαφή και αυστηρά μηνύματα προς την Άγκυρα για τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αποφυγή απειλών και την ειρηνική επίλυση των διαφορών εκπέμπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από την ετήσια έκθεσή της για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του πακέτου διεύρυνσης της ΕΕ για το 2026.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό, το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το casus belli, αλλά και η παρεμπόδιση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου (Great Sea Interconnector). Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι από το 2023 έχει σημειωθεί συνολική βελτίωση στο κλίμα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, ωστόσο υπογραμμίζει ότι δεν έχει επιτευχθεί βιώσιμη αποκλιμάκωση, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές διαφορές και ενέργειες που προκαλούν ανησυχία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συνεχιζόμενη τουρκική στάση απέναντι στην Ελλάδα, με την Επιτροπή να καταγράφει την επανεμφάνιση υπερπτήσεων τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά, ακόμη και κατοικημένα, καθώς και σημαντική αύξηση των παραβιάσεων του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων. Παρά τη διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας και την επανέναρξη του πολιτικού διαλόγου, η εικόνα στο Αιγαίο παραμένει σύνθετη, με την Άγκυρα να συνεχίζει να προβάλλει αξιώσεις και να αμφισβητεί ελληνικές αρμοδιότητες και δικαιώματα.

Η έκθεση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις τουρκικές αξιώσεις περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών του ανατολικού Αιγαίου, στις συστηματικές εκδόσεις μη εγκεκριμένων ναυτιλιακών προειδοποιήσεων, αλλά και στις αμφισβητήσεις που στρέφονται, σύμφωνα με την Κομισιόν, εμμέσως κατά της ελληνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας. Παράλληλα, η ενσωμάτωση της θεωρίας της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan) στα τουρκικά σχολικά βιβλία χαρακτηρίζεται πηγή ανησυχίας, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον διάλογο και την περιφερειακή συνεργασία.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στο casus belli του 1995, δηλαδή στην απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης με την οποία χαρακτηρίζεται αιτία πολέμου ενδεχόμενη μονομερής επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το σχετικό δικαίωμα προβλέπεται από το άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και επισημαίνει ότι η διατήρηση της συγκεκριμένης απειλής εξακολουθεί να επιβαρύνει τις διμερείς σχέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν καλεί την Τουρκία να εγκαταλείψει τις απειλές και τις μονομερείς ενέργειες, να δεσμευθεί έμπρακτα υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας και να επιλέξει την ειρηνική επίλυση των διαφορών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα, επαναφέρει την προοπτική προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, καλώντας την Άγκυρα να συμφωνήσει σε μια τέτοια διαδικασία για την επίλυση των εκκρεμών διαφορών.

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται και το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, το οποίο αφορά την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο. Η έκθεση καταγράφει ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, με έδρα τη Βεγγάζη, προχώρησε τον Οκτώβριο του 2026 στην επικύρωσή του, έπειτα από πολυετή εκκρεμότητα. Ωστόσο, η Επιτροπή επαναλαμβάνει με σαφήνεια την πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το συγκεκριμένο μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτες χώρες.

Παράλληλα, η Κομισιόν σημειώνει ότι η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει το μνημόνιο του Οκτωβρίου 2022 με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης για τη διμερή συνεργασία στον τομέα των υδρογονανθράκων. Καταγράφει, επίσης, ότι τον Φεβρουάριο του 2026 η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης χορήγησε άδεια ερευνών στην τουρκική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία TPAO, εξέλιξη που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των ενεργειακών και γεωπολιτικών ανταγωνισμών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά της Επιτροπής στον Great Sea Interconnector (GSI), την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, η οποία αποτελεί έργο κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PCI). Σύμφωνα με την έκθεση, η Τουρκία συνέχισε να παρεμποδίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου, δημιουργώντας πρόσθετα εμπόδια στην ενεργειακή συνεργασία στην περιοχή.

Η Κομισιόν επισημαίνει, ακόμη, ότι παρά τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στην περιφερειακή ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα, δεν έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με τον αναθεωρημένο ευρωπαϊκό κανονισμό για τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα. Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο GSI αποτελεί στρατηγικό έργο για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διασύνδεση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα.

Στην έκθεση καταγράφονται, επίσης, περιστατικά που συνδέονται με την ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια, όπως η τουρκική αντίδραση στη μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ιρανικής πυραυλικής απειλής, καθώς και η ένταση που προκλήθηκε μετά την ανάπτυξη ελληνικών F-16 στην Κύπρο, στον απόηχο της επίθεσης με drone στις βρετανικές βάσεις. Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι περιφερειακές κρίσεις μπορούν να επηρεάσουν εκ νέου τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Εκτενής είναι και η αναφορά στο Κυπριακό, με την Κομισιόν να ασκεί κριτική στην επιμονή της Άγκυρας στη λύση των δύο κρατών. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η Τουρκία εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και να μην συνεργάζεται μαζί της, ενώ επαναλαμβάνει ότι η μόνη διεθνώς αναγνωρισμένη κρατική οντότητα στο νησί είναι η Κυπριακή Δημοκρατία.

Η ευρωπαϊκή πλευρά καλεί την Τουρκία να στηρίξει ενεργά μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, εγκαταλείποντας τη ρητορική περί δύο κρατών. Ζητεί, επίσης, την αποφυγή μονομερών ενεργειών που αυξάνουν την ένταση και δυσχεραίνουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα Βαρώσια, με την Επιτροπή να ζητεί από την Τουρκία να ανακαλέσει τις μονομερείς ενέργειες που ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο του 2021, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Οκτώβριο του 2020, σε συμμόρφωση με τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Παράλληλα, η έκθεση καταγράφει την υπογραφή, τον Ιούλιο του 2026, μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της μη αναγνωρισμένης οντότητας στα κατεχόμενα για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, χωρίς τη συναίνεση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναφέρεται, επίσης, στην ενίσχυση της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί, στις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και στη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου.

Σε ό,τι αφορά τον ελληνοτουρκικό διάλογο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι από το 2023 έχει καταβληθεί ουσιαστική προσπάθεια επαναπροσέγγισης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Καταγράφει τις συναντήσεις των υπουργών Εξωτερικών, την επανέναρξη του πολιτικού διαλόγου, τις επαφές για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καθώς και τη διεξαγωγή του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας τον Φεβρουάριο του 2026.

Ωστόσο, η βελτίωση του κλίματος δεν έχει οδηγήσει σε ουσιαστική επίλυση των βασικών διαφορών. Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών παραμένει σε εκκρεμότητα, ενώ οι τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία στις Βρυξέλλες.

Η Επιτροπή αναφέρεται, ακόμη, στην ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία τον Αύγουστο του 2026, στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται κυρίως πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, στην ανοιχτή θάλασσα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις ευρύτερες εξελίξεις που παρακολουθεί η ΕΕ στην περιοχή.

Έντονη αντίδραση της Τουρκίας

Την έντονη δυσαρέσκεια της Άγκυρας προκάλεσε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία, η οποία δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο του πακέτου διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2026. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τις Βρυξέλλες για μεροληπτική αντιμετώπιση, απορρίπτοντας τις επισημάνσεις που αφορούν τις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται οι αναφορές της Κομισιόν στην παρεμπόδιση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, στη διατήρηση του τουρκικού casus belli του 1995 και στη θέση της ΕΕ ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη.

Η τουρκική πλευρά, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί τις ελληνικές και κυπριακές θέσεις, παραμερίζοντας τα συμφέροντα της Τουρκίας και του ψευδοκράτους.

Στο στόχαστρο της Άγκυρας οι αναφορές για την Ανατολική Μεσόγειο

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η τοποθέτηση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για το περιεχόμενο της έκθεσης σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο και τις θαλάσσιες διεκδικήσεις.

Η Άγκυρα χαρακτηρίζει τις θέσεις που διατυπώνονται στο ευρωπαϊκό κείμενο ως «μαξιμαλιστικές, μη ρεαλιστικές και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο», αποδίδοντας στην ΕΕ υιοθέτηση των ελληνικών και ελληνοκυπριακών απόψεων.

Αναφορικά με το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, το τουρκικό ΥΠΕΞ απορρίπτει ευθέως τις σχετικές παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι είναι «στερούμενες οποιασδήποτε νομικής βάσης».

Παράλληλα, επιμένει ότι οι εκτιμήσεις για την Ανατολική Μεσόγειο δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο και την αρχή της δίκαιης αντιμετώπισης (equity).

Επίθεση στην ΕΕ για τη στάση της απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο

Στο επίκεντρο της τουρκικής ανακοίνωσης βρίσκεται και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Κυπριακό.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τις Βρυξέλλες ότι εξακολουθούν να στηρίζουν τις θέσεις της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη, όπως υποστηρίζει, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου».

Για το Κυπριακό, μάλιστα, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στις προσπάθειες επίλυσης, εφόσον, κατά την τουρκική θέση, υιοθετεί άνευ όρων τις απόψεις της ελληνοκυπριακής πλευράς.

«Είναι αδύνατο για την ΕΕ να συμβάλει στις προσπάθειες για μια λύση, εφόσον υιοθετεί άνευ όρων τη θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς όσον αφορά το Κυπριακό ζήτημα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Κατηγορίες για μεροληψία και «δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει επίσης τις διαπιστώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εσωτερική κατάσταση της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα πολιτικών κριτηρίων, δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι σχετικές επικρίσεις είναι αβάσιμες και αντανακλούν την αντιμετώπιση που, κατά την Άγκυρα, επιφυλάσσουν ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στην Τουρκία.

Το υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», χαρακτηρίζοντας τη στάση της ΕΕ «μεροληπτική και άδικη».

Η Άγκυρα θεωρεί ότι η συγκεκριμένη έκθεση συνεχίζει μια πρακτική που, όπως υποστηρίζει, ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, με τις ευρωπαϊκές αξιολογήσεις να μην αποτυπώνουν αντικειμενικά τις τουρκικές θέσεις και επιδιώξεις.

Τα θετικά σημεία της έκθεσης που χαιρετίζει η Τουρκία

Παρά τις αντιδράσεις της για το μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών και γεωπολιτικών αναφορών, η τουρκική πλευρά εμφανίζεται θετική απέναντι στις οικονομικές διαπιστώσεις της Κομισιόν.

Ειδικότερα, το τουρκικό ΥΠΕΞ χαιρετίζει τις αναφορές που αφορούν:

Την οικονομική και νομισματική πολιτική της Τουρκίας.

της Τουρκίας. Τη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς και την πρόοδο που καταγράφεται στον συγκεκριμένο τομέα.

και την πρόοδο που καταγράφεται στον συγκεκριμένο τομέα. Την ικανότητα της τουρκικής οικονομίας να ανταποκρίνεται στις ανταγωνιστικές πιέσεις εντός της ΕΕ.

να ανταποκρίνεται στις ανταγωνιστικές πιέσεις εντός της ΕΕ. Τον ρόλο της Τουρκίας στη συνδεσιμότητα και την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού και αξίας.

και την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού και αξίας. Τη συμβολή της χώρας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Με αφορμή, μάλιστα, τις θετικές οικονομικές και εμπορικές επισημάνσεις, η Άγκυρα επαναφέρει με έμφαση το αίτημά της για εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας–ΕΕ, επιδιώκοντας την αναβάθμιση της οικονομικής συνεργασίας με τις Βρυξέλλες.

Το μήνυμα της Άγκυρας για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσουν πιο μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, με γνώμονα τα κοινά συμφέροντα και όχι τις εκάστοτε πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Επικαλείται, μάλιστα, την αρχή pacta sunt servanda, δηλαδή την υποχρέωση τήρησης των συμφωνιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών της με την ΕΕ.

«Η Τουρκία είναι έτοιμη να προωθήσει τις σχέσεις της, βασιζόμενη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και τη δικαιοσύνη», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα καλεί τις Βρυξέλλες να αξιοποιήσουν τον ενισχυμένο διάλογο των τελευταίων μηνών και να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις που θα δώσουν νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών

«Η έκθεση που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χώρα μας, στο πλαίσιο της «Δέσμης Διεύρυνσης» για το 2026, αποκαλύπτει για άλλη μια φορά τη μεροληπτική και άδικη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) απέναντι στη χώρα μας.

Απορρίπτουμε τους αβάσιμους ισχυρισμούς που περιέχονται στην έκθεση, ιδίως εκείνους που αφορούν τα πολιτικά κριτήρια, καθώς και τους τομείς της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τέτοιες κατηγορίες αποτελούν αντανάκλαση των «δύο μέτρων και δύο σταθμών» που εφαρμόζουν ορισμένοι αξιωματούχοι της ΕΕ, καθώς και της ασυνεπούς και απαξιωμένης νοοτροπίας τους.

Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε ότι η έκθεση υπερασπίζεται τις μαξιμαλιστικές, μη ρεαλιστικές και διεθνώς παράνομες θέσεις της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς, ενώ αγνοεί για άλλη μια φορά τα νόμιμα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις δικαιολογημένες πολιτικές τόσο της Τουρκίας όσο και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Με την ευκαιρία αυτή, επαναλαμβάνουμε ότι είναι αδύνατο για την ΕΕ να συμβάλει στις προσπάθειες για μια λύση, εφόσον υιοθετεί άνευ όρων τη θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς όσον αφορά το Κυπριακό ζήτημα.

Οι εκτιμήσεις στην έκθεση σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και την αρχή της δίκαιης αντιμετώπισης (equity)· επιπλέον, οι παρατηρήσεις σχετικά με το Μνημόνιο που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης.

Από την άλλη πλευρά, χαιρετίζουμε τα συμπεράσματα σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία στους τομείς της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, την ύπαρξη μιας εύρυθμης οικονομίας της αγοράς, καθώς και την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στις ανταγωνιστικές πιέσεις εντός της Ένωσης. Αντικρίζουμε επίσης θετικά τις αναφορές στον ρόλο της χώρας μας όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού και αξίας, καθώς και στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Όπως προκύπτει από τα οικονομικά και εμπορικά δεδομένα που καταγράφονται στην έκθεση, επαναλαμβάνουμε τη δικαιολογημένη και νόμιμη προσδοκία μας σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης.

Οι σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ θα πρέπει να διαμορφώνονται με βάση τα κοινά συμφέροντα και ένα μακροπρόθεσμο όραμα, υπερβαίνοντας τους στενούς πολιτικούς υπολογισμούς και τις μονομερείς προσεγγίσεις.

Στο πλαίσιο του δικαίου της σύνδεσης και της αρχής pacta sunt servanda (τήρηση των συμφωνιών), η Τουρκία είναι έτοιμη να προωθήσει τις σχέσεις της, βασιζόμενη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και τη δικαιοσύνη. Αναμένουμε από την ΕΕ να επιδείξει τη στρατηγική βούληση που απαιτείται για το κοινό μας μέλλον, μετατρέποντας τον διάλογο —ο οποίος έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα— σε συγκεκριμένες αποφάσεις που ενισχύουν την προοπτική της ένταξής μας στην ΕΕ».

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