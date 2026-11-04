Σοκ: Νέα μελέτη απέδειξε ότι το τσάι σε πλαστικά φακελάκια απελευθερώνει έως και 2.498 μικροπλαστικά ανά φλιτζάνι

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Έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα δημιουργούν τα αποτελέσματα μιας νέα μελέτης τα οποία αποκάλυψαν ότι ορισμένα πλαστικά φακελάκια τσαγιού, απελευθερώνουν έως 2.498 μικροπλαστικά σωματίδια ανά φλιτζάνι, ενώ παράλληλα ανιχνεύθηκαν δισφαινόλη Α (BPA) και πλαστικοποιητές.
Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό npj Science of Food, καθιστά σαφές ότι δεν κατασκευάζονται όλα τα φακελάκια από το ίδιο υλικό. Ορισμένα αποτελούνται από κυτταρίνη, ενώ άλλα περιέχουν πλαστικό πλέγμα, που εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες κατά την παρασκευή.
Η θερμότητα μπορεί να διευκολύνει την απελευθέρωση μικροσκοπικών πλαστικών σωματιδίων. Παράλληλα, στα ροφήματα ενδέχεται να μεταφέρονται χημικές ενώσεις που σχετίζονται με τα πλαστικά, όπως φθαλικοί εστέρες αλλα και η BPA. Πρόκειται για μια συνθετική χημική ένωση που χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1960 κυρίως για την κατασκευή πολυανθρακικών πλαστικών (σκληρά, διαφανή πλαστικά) και ρητίνες. Η BPA έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα λόγω της πιθανής επίδρασής της στο ορμονικό σύστημα.
Οι ερευνητές εξέτασαν τέσσερις μάρκες τσαγιού με πλαστικά φακελάκια, που αγοράστηκαν στην Τουρκία, και 14 μάρκες χύμα τσαγιού.
Τα φακελάκια τοποθετήθηκαν σε νερό θερμοκρασίας περίπου 95°C για τρία λεπτά. Στη συνέχεια, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μικροσκοπικές και χημικές αναλύσεις για να καταγράψουν τα σωματίδια και τις ουσίες που απελευθερώθηκαν.
Οι τέσσερις μάρκες παρήγαγαν κατά μέσο όρο από 555 έως 2.498 μικροπλαστικά σωματίδια ανά φλιτζάνι, με σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.
Όλα τα ταυτοποιημένα σωματίδια ήταν ίνες πολυαμιδίου, υλικού που συμφωνούσε με τη σύνθεση των φακέλων.
Ωστόσο, η μέθοδος εντόπιζε μόνο σωματίδια μεγαλύτερα από 100 μικρόμετρα. Συνεπώς, μικρότερα σωματίδια ενδέχεται να μην καταγράφηκαν. Επιπλέον η ανάλυση ανίχνευσε BPA και πλαστικοποιητές και στα τέσσερα ροφήματα.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η εκτιμώμενη πρόσληψη BPA αντιστοιχούσε στο 4,55% έως 21,70% της ανεκτής ημερήσιας πρόσληψης που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).
Στην επαναξιολόγηση του 2023, η EFSA, καθόρισε την ανεκτή ημερήσια πρόσληψη BPA στα 0,2 νανογραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους, μειώνοντας σημαντικά το προηγούμενο όριο.
«Η μελέτη μας διαπίστωσε ότι η πρόσληψη BPA θα μπορούσε να φτάσει το 21,7% της τιμής TDI της EFSA, ένα εύρημα που αποτελεί κρίσιμη προειδοποίηση, ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες, όπως οι έγκυες γυναίκες και τα παιδιά».
Η έρευνα δεν εξέτασε άμεσα επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε τοξικολογικά μοντέλα, τα οποία έδειξαν γενικά αμελητέο εκτιμώμενο κίνδυνο από την πρόσληψη μικροπλαστικών και πλαστικοποιητών με τη μέση κατανάλωση τσαγιού.
Ωστόσο, η συνολική έκθεση στην BPA μπορεί να αυξηθεί από άλλες καθημερινές πηγές.
Στα φύλλα χύμα τσαγιού εντοπίστηκαν από 146 έως 1.178 σωματίδια ανά κιλό, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε 0,3 έως 2,4 σωματίδια ανά μερίδα δύο γραμμαρίων.
Ωστόσο, τα φύλλα εξετάστηκαν με απευθείας χημική πέψη και όχι με αντίστοιχη παρασκευή ροφήματος. Συνεπώς, δεν μπορεί να γίνει απόλυτη σύγκριση με το τσάι σε φακελάκια. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι τα μικροπλαστικά μπορούν να μεταφερθούν στα φύλλα από πλαστικούς σάκους, γεωργικές δραστηριότητες, ατμοσφαιρική σκόνη και βιομηχανικό εξοπλισμό. Κατά το στάδιο του μαρασμού, η παρατεταμένη έκθεση των φύλλων στον αέρα μπορεί επίσης να συμβάλει στην επιμόλυνση.
Ο χαρακτηρισμός «βιοδιασπώμενο» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα φακελάκι δεν περιέχει πολυμερή.
Μελέτη του 2026 στο Scientific Reports εξέτασε οκτώ εμπορικά προϊόντα και ανέδειξε τη σημασία της σύνθεσης των υλικών, συμπεριλαμβανομένου του πολυγαλακτικού οξέος (PLA), που χρησιμοποιείται σε ορισμένα προϊόντα τα οποία προωθούνται ως βιοδιασπώμενα.
Η πραγματική σύνθεση του φακέλου έχει επομένως μεγαλύτερη σημασία από την εμπορική περιγραφή του.
Ωστόσο, όπως τονίζουν οι ειδικοί, οι πρακτικές αυτές δεν εγγυώνται πλήρη απομάκρυνση των μικροπλαστικών.
Πηγή: nature.com
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