ΚΕΔΕ: Τι φοβάται η «γαλάζια» πλειοψηφία από τον Δούκα στην Καλαμάτα;

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Με μια επίθεση στον Χάρη Δούκα, αντί για συγκεκριμένες απαντήσεις στην κριτική του, ότι υπάρχει χρηματοδοτικό κενό στους δήμους, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, προσέρχεται η διοίκηση της ΚΕΔΕ στο ετήσιο συνέδριο που αρχίζει αύριο, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στην Καλαμάτα και ολοκληρώνεται το Σάββατο. Η «γαλάζια» πλειοψηφία επικαλείται την ενότητα της Αυτοδιοίκησης, αλλά επιλέγει να τη διαφυλάξει ζητώντας, ουσιαστικά, από την αντιπολίτευση να χαμηλώσει τους τόνους – τη σιωπή της δηλαδή.

Τα οικονομικά προβλήματα των δήμων, όμως, δεν υποχωρούν επειδή ενοχλεί η συζήτησή τους. Αλλά επειδή η κυβέρνηση επιμένει να κινείται με τους δικούς της, προβληματικούς ρυθμούς, μακριά από τις ανάγκες της αυτοδιοίκησης.

Το πολιτικό ερώτημα είναι λοιπόν γιατί μια διοίκηση που αναγνωρίζει την οικονομική ασφυξία των δήμων αντιδρά τόσο έντονα όταν ο δήμαρχος Αθηναίων ζητά να μετατραπεί αυτή η διαπίστωση σε ουσιαστική διεκδίκηση απέναντι στην κυβέρνηση.

Τα 2,5 δισ. ευρώ τα αναγνωρίζει και ο Κυρίζογλου

Η ισχυρότερη απάντηση στον χαρακτηρισμό της κριτικής Δούκα ως «αστήρικτης» βρίσκεται στην ίδια την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ.

Στις 3 Νοεμβρίου, η Ένωση δημοσίευσε ενημέρωση για συνέντευξη του προέδρου της, Λάζαρου Κυρίζογλου, στο BEST TV, καταγράφοντας τη δική του αναφορά σε χρηματοδοτικό κενό των δήμων που αγγίζει τα 2,5 δισ. ευρώ, καθώς και στην υποστελέχωση και στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Επιπλέον, από τον Ιούλιο η ΚΕΔΕ είχε παρουσιάσει τη μελέτη της ΕΕΤΑΑ και της Ένωσης για το πραγματικό κόστος άσκησης των δημοτικών αρμοδιοτήτων. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, καταγράφεται ετήσιο έλλειμμα άνω των 1,3 δισ. ευρώ για τη λειτουργία των δήμων και επιπλέον άνω των 1,2 δισ. ευρώ για τη συντήρηση και αναβάθμιση βασικών υποδομών.

Επομένως, ο Δούκας δεν επιστρατεύει έναν αυθαίρετο αριθμό για τις ανάγκες της αντιπολίτευσης. Χρησιμοποιεί την τεκμηρίωση του ίδιου του αυτοδιοικητικού θεσμού. Η ουσιαστική διαφωνία αφορά το πολιτικό συμπέρασμα: πόση πίεση πρέπει να ασκηθεί στην κυβέρνηση και με ποιο σχέδιο θα διεκδικηθούν οι αναγκαίοι πόροι.

Στην ανακοίνωσή της η διοίκηση χαρακτηρίζει την κριτική του δημάρχου Αθηναίων «αδικαιολόγητη κι αστήρικτη» και δηλώνει ότι, για χάρη της ενότητας, δεν θα απαντήσει σε όσα της καταλόγισε. Εκδίδει, δηλαδή, ανακοίνωση εναντίον του για να γνωστοποιήσει ότι δεν θα του απαντήσει.

Η επιλογή αυτή αφήνει ανέγγιχτη την ουσία των επισημάνσεών του. Ο επικεφαλής της «Αυτοδιοίκησης Τώρα» θέτει ως προτεραιότητα τη χρηματοδότηση, προειδοποιεί για αδυναμία κατάρτισης προϋπολογισμών και υπογραμμίζει την απόσταση ανάμεσα στις ανάγκες των δήμων και στην έκτακτη ενίσχυση των 140 εκατ. ευρώ.

Η ενότητα, ωστόσο, χρειάζεται κοινές διεκδικήσεις, δεσμεύσεις και λογοδοσία. Όταν επιστρατεύεται για να αποθαρρύνει την κριτική, κινδυνεύει να μετατραπεί σε απαίτηση πολιτικής σιωπής. Και τότε η πλειοψηφία δίνει την εικόνα ότι λειτουργεί περισσότερο ως προστατευτικό ανάχωμα της κυβέρνησης παρά ως εκπρόσωπος δήμων που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Το προηγούμενο της Αλεξανδρούπολης

Υπάρχει, άλλωστε, ένα περσινό αποτέλεσμα που κάνει τη φετινή αντιπαράθεση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Στο συνέδριο της Αλεξανδρούπολης, τον Νοέμβριο του 2025, το ψήφισμα της πλειοψηφίας επικράτησε με 92 ψήφους έναντι 89 της πρότασης της παράταξης Δούκα. Μόλις τρεις ψήφοι χώρισαν τις δύο προτάσεις, αποτυπώνοντας τις οριακές ισορροπίες στη συγκεκριμένη ψηφοφορία.

Το αποτέλεσμα δεν ισοδυναμούσε με αλλαγή διοίκησης. Έδειξε, όμως, ότι η αριθμητική υπεροχή μιας παράταξης δεν εξασφαλίζει αυτομάτως την πολιτική συναίνεση του συνεδρίου. Όταν η συζήτηση φτάνει στους πόρους και στην επιβίωση των δήμων, η κομματική πειθαρχία δοκιμάζεται.

Είναι εύλογη, συνεπώς, η πολιτική εκτίμηση ότι η περσινή οριακή επικράτηση βαραίνει και στη φετινή στάση της πλειοψηφίας.

Μήπως φοβούνται για την κυβερνητική «μόστρα»;

Η επίθεση της γαλάζιας πλειιψηφίας της ΚΕΔΕ στον Δούκα φαίνεται να υπαγορεύεται από εκλογικούς σχεδιασμούς. Υπάρχει, όμως, ένα απολύτως θεμιτό πολιτικό ερώτημα: μήπως η «γαλάζια» πλειοψηφία ανησυχεί περισσότερο για το ενδεχόμενο μιας ηχηρής αποδοκιμασίας της κυβερνητικής πολιτικής παρά για τη διαφωνία στο εσωτερικό της ΚΕΔΕ;

Μήπως φοβάται ότι ο Δούκας θα χαλάσει τη «μόστρα» ενός συνεδρίου στο οποίο οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις πραγματικές ανάγκες των δήμων; Και μάλιστα με δεδομένο ότι από το συνέδριο θα περάσει για χαιρετισμό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άρα κάποιοι σκέφτονται μόνο τα… πανηγύρια για το κυβερνών κόμμα.

Στην Καλαμάτα η διοίκηση θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει με αποφάσεις, συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα διεκδίκησης. Γιατί η αξιοπιστία της ΚΕΔΕ κρίνεται από όσα εξασφαλίζει για τους δήμους – και οι χαρακτηρισμοί κατά του Δούκα δεν καλύπτουν ούτε ένα ευρώ από το χρηματοδοτικό τους κενό.

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