O Ελ Σαγιέντ τρολάρει τον Βανς: «Τζέι Ντι, χαμπίμπι, είσαι υποχρεωμένος να με ορκίσεις» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο νεοεκλεγείς Γερουσιαστής του Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ (Δημοκρατικός), ειρωνεύτηκε τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο Βανς κατά την ομιλία της νίκης του τα ξημερώματα της Τετάρτης, έπειτα από μήνες επιθέσεων που δέχθηκε από τους δύο Ρεπουμπλικανούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Ο Ελ-Σαγιέντ, ο οποίος κέρδισε τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς —τον οποίο στήριζε ο Τραμπ— στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν (μια αναμέτρηση που συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον), αστειεύτηκε με την προοπτική να τον ορκίσει ο Βανς τον Ιανουάριο. Χαρακτήρισε την κατάσταση ως μια στιγμή «απολαυστικής ειρωνείας», δεδομένων των προσωπικών επιθέσεων που είχε εξαπολύσει δημόσια ο Βανς εναντίον του.

«JD, habibi (αγάπη), υπάρχει μια απολαυστική ειρωνεία στο γεγονός ότι, βάσει του Συντάγματος, είσαι υποχρεωμένος να με ορκίσεις τον Ιανουάριο», δήλωσε ο Ελ-Σαγιέντ απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Ντιτρόιτ, χρησιμοποιώντας την αραβική λέξη.

«Wolverines 1, Buckeyes 0», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην αντιπαλότητα μεταξύ του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν και του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο (Ohio State) —το πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοίτησε ο Βανς.

Στη συνέχεια, ο Δημοκρατικός πολιτικός στράφηκε στον Τραμπ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας είχε επανειλημμένα χλευάσει το όνομα του Ελ-Σαγιέντ και είχε επιτεθεί στη μουσουλμανική του πίστη.

«Ντόναλντ, ξέρω ότι δυσκολεύεσαι με το όνομά μου. Οπότε, αφού με ορκίσει ο Τζέι Ντι τον Ιανουάριο, μπορείς απλώς να με αποκαλείς “Γερουσιαστή”», είπε ο Ελ-Σαγιέντ.

Τα σχόλια αυτά αποτέλεσαν μια στιγμή θριάμβου για τον Ελ-Σαγιέντ, ο οποίος έγινε ο πρώτος Μουσουλμάνος που εκλέγεται στη Γερουσία των ΗΠΑ, έπειτα από μια σκληρή προεκλογική εκστρατεία κατά την οποία η θρησκεία του και οι προοδευτικές του θέσεις προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις από τους Ρεπουμπλικανούς.

Ο Βανς είχε χαρακτηρίσει παλαιότερα τον Ελ-Σαγιέντ ως «πολύ, πολύ κακό», ενώ ο Τραμπ είχε αποκαλέσει επανειλημμένα τον Δημοκρατικό πολιτικό «τζιχαντιστή» και «κομμουνιστή». Οι Ρεπουμπλικανοί ισχυρίστηκαν επίσης ότι διατηρούσε δεσμούς με τη Μουσουλμάνικη Αδελφότητα —ισχυρισμό τον οποίο ο Ελ-Σαγιέντ έχει διαψεύσει.

Ο Πρόεδρος κλιμάκωσε τις επιθέσεις του τις τελευταίες ώρες πριν από την ημέρα των εκλογών, υποστηρίζοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social, τα ξημερώματα της Τρίτης, ότι ο Ελ-Σαγιέντ «μισεί τους Εβραίους, μισεί τους μαύρους», καθώς και ότι «μισεί τους λευκούς».

Σε συγκέντρωση στη Νότια Καρολίνα, ο Τραμπ δήλωσε στο πλήθος: «Αν είστε μαύροι ή αν είστε Εβραίοι, και ψηφίσετε τον Αμπντούλ, τότε είστε τρελοί». Ο Ελ-Σαγιέντ, πρώην διευθυντής υγείας της Κομητείας Γουέιν, θα διαδεχθεί τον αποχωρούντα Γερουσιαστή Γκάρι Πίτερς (Δημοκρατικός από το Μίσιγκαν), διατηρώντας την έδρα στα χέρια των Δημοκρατικών, έπειτα από μία από τις πιο σκληρές αναμετρήσεις για τη Γερουσία κατά τον κύκλο των ενδιάμεσων εκλογών.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ «κρύβεται στην ιδιωτική του κατοικία» στον Λευκό Οίκο μετά ολοκληρωτική ήττα των Ρεπουμπλικανών

Το Τέξας «βάφτηκε» μπλε: Με αιχμή την χριστιανική αγάπη και το κόστος ζωής ο Ταλαρίκο «πήρε» το κάστρο των Ρεπουμπλικανών

Τι έχει να περιμένει τώρα η Ευρώπη μετά το αποτέλεσμα-χαστούκι στον Τραμπ στις ενδιάμεσες κάλπες