Άγρια κόντρα Πιερρακάκη – Ανδρουλάκη για τα funds: «Μην γίνεστε Λαφαζάνης για να βγείτε στον Τσίπρα από τα αριστερά» – «Η καραμέλα της συναίνεσης έλιωσε»

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«Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τινάζουν την μπάνκα στον αέρα και αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε » απάντησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια.

Ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «η Ελλάδα έχει πληρώσει πολύ ακριβά την εποχή που οι εύκολες υποσχέσεις παρουσιάζονταν ως οικονομική πολιτική. Δική μας ευθύνη είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε να επιστρέψει η χώρα εκεί».

Ο υπουργός ανέφερε στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι «η συναίνεση για να διαμορφωθεί, η συζήτηση που αναπτύσσεται δεν μπορεί να περιλαμβάνει Μουντιαλικούς όρους και χαρακτηρισμούς περί άτακτης υποχώρησης, οπισθοχωρήσεις κ.λ.π. Η δουλειά μας είναι να κάνουμε ότι γίνεται για τους ανθρώπους που μας βλέπουν, όλα τα άλλα είναι πολιτικό παιχνίδι».

Σχετικά με την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ είπε ότι «σχετικά με την πρώτη κατοικία αυτό που ζητάτε από τον πολίτη, εάν την διαβάσετε προσεκτικά, είναι να πτωχεύσει για να σώσει το σπίτι του. Εμείς του δίνουμε την δυνατότητα σήμερα αυτό να το κάνει μέσα από τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Έναν μηχανισμό που κάποια στελέχη σας κατακρίνουν, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες προσφεύγουν σε αυτό». Ο κ. Πιερρακάκης κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη «ουδέτερα και όχι πολιτικά να πει ποιο από τα δύο σας φαίνεται πιο προστατευτικό και λογικό».

Σχετικά με την εξαγορά των δανείων από οφειλέτες στην τιμή που τα απέκτησαν τα funds, o υπουργός παρατήρησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως αυτή είναι μια πρόταση που κανένας δεν θα παραμείνει ως συνεπής δανειολήπτης. Δεν είναι εφαρμόσιμο γιατί θα έχει επιπτώσεις στον τραπεζικό δανεισμό».

Για τις Επιτροπές «κουρέματος οφειλών» που ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, ο υπουργός είπε ότι σήμερα, ενώ έχουμε ένα μηχανισμό με αυτοματοποιημένες διαδικασίες και αλγόριθμους εσείς θέλετε να φτιάξετε Επιτροπές!»

Στην ερώτηση γιατί το σταθερό επιτόκιο που θεσπίζεται του 3% για οφειλές μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού και όχι ένα τέτοιο χαμηλό επιτόκιο και στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπαίνουν οι ευάλωτοι και η μεσαία τάξη. Είναι πολύ λογικό το κίνητρο του κουρέματος να είναι μεγαλύτερο για τον φτωχό από τον πλούσιο.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, είπε ο υπουργός, «τινάζουν την μπάνκα στον αέρα». Ρώτησε ευθέως τον κ. Ανδρουλάκη «πως είναι δυνατόν σήμερα να μην ψηφίσετε πράγματα που οι ίδιοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μας ζητούσαν με ερωτήσεις και τροπολογίες που καταθέτατε;» και σημείωσε «όταν μας ζητούσατε αυτές τις αλλαγές τις θεωρούσατε αναγκαίες, τώρα που τις φέρνουμε τις λέτε δευτερεύουσες και ότι δεν αλλάζει τίποτα και είμαστε ανάλγητοι».

Ο υπουργός αμφισβήτησε τα στοιχεία για το Ιδιωτικό Χρέος που επικαλέστηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Πιερρακάκης σχετικά με όσα του ανταπάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ του είπε πως « σ’ ένα τμήμα της τροπολογίας σας υπάρχουν πράγματα που μπορεί να συμφωνήσουμε, αλλά σε ένα άλλο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, είναι Τσίπρας. Και μην γίνεστε Λαφαζάνης για βγείτε στον Τσίπρα από τα αριστερά. Υπάρχει μια υπερβολή σε όλο αυτό το πράγμα. Σχετικά με την ΑΑΔΕ και την φοροδιαφυγή είπε ότι η εποχή που στους τίτλους σε όλη την Ευρώπη ήταν ότι “η Ελλάδα είναι το βασίλειο της φοροδιαφυγής” αυτό σήμερα δεν υπάρχει . Η ΑΑΔΕ έχει καταφέρει και έχει πιάσει πάνω από 2 δισ. ευρώ φοροδιαφυγή και όλα βγαίνουν στο φως».

Για το ύψος του ΦΠΑ, ο υπουργός είπε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ότι «η οικονομική πολιτική είναι επιλογές. Το να μειώνεις όλους τους φόρους είναι καλό» και σημαντικό είναι να ελαφρύνεις εκείνους που φτάνουν καλύτερα στους πολλούς. Εσείς τάζετε τα πάντα σε όλους. Αυτό είναι λαϊκισμός».

Ο κ. Πιερρακάκης σχετικά με την προσωπική επίθεση που του άσκησε ο κ. Ανδρουλάκης του είπε «σας κατανοώ, μου κάνετε την ίδια επίθεση κάθε φορά. Αλλά και εγώ θα σας επαναλάβω το ίδιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που εδώ και 10 χρόνια ανήκω σε μια παράταξη ευρωπαϊκή, μεταρρυθμιστική, που έχει το βλέμμα στραμμένο το μέλλον και όχι στο παρελθόν. Και εάν αναζητάτε υπεύθυνο γιατί εσείς διεκδικείτε την δεύτερη ή την τρίτη θέση στις εκλογές, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικεί την τρίτη τετραετία διακυβέρνησης, μην κοιτάτε εμένα. Πηγαίνετε στον κοντινότερο καθρέφτη».

Ανδρουλάκης: Έχει λιώσει η καραμέλα της συναίνεσης

Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος σχολίασε από το βήμα της Βουλής με αιχμές την ομιλία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ζητώντας από το ΠΑΣΟΚ να δείξει συναίνεση.

«Δεν κάνατε τίποτα 7,5 χρόνια. Μην μας κουνάτε το δάκτυλο. Δεν έχετε κοινωνική ενσυναίσθηση», παρατήρησε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε: «Έχει λιώσει η καραμέλα της συναίνεσης. Συναίνεση στις ανάγκες της κοινωνίας κι όχι των συμφερόντων».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών να δείξει και η κυβέρνηση συναίνεση στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τις οποίες ο κ. Πιερρακάκης λίγο νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ανέξοδες υποσχέσεις. «Ίσως δεν θυμάστε, γιατί ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ τότε, ότι ανέξοδες υποσχέσεις έδινε η ΝΔ .Θα στηρίξετε όσα προτείνουμε;» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνοντας πώς το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει την καθιέρωση του 3% στον εξωδικαστικό μηχανισμό και τα πρόστιμα στα funds. Σημείωσε, ακόμη, ότι επιβάλλεται να τεθούν κανόνες για να προστατευτούν οι συνεπείς δανειολήπτες.

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