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ΚΟΣΜΟΣ

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04.11.2026 19:08

Οι Αμερικανοί τρολάρουν τον Λευκό Οίκο που είπε να τους υπενθυμίσει ότι ο Τραμπ παραμένει πρόεδρος παρά το εκλογικό… χαστούκι

04.11.2026 19:08
trump white house – new

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Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, ο Λευκός Οίκος θέλησε να υπενθυμίσει σε όλους τους Αμερικανούς ότι «ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι ο Πρόεδρός σας», μετά το ηχηρό ράπισμα που δέχθηκαν οι Ρεπουμπλικάνοι στις ενδιάμεσες εκλογές, ωστόσο αυτό δεν πήγε πολύ καλά.

Το μήνυμα συνοδεύεται από φωτογραφία που δείχνει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ συνοφρυωμένο, με σφιγμένες γροθιές, στο Οβάλ Γραφείο.

Μάλιστα, συνοδεύει την ανάρτηση με μια χαρακτηριστική φράση του Αμερικανού προέδρου, που χρησιμοποιεί στο τέλος κάθε ανάρτησής του στο Truth Social: «Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα (Thank you for your attention to this matter)»

Σε λιγότερο από δυο ώρες, η ανάρτηση έχει ήδη προκαλέσει καταιγισμό χλευαστικών σχολίων.

Μπλε τσουνάμι σάρωσε την Τρίτη πολλά από τα προπύργια των Ρεπουμπλικάνων, με τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίζουν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

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