Πολίτες ενάντια στην ακρίβεια: Ταυτόχρονες κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και άλλες 6 χώρες της Ευρώπης τον Νοέμβρη

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Σωματεία και συλλογικότητες από επτά χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν ταυτόχρονες κινητοποιήσεις στις 20-22 Νοεμβρίου κατά της ακρίβειας.

Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη συμμετοχή σωματείων εργαζομένων, φοιτητικών συλλόγων, σωματείων ενοικιαστών και εκπροσώπων κινημάτων από Ελλάδα, Ισπανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι συμμετέχοντες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κοινές δράσεις με αιτήματα τον έλεγχο των ενοικίων, την αύξηση των μισθών και των συντάξεων και την ανάσχεση του επανεξοπλισμού της γηραιάς ηπείρου.

Στο κείμενο που ενέκριναν καταγγέλλουν την εκτόξευση του κόστους διαβίωσης, «που έχει κάνει τη στέγαση απρόσιτη και τα βασικά τρόφιμα και τις μετακινήσεις όλο και πιο ακριβά» και προειδοποιούν για «την επιστροφή της λιτότητας, που συνδέεται με τις απαιτήσεις των πιστωτών του δημόσιου χρέους και τον αγώνα εξοπλισμών».

Σωματεία και συλλογικότητες ζητούν

έλεγχο στις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας

καθολικές και υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες

διασφάλιση του δικαιώματος στην εργασία

φορολόγηση των πλουσίων

να μπει τέλος στον επανεξοπλισμό και τη χρήση ορυκτών καυσίμων

δεσμεύονται η αλληλεγγύη να γίνει καθημερινή πρακτική και εργαλείο οργάνωσης

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