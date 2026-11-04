Πρώτη δημόσια εμφάνιση Τραμπ από την… αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου μετά την ήττα – Επιμένει ότι ο πόλεμος στο Ιράν ήταν σωστή επιλογή

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Ο Τραμπ έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Κάλεσε μάλιστα τα μέσα ενημέρωσης να εισέλθουν στο εργοτάξιο του Λευκού Οίκου για να μιλήσουν για την αίθουσα χορού που κατασκευάζει.

Οι δημοσιογράφοι του Λευκού Οίκου κλήθηκαν να συγκεντρωθούν λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει και δεν ήταν μια προγραμματισμένη εκδήλωση το πρωί της Τετάρτης.

As Republicans are grappling with the aftermath of major midterm losses and voter anger, President Trump is talking about how the ballroom will be "the most beautiful in the world." https://t.co/0ueOWTmAiw — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) November 4, 2026

«Θα είναι η πιο όμορφη αίθουσα χορού, νομίζω, οπουδήποτε στον κόσμο», είπε ο Τραμπ, καθώς στεκόταν μπροστά στη χαλύβδινη δοκό, η οποία φέρει τις υπογραφές των εργατών του έργου. Μετά τα σχόλιά του, ο Τραμπ υπέγραψε επίσης τη δοκό.

Περίπου 15 λεπτά μετά την έναρξη των σχόλιών του, ο Τραμπ έκανε την πρώτη του αναφορά στις ενδιάμεσες εκλογές, λέγοντας ότι κάποιοι είχαν επικρίνει την εστίασή του στις ανακαινίσεις του Λευκού Οίκου ως αντιπερισπασμό, αλλά ότι ο ίδιος βρίσκει το εγχείρημα «χαλαρωτικό».

Η δοκός της οροφής, τυλιγμένη με μια αμερικανική σημαία, αργότερα υψώθηκε στη θέση της ενώ ο Τραμπ παρακολουθούσε.

President Trump says that the Iran war was worth losing the midterms, reiterates that Iran can never have a nuclear weapon. "You can’t let Iran have a nuclear weapon, or everything you see here [gestures to the surrounding White House] someday might not exist." https://t.co/PFxxyNYHOO November 4, 2026

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν άξιζε τον κόπο

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ για τα σχόλια του Αντιπροέδρου Βανς για το Ιράν.

«Νομίζω ότι είναι σε μεγάλο βαθμό αλήθεια επειδή ανέβασε λίγο την τιμή της βενζίνης βραχυπρόθεσμα», είπε ο Τραμπ.

«Πιθανώς είναι αλήθεια. Αλλά ταυτόχρονα, αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έπρεπε να το κάνω ξανά, γιατί μακροπρόθεσμα, είναι η μόνη απάντηση».

Όταν ρωτήθηκε αν πίστευε ότι το Ιράν άξιζε τον κόπο, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι».

«Λοιπόν, δεν έχεις άλλη επιλογή… Πρέπει να το κάνεις. Δεν μπορείς να αφήσεις το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα, αλλιώς όλα όσα βλέπεις εδώ κάποια μέρα μπορεί να μην υπάρχουν».

Ο Τραμπ προειδοποιεί για βέτο σε νομοσχέδια του Κογκρέσου

Ο Τραμπ επανέλαβε στους δημοσιογράφους ότι ενώ «πιθανώς» θα τα πάει καλά με τους Δημοκρατικούς, θα μπορεί να ασκήσει βέτο σε νομοσχέδια που ψηφίζει το Κογκρέσο.

«Πιθανότατα θα τα πάω καλά με τους Δημοκρατικούς, εκτός αν θέλουν να είναι καταστροφικοί, αλλά έχω τη δύναμη του βέτο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Για να ξεπεραστεί το βέτο του Τραμπ, απαιτούνται πλειοψηφίες των δύο τρίτων και στα δύο σώματα.

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