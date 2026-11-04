Ο Πιρς Μπρόσναν εγκρίνει τον Κάλουμ Τέρνερ ως Τζέιμς Μποντ: Είναι «τόσο δυνατός» και «ανυπομονώ να δω» ποιος θα γίνει ο επόμενος 007

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Ο Πιρς Μπρόσναν έδωσε την «έγκρισή» του στον Κάλουμ Τέρνερ για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός —ο οποίος υποδύθηκε τον 007 σε τέσσερις ταινίες, από το 1995 έως το 2002— δήλωσε στο Vanity Fair, σε μια νέα συνέντευξη, ότι περιμένει «με ανυπομονησία» την ανακοίνωση για τον επόμενο Μποντ, όπως ακριβώς και όλοι εμείς, και θεωρεί ότι ο Τέρνερ θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο. Ο Μπρόσναν είχε βρεθεί στο παρελθόν στο πλευρό του Τέρνερ στην ταινία του 2017 «The Only Living Boy in New York».

«Ω, τώρα είμαι απλώς ένας θεατής. Είμαι ένας απλός άνθρωπος που ανυπομονεί να δει ποιος θα ερμηνεύσει αυτόν τον εμβληματικό ρόλο της κινηματογραφικής ιστορίας», δήλωσε ο Μπρόσναν, όταν ρωτήθηκε αν παρακολουθεί τις συζητήσεις γύρω από τον Μποντ.

«Όλοι οι άντρες που βρίσκονται στη λίστα αυτή τη στιγμή είναι ηθοποιοί που εκτιμώ. Με τον Κάλουμ Τέρνερ έχω συνεργαστεί και είναι εξαιρετικά δυνατός. Όλοι τους διαθέτουν φωνή, σωματική διάπλαση και κινηματογραφική παρουσία. Όλοι αυτοί οι νέοι άντρες έχουν προοπτικές για μακρόχρονη πορεία στην υποκριτική».

Ένας άλλος επικρατέστερος υποψήφιος φαίνεται να είναι ο Τζακ Λόουντεν, πρωταγωνιστής της σειράς «Slow Horses», ενώ οι τελικές ακροάσεις φέρεται να πραγματοποιούνται στο Λονδίνο. Μεταξύ των άλλων ονομάτων που έχουν ακουστεί κατά καιρούς περιλαμβάνονται ο Τζος Ο’ Κόνορ και ο Τζέικομπ Ελόρντι.

Όταν ρωτήθηκε τι συμβουλή θα έδινε στον επόμενο ηθοποιό που θα φορέσει το κομψό κοστούμι του Μποντ, ο Μπρόσναν δήλωσε: «Όποιος κι αν αναλάβει τον ρόλο, του εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή του, καθώς και δύναμη και θάρρος. Είναι δύσκολο να πει κανείς ποιος θα είναι, αλλά περιμένω με ανυπομονησία να μάθω τα νέα για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ».

Ο Μπρόσναν είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος που θα δει την προσέγγιση του σκηνοθέτη του «Dune», Ντενί Βιλνέβ, στη σειρά ταινιών με τον διάσημο κατάσκοπο. «Πιστεύω ότι θα μείνουμε άναυδοι. Πραγματικά το πιστεύω», είπε. «Ο [Βιλνέβ] είναι ένας σκηνοθέτης που αμφισβητεί τις συμβάσεις. Το έργο του είναι οραματικό, ενώ ο διακριτικός χειρισμός της κάμερας και η φαντασία του στην αφήγηση είναι τόσο άμεσα, σωματικά και αισθησιακά. Θα είναι υπέροχο. Θα είναι πραγματικά μεγαλειώδες».

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