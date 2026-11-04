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04.11.2026 10:42

Νόνη Δούνια: «Έχετε σχολιάσει ποτέ έναν άντρα που μεγαλώνει; Σχολιάζουμε πάντα τις γυναίκες» (Video)

04.11.2026 10:42
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Για την κριτική που δέχονται οι γυναίκες για την εξωτερική τους εμφάνιση, μεγαλώνοντας, μίλησε η Νόνη Δούνια, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει η αντίστοιχη κριτική και για τους άνδρες.

Με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα σχετικά με τη γήρανση και την εικόνα των γυναικών που συχνά περνά από «μικροσκόπιο», η πρώην βουλευτής και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην πίεση που ασκείται στις γυναίκες να διατηρούν μια συγκεκριμένη εμφάνιση, υπογραμμίζοντας ότι οι άνδρες δεν δέχονται αντίστοιχα σχόλια.

«Είναι ένας αγώνας και μια μάχη η οποία δεν νικιέται. Οπότε, όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να πρέπει να νικήσεις τον χρόνο, νομίζω ότι είσαι χαμένος από χέρι. Όσο μεγαλώνουμε, ωραίο είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας, όπως τον φροντίζαμε και σε άλλες ηλικίες, να είμαστε υγιείς, να αισθανόμαστε καλά. Από εκεί και πέρα, όλη αυτή η κριτική σε σχέση με την πάροδο του χρόνου, που γίνεται μόνο στις γυναίκες, έχει καταντήσει πάρα πολύ ενοχλητική. Έχετε σχολιάσει ποτέ έναν άντρα που μεγαλώνει; Γιατί ασπρίζουν τα μαλλιά του, αν έχει πάρει κιλά; Ποτέ. Σχολιάζουμε πάντα τις γυναίκες. Αν αφέθηκαν ή δεν αφέθηκαν ή πώς διατηρούνται. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να ακολουθούμε μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα συνέχεια» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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