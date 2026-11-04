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04.11.2026 21:41

Βόλος: Στο νοσοκομείο 40χρονη μετά από πτώση από μπαλκόνι πρώτου ορόφου – Τι εξετάζουν οι Αρχές

04.11.2026 21:41
asthenoforo

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Στο Νοσοκομείο Βόλου διεκομίσθη 40χρονη γυναίκα, η οποία έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν στην τραυματισμένη γυναίκα τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια να τη μεταφέρουν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του «Αχιλλοπούλειου» Νοσοκομείου.

Από την πτώση η 40χρονη υπέστη κατάγματα στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και στην περιοχή της μέσης. Το ιατρικό προσωπικό προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν κινδυνεύει άμεσα η ζωή της. Θετικό στοιχείο για τους γιατρούς αποτελεί το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκε τραυματισμός στο κεφάλι.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές διερευνούν πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό, ενώ μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται βρίσκεται και αυτό της απόπειρας αυτοκτονίας.

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