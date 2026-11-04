Πατέρας για τρίτη φορά ο Τζέιμι Φοξ, απέκτησε παιδί με τη νέα σύντροφό του

Takeaways by to pontiki AI Ο 58χρονος ηθοποιός Τζέιμι Φοξ απέκτησε το τρίτο του παιδί, το οποίο είναι το πρώτο από τη σχέση του με την 31χρονη Άλις Χάκστεπ.

Ο ηθοποιός έχει ήδη δύο κόρες από προηγούμενες σχέσεις του, την 32χρονη Κορίν και την 18χρονη Ανέλιζ.

Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή το 2023, ενώ μετά από μια φημολογούμενη περίοδο χωρισμού στις αρχές του 2025, οι δυο τους άρχισαν να εμφανίζονται ξανά μαζί.

Ο Τζέιμι Φοξ έχει εκφράσει δημόσια την αγάπη του για τον ρόλο του πατέρα, τονίζοντας τη σημασία της επικοινωνίας και της στήριξης προς τις κόρες του.

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Τη χαρά της πατρότητας γεύτηκε για τρίτη φορά ο Τζέιμι Φοξ, ο οποίος απέκτησε το πρώτο του παιδί με την 31χρονη σύντροφό του, Άλις Χάκστεπ, όπως επιβεβαίωσαν πηγές στο περιοδικό PEOPLE.

Ο 58χρονος ηθοποιός έχει ήδη δύο κόρες από προηγούμενες σχέσεις του: τη 32χρονη Κορίν, την οποία απέκτησε με την πρώην σύντροφό του Κόνι Κλάιν, και τη 18χρονη Ανέλιζ, από τη σχέση του με την Κρίστιν Γκράνις.

Jamie Foxx Welcomes His Third Baby, His First with Girlfriend Alyce Huckstepp https://t.co/RIMx9OhebU — People (@people) November 4, 2026

Η σχέση του Τζέιμι Φοξ με την Άλις Χάκστεπ έγινε γνωστή τον Αύγουστο του 2023, όταν οι δυο τους εθεάθησαν να δειπνούν μαζί με παρέα φίλων στο Μαλιμπού της Καλιφόρνιας. Περίπου ενάμιση χρόνο αργότερα, τον Ιανουάριο του 2025, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ηθοποιός είχε ιδιαίτερα αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Εκείνον τον μήνα κυκλοφόρησε η ταινία του «Back in Action», στην οποία πρωταγωνιστούσε μαζί με την Κάμερον Ντίαζ, λίγες εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης κωμικής του παράστασης στο Netflix, με τίτλο «Jamie Foxx: What Had Happened Was…».

Jamie Foxx, 58, and girlfriend Alyce Huckstepp, 31, welcome their first child together, his third https://t.co/rZplIa1Vt2 pic.twitter.com/vOl7rj2VGx November 4, 2026

«Ο Τζέιμι είναι πάρα πολύ απασχολημένος, ακριβώς όπως του αρέσει. Συμβαίνουν τόσα πολλά στη ζωή του, που μετά βίας βρίσκει χρόνο να σταματήσει και να συνειδητοποιήσει πόσο τυχερός είναι», είχε δηλώσει τότε πηγή στο PEOPLE.

Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, ο ηθοποιός και η Χάκστεπ άρχισαν να εμφανίζονται ξανά μαζί. Τον Απρίλιο του 2025 απαθανατίστηκαν, ενώ αποχωρούσαν από το εστιατόριο Nobu στο Μαλιμπού, το ίδιο μέρος όπου είχαν πραγματοποιήσει μία από τις πρώτες δημόσιες κοινές εμφανίσεις τους το καλοκαίρι του 2023.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, το ζευγάρι εθεάθη σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαϊάμι. Μαζί με μια μεγαλύτερη παρέα, απόλαυσαν μια περιήγηση στον ποταμό Μαϊάμι, προτού δειπνήσουν εκεί.

🍼 Jamie Foxx welcomes third child, his first with Alyce Huckstepp! https://t.co/AhEilKjYLz pic.twitter.com/Bjk3aJ9mDq — TMZ (@TMZ) November 4, 2026

Ο Τζέιμι Φοξ έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για τη σχέση του με τις δύο μεγαλύτερες κόρες του και για τις προκλήσεις της ανατροφής παιδιών στο περιβάλλον του Χόλιγουντ.

Σε συνέντευξή του στο PEOPLE το 2017, είχε αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες που μεγαλώνουν παιδιά μέσα στη βιομηχανία του θεάματος. «Σε αυτή τη δουλειά, μερικές φορές τα πράγματα μπορούν να γίνουν τρελά. Είμαστε πολύ περήφανοι για εκείνες. Τελικά, τα κατάφεραν μια χαρά», είχε δηλώσει.

Σε άλλη συνέντευξή του, για τη διαδικτυακή σειρά «Dad Confessions» του Ellen Digital, είχε αποκαλύψει τι αγαπά περισσότερο στον ρόλο του πατέρα. Όπως είχε εξηγήσει, μία από τις μεγαλύτερες χαρές του είναι να ακούει τις κόρες του να τον αποκαλούν «μπαμπά».

«Το να βλέπεις τα πρόσωπά τους να φωτίζονται όταν μπαίνεις σε ένα δωμάτιο. Το να τις βοηθάς να λύσουν ένα πρόβλημα που πιθανότατα έχεις αντιμετωπίσει κι εσύ στο παρελθόν», είχε πει, περιγράφοντας τις στιγμές της πατρότητας που θεωρεί πιο πολύτιμες.

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