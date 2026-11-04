Αννίτα Πάνια για Βίσση – Καρβέλα: «Βγήκαν δημόσια κουβέντες των συγκεκριμένων ανθρώπων, νομίζω ότι ο Νίκος το ξεκίνησε αυτό» (Video)

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Στη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα αναφέρθηκε η Αννίτα Πάνια, εκφράζοντας την άποψη ότι πως η αρχή έγινε από τον μουσικοσυνθέτη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε τη διαδικτυακή εκπομπή του Ηλία Ψινάκη «Γηροκομείο», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στο «Πρωινό», η παρουσιάστρια που υπήρξε παντρεμένη με τον Νίκο Καρβέλα και έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, σχολίασε τόσο την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, όσο και γενικότερα τις διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν στις ανθρώπινες σχέσεις.

Όπως τόνισε, η ίδια εκτιμά ότι ο πρώτος που έδωσε δημόσια διάσταση στο θέμα ήταν ο Νίκος Καρβέλας.

«Από τη στιγμή που βγήκαν δημόσια κουβέντες των συγκεκριμένων ανθρώπων, βασικά νομίζω ότι το ξεκίνησε ο Νίκος αυτό. Όταν ακούω Άννα Βίσση, μου κάνει σπα, εγκεφαλικό η φωνή της. Τι να κάνω;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείσα αν δέχτηκε τηλεφωνήματα από δημοσιογράφους προκειμένου να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα, η Αννίτα Πάνια αποκάλυψε ότι οι κλήσεις που δέχεται καθημερινά ανέρχονται σε δεκάδες.

«Κάθε μέρα ξυπνάω με πενήντα αναπάντητες κλήσεις. Εντάξει, δεν το βρίσκω παράλογο βέβαια να προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν, ας πούμε, την έρευνά τους» είπε.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Ηλίας Ψινάκης θυμήθηκε τη φιλική σχέση που διατηρούσε επί χρόνια με τον Νίκο Καρβέλα, με την παρουσιάστρια να απαντά με χιούμορ:

«Κι εγώ έκανα παρέα με τον Καρβέλα, τώρα που μου το θύμισες. Έχουμε κάνει παρέα, ναι. Ναι, είναι πολύ καλός, καλός είναι στην παρέα».

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση, ο Ηλίας Ψινάκης έκανε ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τους γάμους του Νίκου Καρβέλα, λέγοντας: «Μα τι παντρεύεται ο Καρβέλας; Μία τη Βίσση, μία εσένα; Την παγκόσμια νιότη;». με την Αννίτα Πάνια να αντιστρέφει την ερώτηση ως εξής: «Αυτός τι παντρεύεται ή εμείς τι παντρευτήκαμε;»

Γενικά μιλώντας, πάντως, η παρουσιάστρια τόνισε ότι θεωρεί τον αντίλογο ένδειξη πως αντιμετωπίζει κανείς τον άλλον με σοβαρότητα, εκτιμώντας μέχρι και απαραίτητο τον τσακωμό σε μια σχέση.

«Το να τσακώνεσαι με έναν άνθρωπο είναι για εμένα έως και απαραίτητο. Τιμάς τη σχέση σου μαζί του. Δηλαδή θα τσακωνόμουν μόνο με άνθρωπο τον οποίο παίρνω στα σοβαρά, με άνθρωπο που δεν παίρνω στα σοβαρά, δεν τσακώνομαι. Όταν τον παίρνω σοβαρά όμως, θα του την πω, θα έχω αντίλογο, θα έχω το επιχείρημά μου, θα στραβώσω, θα μανουριάσω, θα τα ξαναβρώ. Έχει να κάνει με ένα πρόσωπο που τιμώ σαν προσωπικότητα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ολόκληρη η συνέντευξη αναμένεται να προβληθεί σήμερα (4/11) στις 19:00 στο youtube.

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