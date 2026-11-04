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04.11.2026 19:00

Ο Τζόνι Ντεπ «ζωντάνεψε» τον Σκρουτζ στη Νέα Υόρκη – Η εμφάνιση που αιφνιδίασε τους περαστικούς (Video)

04.11.2026 19:00
johnny-depp

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Έναν διασκεδαστικό τρόπο για να προωθήσει τη νέα του ταινία, «Ebenezer», βρήκε ο Τζόνι Ντεπ, ο οποίος μεταμφιέστηκε σε Εμπενίζερ Σκρουτζ και εμφανίστηκε απροειδοποίητα μπροστά σε περαστικούς στη Νέα Υόρκη.

Ο 63χρονος ηθοποιός βρέθηκε σε πάρκο της πόλης το βράδυ της Δευτέρας, 2/11, λίγες ημέρες πριν από την κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας, στην οποία υποδύεται τον γνωστό ήρωα του Κάρολου Ντίκενς. Μπαίνοντας στον ρόλο, υιοθέτησε τον δύστροπο χαρακτήρα του Σκρουτζ, προκαλώντας έκπληξη και αναστάτωση στους ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο.

Σε βίντεο από την εμφάνισή του, ο Ντεπ καταγράφεται να παίρνει χριστουγεννιάτικα μπισκότα και να τα πετά στο έδαφος, να ρίχνει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά και να έχει έντονες λεκτικές αντιπαραθέσεις με περαστικούς.

@danacucc I guess you can say the holiday season has officially begun…BAH HUMBUG 👀🎄#EbenezerMovie #EbenezerScrooge #JohnnyDepp #BryantPark #BryantParkWinterVillage @EbenezerMovie @Paramount Pictures @Johnny Depp ♬ original sound – Tyra

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός επιλέγει να εμφανιστεί μεταμφιεσμένος σε κάποιον από τους κινηματογραφικούς του χαρακτήρες, αιφνιδιάζοντας ανυποψίαστους θαυμαστές. Τον περασμένο Ιούλιο είχε κάνει αντίστοιχη εμφάνιση σε εκδήλωση του Comic-Con, ενώ τώρα επανέλαβε την κίνηση στο πλαίσιο της καμπάνιας για τη νέα του ταινία.

Στο «Ebenezer» συμμετέχουν επίσης οι Ρούπερτ Γκριντ, Αντρέα Ράιζμπορο, Σαμ Κλάφλιν, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Άρθουρ Κόντι, Έλι Μπάμπερ, Χένρι Λόιντ-Χιουζ, Τσάρλι Μέρφι, Τράμελ Τίλμαν και Ίαν ΜακΚέλεν.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τι Γουέστ, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την τριλογία ταινιών τρόμου «X», με πρωταγωνίστρια τη Μία Γκοθ. Η ταινία «Ebenezer» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου.

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