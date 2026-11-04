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04.11.2026 20:30

Βυθίστηκε βάρκα με μετανάστες νότια της Ιεράπετρας – Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με 6 μποφόρ

04.11.2026 20:30
Limeniko

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Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιείται στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Χρυσής, νότια της Ιεράπετρας, μετά την πληροφορία ότι βυθίστηκε βάρκα που μετέφερε μετανάστες.

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση των αρχών ξεκίνησε μετά τη δήλωση μετανάστη που εντοπίστηκε στη νήσο Χρυσή και ανέφερε ότι τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης η λέμβος στην οποία επέβαινε μαζί με άλλους αλλοδαπούς βυθίστηκε κοντά στο νησί. Δεν διευκρινίζεται ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν παραπλέοντα πλοία και εναέριο μέσο της Frontex, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Οι έρευνες διεξάγονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τις καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.

Μέχρι 17:30 περίπου δεν υπήρχαν περισσότερες πληροφορίες για τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων ή για το εάν έχουν εντοπιστεί άλλοι επιζώντες.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 21:20
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