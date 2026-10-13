Κρήτη: Εντοπίστηκαν 181 μετανάστες νότια της Ιεράπετρας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συνολικά 118 μετανάστες περισυνελέγησαν τα ξημερώματα από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, στην Κρήτη.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι μετανάστες επέβαιναν σε δύο λέμβους, οι οποίες εντοπίστηκαν από δύο παραπλέοντα πλοία.

Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής τους από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Στην περιοχή επικρατούσαν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία Daniel: Στο εδώλιο ο Κώστας Αγοραστός και άλλοι 17 κατηγορούμενοι για τους εννέα θανάτους στην Καρδίτσα

Τραγωδία τα ξημερώματα στο Παγκράτι: Νεκρός 35χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Διαδοχικές κακοκαιρίες: Πρώτη φθινοπωρινή εισβολή με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας