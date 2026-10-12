Άνδρος: Εντοπίστηκαν 25 μετανάστες σε παραλία, οι οκτώ ανήλικοι

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Είκοσι πέντε μετανάστες εντόπισαν χθες (11/10) οι λιμενικές αρχές στην Άνδρο, στην παραλία Ρόζου. Πρόκειται για ένα σημείο κοντά στην παραλία Άχλα, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού.

Ανάμεσά τους βρίσκονται 11 γυναίκες και οχτώ ανήλικοι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η Λιμενική Αρχή Άνδρου ενημερώθηκε τις μεσημβρινές ώρες για την παρουσία των μεταναστών, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ένα περιπολικό σκάφος και ένα περιπολικό όχημα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι μετανάστες επιβιβάστηκαν σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στην παραλία Βόρη, απ’ όπου οδηγήθηκαν σε χώρο φύλαξης του Αστυνομικού Τμήματος Άνδρου, καθώς και σε προσωρινό χώρο φύλαξης που παραχώρησε ο Δήμος.

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