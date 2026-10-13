Διαδοχικές κακοκαιρίες: Πρώτη φθινοπωρινή εισβολή με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

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Ο δρόμος για διαταραχές, κακοκαιρίες και ψυχρές εισβολές έχει πλέον ανοίξει για τα καλά, καθώς ο καιρός μας επιφυλάσσει διαδοχικά χαμηλά βαρομετρικά που θα μας απασχολήσουν έντονα τις επόμενες ημέρες. Ξεκινά η πρώτη οργανωμένη και γενικευμένη κακοκαιρία της φθινοπωρινής περιόδου —κλασικά— από τα δυτικά, φέρνοντας πολλές βροχές, καταιγίδες, αλλά και ιδιαίτερη πτώση της θερμοκρασίας.

Σοβαρή επιδείνωση από τα δυτικά με επέκταση στα ανατολικά, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Αναμένεται σοβαρή επιδείνωση του καιρού. Το χαμηλό βαρομετρικό, με αφετηρία το Ιόνιο, θα δίνει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, από την Ήπειρο μέχρι τη Δυτική Στερεά και τα νησιά του Ιονίου. Όσο περνάει η ώρα, τα φαινόμενα θα εντείνονται ανατολικά για να επηρεάσουν όλη τη κεντρική και βόρεια χώρα. Έτσι, στη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος και βροχερός, ενώ στη Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες οι βροχές θα είναι εντονότερες, συνοδευόμενες από επίμονες καταιγίδες.

Κατεβαίνοντας νοτιότερα, ο καιρός θα καταστεί επίσης βροχερός. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από νωρίς στη βόρεια και δυτική Πελοπόννησο και γρήγορα θα εισχωρήσουν ανατολικότερα, δίνοντας βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, το νότιο Ιόνιο και την υπόλοιπη Πελοπόννησο. Επιπλέον, στις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι νεφώσεις θα δίνουν ανά διαστήματα βροχές και πιθανές καταιγίδες.

Άστατος θα είναι ο καιρός και στην Κρήτη, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Παρόμοια θα είναι η εικόνα και στα Δωδεκάνησα, με έντονα φαινόμενα από το βράδυ. Στο πεδίο των ανέμων, επικρατούν σταδιακά οι βοριάδες, οι οποίοι θα φτάσουν τα 6 με 8 μποφόρ στο Ιόνιο αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο προς το τέλος της ημέρας. Αντίθετα, στα νότια οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως τα 6 μποφόρ, ενώ νοτιάδες θα επικρατήσουν στο κεντρονότιο Αιγαίο με παρόμοιες εντάσεις.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Έτσι, το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 17°C στα βόρεια ηπειρωτικά, τους 20 με 23°C στα υπόλοιπα, ενώ μόνο στην Κρήτη θα προλάβει να φτάσει τους 25°C.

Στην Αττική θα ξυπνήσουμε με συννεφιασμένο ουρανό. Προς το μεσημέρι θα βρέξει στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, ενώ προς το βράδυ είναι πιθανό να εκδηλωθούν καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι στις γύρω θάλασσες θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 20°C. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές αργότερα μέσα στην ημέρα, χωρίς μεγάλη ένταση. Ο Βαρδάρης θα πνέει ισχυρός στα 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση δεν θα ξεπεράσει τους 16°C.

Επιμονή των φαινομένων στα ανατολικά, βελτίωση στα δυτικά και πολύ θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ την Τετάρτη

Η Τετάρτη (14//10) αποτελεί τη συνέχεια της κακοκαιρίας. Βροχές, κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, με τα πιο αξιόλογα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία, όπου θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη διάρκεια και επιμονή. Αντίστοιχα βροχερός θα διατηρηθεί ο καιρός στα νησιά του Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, καθώς και στη Δυτική Κρήτη. Στον αντίποδα, στα δυτικά τμήματα της χώρας ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, καθώς οι βροχές θα εξασθενούν και οι νεφώσεις θα περιορίζονται, δίνοντας τη θέση τους σε μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στο πεδίο των ανέμων, τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη, φτάνοντας τα 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα αγγίξουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Μόνο στα νοτιοανατολικά οι άνεμοι θα είναι πιο ασθενείς, στα 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση στα νότια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα μεταβληθεί σημαντικά, φτάνοντας τους 17 με 19°C στα ανατολικά και βόρεια και τους 20 με 21°C στα δυτικά και νότια. Η αίσθηση του κρύου θα είναι ιδιαίτερα έντονη λόγω των ισχυρών βοριάδων.

Η προοπτική για τη συνέχεια

Η Πέμπτη σηματοδοτεί το κλείσιμο αυτής της πρώτης φάσης της κακοκαιρίας, με τα φαινόμενα να επιμένουν κυρίως στην Κρήτη. Ωστόσο, στη συνέχεια διαφαίνονται και πάλι νέες βροχές, καθώς βρισκόμαστε πλέον σε μια πραγματική «παρέλαση» κακοκαιριών, με τα πρώτα χιόνια στα ψηλά ορεινά μας να κάνουν σιγά-σιγά την εμφάνισή τους. Με απλά λόγια… εξοπλιζόμαστε με ομπρέλες, μπουφάν, υπομονή και προσοχή στις μετακινήσεις μας!

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