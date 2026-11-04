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04.11.2026 21:16

Μαϊάμι: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες από συντριβή ελικοπτέρου στη θάλασσα (Video)

04.11.2026 21:16
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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ελικόπτερο συνετρίβη στα νερά του κόλπου Μπισκέιν, κοντά στο Κι Μπισκέιν του Μαϊάμι, το μεσημέρι της Τετάρτης, 4/11.

Τον θάνατο του ενός επιβαίνοντα επιβεβαίωσε η αμερικανική Ακτοφυλακή, ενώ οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, σύμφωνα με το Associated Press.

Σκάφη διάσωσης και δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν αμέσως μετά τη συντριβή, η οποία σημειώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι (τοπική ώρα), κοντά στο Bill Baggs State Park. Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WSVN, οι πρώτες δυνάμεις έφτασαν στο σημείο λίγο μετά τις 11:50 το πρωί.

Το ελικόπτερο μετέφερε συνολικά τρία άτομα, ενώ τα στοιχεία της ταυτότητας των επιβαινόντων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Εναέρια πλάνα από το σημείο κατέγραψαν τις επιχειρήσεις των διασωστών, ενώ σε εικόνες που μετέδωσε το WSVN διακρίνεται η σορός του νεκρού επιβαίνοντα, καλυμμένη με κίτρινο κάλυμμα.

Σύμφωνα με το Associated Press, το ελικόπτερο ήταν τύπου Robinson R44 II. Μάλιστα, προκαταρκτικά στοιχεία της αμερικανικής υπηρεσίας διερεύνησης αεροπορικών δυστυχημάτων (NTSB) αναφέρουν ότι το αεροσκάφος φαίνεται να πραγματοποιούσε πτήση για φωτογράφιση.

Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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