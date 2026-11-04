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04.11.2026 19:20

Διακόπηκε η δίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου για το revenge porn: «Δεν ήθελε να τη βλάψει, είχε πάθη», κατέθεσε ο αδελφός του παρουσιαστή 

04.11.2026 19:20
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Σε εξέλιξη είναι στο Εφετείο η δίκη σε βάρος του παρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλου για το revenge porn

«Έχει πάθη», κατέθεσε ο αδελφός του Παναγιωτόπουλου

Ο αδελφός του Στάθη Παναγιωτόπουλου κατέθεσε σήμερα. «Ντρέπομαι πολύ για όσα έγιναν και καλά έκανε η γυναίκα που τον κατήγγειλε. Ο αδελφός μου όμως δεν ήθελε να τη βλάψει. Έχει πάθη. Έχει καταστραφεί, έχει μείνει σκιά του εαυτού του. Χώρισε από τη σύντροφό του. Με τις άλλες δύο καταγγέλουσες έχει κλείσει η υπόθεση από όσο γνωρίζω, σε εκείνες όμως δεν φαίνονταν τα πρόσωπά τους στα βίντεο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είχε κριθεί ένοχος σε πρώτο βαθμό τον Φεβρουάριο του 2022 και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης πέντε ετών με τριετή αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Η καταγγέλλουσα διατηρούσε σχέση με τον παρουσιαστή το 2018.  Αφού χώρισαν φιλικό πρόσωπο την αναγνώρισε σε ιστότοπο με ροζ βίντεο. «Ένα φιλικό πρόσωπο με αναγνώρισε σε  ένα βίντεο που φαίνεται το πρόσωπο μου. Προφανώς στην αρχή το απέκλεισα είπα ότι μπορεί να είναι κάποιο άτομο, με το οποίο έχουμε παρόμοια χαρακτηριστικά». 

Οι παρακλήσεις να τα βρουν εξωδικαστικά

Η κοπέλα κινήθηκε νομικά και στη συνέχεια προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και άλλα θύματα του Παναγιωτόπουλου. Όλο αυτό το διάστημα ο παρουσιαστής την παρακαλούσε να τα βρουν εξωδικαστικά. «Για 1,5 χρόνο δεν είχαμε καμία επικοινωνία. Μέχρι που μέσω ενός γνωστού μου μετέφερε ένα μήνυμα. Αρχίσαμε να έχουμε μία επικοινωνία, να μου στέλνε email, να με παρακαλά να αποσύρω τη μήνυση. Στην ουσία προσπάθησε και πάλι να με χειραγωγήσει. Έλεγε ότι θα στιγματιστούμε, γιατί είναι δημόσιο πρόσωπο».

Ο παρουσιαστής υποσχόταν στα μηνύματα ότι θα σβήσει τα βίντεο, αλλά ουδέποτε το έκανε. «Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για άλλη μία φορά να με συγχωρέσεις, σταματώντας τη διαδικασία. Οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για εμένα. Αρκεί μόνο να σου πω ότι δεν θα μπορέσω να δουλέψω ξανά σε καμία από τις δουλειές που έκανα. Θα είναι πολύ βαρύ χτύπημα μετά από 1,5 χρόνο εκτός. Ντρέπομαι γιατί έφτασα στα 57 μου χρόνια να ζω με δανεικά από τη μητέρα μου», έγραφε σε ένα από τα μηνύματα που της έστειλε. 

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Δεκεμβρίου.

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