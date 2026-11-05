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05.11.2026 20:22

Τουρκία: Οκτώ νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας από πυροβολισμούς στο Αφιόν Καραχισάρ – Βίντεο με τον ένοπλο να αναζητά νέα θύματα

05.11.2026 20:22
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Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε σοβαρά σε ένοπλες επιθέσεις σε τρεις διαφορετικές περιοχές της επαρχίας Αφιόν Καραχισάρ, στην κεντρική Τουρκία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

Η χωροφυλακή κινητοποιήθηκε έπειτα από ειδοποίηση στο κέντρο έκτακτης ανάγκης 112 για περιστατικά πυροβολισμών. Τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στην περιοχή του χωριού Αγιαζινί και άλλοι τρεις κοντά στο χωριό Κιγίρ.

Στο χωριό Γιουκαρίταντιρ εντοπίστηκαν δύο γυναίκες τραυματισμένες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, μεταξύ των οκτώ θυμάτων βρίσκονται δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί. Ένας ακόμη άνθρωπος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος φέρεται να διέφυγε με κόκκινο ελαφρύ επαγγελματικό όχημα, το οποίο είχε προηγουμένως κλέψει.

Αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες χωροφυλακής πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στις επαρχίες Αφιόν Καραχισάρ, Κιουτάχειας και Εσκισεχίρ, με ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Η νομαρχία του Αφιόν Καραχισάρ επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων και ανακοίνωσε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας.

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