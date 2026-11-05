Τουρκία: Οκτώ νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας από πυροβολισμούς στο Αφιόν Καραχισάρ – Βίντεο με τον ένοπλο να αναζητά νέα θύματα

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Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε σοβαρά σε ένοπλες επιθέσεις σε τρεις διαφορετικές περιοχές της επαρχίας Αφιόν Καραχισάρ, στην κεντρική Τουρκία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

Η χωροφυλακή κινητοποιήθηκε έπειτα από ειδοποίηση στο κέντρο έκτακτης ανάγκης 112 για περιστατικά πυροβολισμών. Τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στην περιοχή του χωριού Αγιαζινί και άλλοι τρεις κοντά στο χωριό Κιγίρ.

🚨 BREAKING: 8 DEAD IN MASS SH*OOTING IN WESTERN TURKEY



At least eight people were k*illed and another injured in a series of shootings across rural villages in Turkey’s Afyonkarahisar province, according to local authorities.



Victims were discovered at multiple locations.… — Mossadil Commentary (@MOSSADil) November 5, 2026

Στο χωριό Γιουκαρίταντιρ εντοπίστηκαν δύο γυναίκες τραυματισμένες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, μεταξύ των οκτώ θυμάτων βρίσκονται δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί. Ένας ακόμη άνθρωπος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

🚨🇹🇷 MASS SHOOTING IN TURKEY: AT LEAST 8 KILLED ACROSS MULTIPLE LOCATIONS — SUSPECT FUGITIVE



A horrifying series of shootings has left at least eight people dead and one seriously injured in Afyonkarahisar province, central Turkey, on Thursday, November 5.



The attacks… November 5, 2026

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος φέρεται να διέφυγε με κόκκινο ελαφρύ επαγγελματικό όχημα, το οποίο είχε προηγουμένως κλέψει.

مسلح في تركيا يقتل 8 اشخاص.



الشرطة بدأت عمليات بحث على المنفذ pic.twitter.com/rmt7MeDko8 November 5, 2026

Αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες χωροφυλακής πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στις επαρχίες Αφιόν Καραχισάρ, Κιουτάχειας και Εσκισεχίρ, με ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

At least eight people were killed and another critically injured following a series of shootings across three locations in Turkey's western Afyonkarahisar province. Local authorities confirmed that Turkish security forces launched a massive manhunt to locate and apprehend the… pic.twitter.com/6Z28z9YLTa — ConflictRadarME (@ConflictRadarME) November 5, 2026

Η νομαρχία του Αφιόν Καραχισάρ επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων και ανακοίνωσε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας.

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