Takeaways by to pontiki AI Ιταλικό δικαστήριο καταδίκασε τον Αμερικανό Φράνσις Κόφμαν σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της συντρόφου του Αναστάσια Τροφίμοβα και της εντεκάμηνης κόρης τους.

Οι σοροί των θυμάτων εντοπίστηκαν πέρυσι σε πάρκο της Ρώμης, ενώ ο κατηγορούμενος συνελήφθη αργότερα στη Σκιάθο μετά την αποχώρησή του από την Ιταλία.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι ο Κόφμαν δολοφόνησε πρώτα τη σύντροφό του και στη συνέχεια το βρέφος, βασιζόμενες σε πλάνα από κάμερες ασφαλείας.

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου αμφισβήτησε την ενοχή του υποστηρίζοντας ότι η δίκη βασίστηκε αποκλειστικά σε έμμεσες αποδείξεις χωρίς αδιάσειστα στοιχεία.

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Ιταλικό δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Αμερικανό Φράνσις Κόφμαν για τη δολοφονία της Ρωσίδας συντρόφου του και της νεογέννητης κόρης τους, των οποίων οι σοροί εντοπίστηκαν πέρυσι σε πάρκο της Ρώμης, σε μια υπόθεση που σόκαρε την Ιταλία.

Το δικαστήριο της Ρώμης καταδίκασε τον Κόφμαν, ο οποίος κατάγεται από την Καλιφόρνια, για τη δολοφονία της 28χρονης Αναστάσια Τροφίμοβα και της 11 μηνών κόρης τους, Ανδρομέδας, επιβάλλοντάς του ποινή ισόβιας κάθειρξης.

US man jailed for life for murder of Russian partner and daughter in Rome https://t.co/drfRFpMKMD — Reuters (@Reuters) November 5, 2026

Ο Κόφμαν είχε αρνηθεί τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Τροφίμοβα δολοφονήθηκε πρώτη, στις αρχές Ιουνίου του 2025. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας έδειξαν στη συνέχεια τον Κόφμαν να κουβαλά το βρέφος προς το πάρκο Βίλα Παμφίλι και να επιστρέφει περίπου μία ώρα αργότερα χωρίς αυτό.

Ergastolo per Francis Kaufman per il delitto della compagna Anastasia e della piccola Andromeda di solo un anno, entrambe soffocate dall'uomo e abbandonate senza vita a Villa Pamphili.#Dentrolanotizia pic.twitter.com/dXkfh7on4Z November 5, 2026

Ο Κόφμαν έφυγε από την Ιταλία λίγο αργότερα και συνελήφθη στη συνέχεια στη Σκιάθο.

Η υπεράσπισή του υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν αδιάσειστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι εκείνος διέπραξε τις δολοφονίες. «Πρόκειται για μια δίκη που βασίζεται σε έμμεσες αποδείξεις, και οι έμμεσες αποδείξεις δεν συνιστούν απόδειξη», δήλωσε σήμερα στο δικαστήριο ο συνήγορος υπεράσπισης Πάολο Φότι.

Ωστόσο, το δικαστήριο, το οποίο αποτελούνταν από δύο δικαστές και έξι ενόρκους, τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ισόβια κάθειρξη, συμπεριλαμβανομένων τριών ετών απομόνωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

La vita di Andromeda è durata meno di un anno. Perché suo padre, Charlie Francis Kaufman, ha deciso che quella vita dovesse finire. Come quella della donna che l’aveva messa al mondo, Anastasia Trofimova.



Era il 2025, la prima settimana di giugno, quando i corpi, nudi, furono… pic.twitter.com/B4R5dwEAOH — Repubblica (@repubblica) November 5, 2026

Η Αναστάσια Τροφίμοβα καταγόταν από τη Σιβηρία και γνώρισε τον Κόφμαν στη Μάλτα, κατά τη διάρκεια διακοπών το 2023. Η κόρη τους, Ανδρομέδα, γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2024 και η οικογένεια μετακόμισε αργότερα στη Ρώμη.

Ο Κόφμαν, ο οποίος χρησιμοποιούσε επίσης το όνομα Ρέξαλ Φορντ, συστηνόταν ως σκηνοθέτης ή παραγωγός κινηματογράφου.

Αρχικά, η αστυνομία δυσκολεύτηκε να ταυτοποιήσει τη μητέρα και το παιδί, αφού οι γυμνές σοροί τους εντοπίστηκαν με διαφορά λίγων ωρών μεταξύ τους, στις 7 Ιουνίου 2025.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή μετά την προβολή της από μια δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή, η οποία απηύθυνε έκκληση στο κοινό για βοήθεια στον εντοπισμό αγνοουμένων ή στην εξιχνίαση άλυτων υποθέσεων.

Μια τηλεθεάτρια ανέφερε στην εκπομπή ότι, λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τις δολοφονίες, είχε δει αστυνομικούς στη Ρώμη μαζί με έναν άνδρα που αιμορραγούσε, ο οποίος συνοδευόταν από μια νεαρή γυναίκα και ένα παιδί.

Ανακριτές εντόπισαν πληροφορίες για το περιστατικό στα αρχεία της αστυνομίας και, στη συνέχεια, διαπίστωσαν ότι οι αστυνομικοί είχαν σταματήσει ξανά τον Κόφμαν στις 5 Ιουνίου, τη στιγμή που ήταν εμφανώς μεθυσμένος και μόνος με την Ανδρομέδα.

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι η Τροφίμοβα ήταν ήδη νεκρή εκείνη τη στιγμή, ωστόσο επισήμαναν ότι το παιδί ίσως να είχε σωθεί, αν η αστυνομία είχε παρέμβει πιο δυναμικά.

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