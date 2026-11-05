Κύκλωμα εκβιαστών: Βίντεο από επιθέσεις με χειροβομβίδες και ανατριχιαστικοί διάλογοι – «Να πεθάνουν αθώοι»

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Απειλές για επιθέσεις με χειροβομβίδες ή και δολοφονίες περιλαμβάνονται στις συνομιλίες μελών του κυκλώματος που εκβίαζε επιχειρηματίες και πραγματοποιούσε χτυπήματα σε καταστήματα εστίασης στην Αθήνα.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα οποία εξασφάλισε το OPEN, αποτυπώνουν τη δράση μελών της ομάδας, που χρησιμοποιούσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς και χειροβομβίδες για να εκφοβίζουν τους επιχειρηματίες.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν συνομιλίες μεταξύ των μελών της οργάνωσης, στις οποίες συζητούσαν τα επόμενα χτυπήματα, χωρίς να υπολογίζουν τον κίνδυνο να χαθούν ανθρώπινες ζωές.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος στον οποίο μέλος της ομάδας αναφέρει: «Αυτή τη φορά θέλω να είναι με κόσμο, οκ; Να πεθάνουν αθώοι, αθώους θέλω, όχι αυτοί».

Σε υλικό από κάμερες ασφαλείας που βρίσκεται στα χέρια των Αρχών καταγράφεται μία από τις επιθέσεις που πραγματοποίησαν μέλη του κυκλώματος. Στο σχετικό clip, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα περνούν έξω από κατάστημα που είχαν βάλει στο στόχαστρο -στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν άνθρωποι-, και πετούν χειροβομβίδα, η οποία, από τύχη, δεν εξερράγη.

Σε άλλη συνομιλία, το ίδιο μέλος της οργάνωσης εξαπολύει νέες απειλές, αναφέροντας: «Πες τους να κάτσουν καλά, μη μου ζαλίζουν πολύ τα α…, γιατί έχω από όλες τις μεριές πες του. Και άμα είναι θα του πω και με απόδειξη. Άμα είναι Αγία Βαρβάρα, θα σηκωθεί στον αέρα. Θα γα…και τον Άγιο Νικόλα τώρα, αυτοί έχουν σειρά πες, με το ίδιο σύστημα».

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