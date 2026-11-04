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04.11.2026 13:46

Κύκλωμα εκβιαστών: Διώξεις για βαριά κακουργήματα στους συλληφθέντες

04.11.2026 13:46
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Ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων και πλημμελημάτων άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των εμπλεκομένων για δράση βίαιου κυκλώματος εκβιασμών καταστηματαρχών στο κέντρο της Αθήνας, με φερόμενους αρχηγούς έγκλειστους σε φυλακές.

Το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε μετά από μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φέρεται να εκβίαζε επιχειρηματίες, κυρίως ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης, ώστε να δεχθούν «προστασία» από την εγκληματική ομάδα στην οποία χρεώνονται εμπρησμοί και επιθέσεις με χειροβομβίδες.

Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκαν πέντε νεαρής ηλικίας συλληφθέντες, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα τέσσερα πρόσωπα μεταξύ των οποίων και θεωρούμενος αρχηγός, τα οποία βρίσκονται σε σωφρονιστικά καταστήματα. Η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση περιλαμβάνει 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα.

Οι κατηγορίες, ανά περίπτωση, αφορούν

  • Συγκρότηση ένταξη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
  • Απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία
  • Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη κατά συρροή
  • Έκρηξη τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα κατ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
  • Ηθική αυτουργία κατά συναυτουργία στην παραπάνω πράξη
  • Εμπρησμό από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα κατά συναυτουργία
  • Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη κατά συναυτουργία
  • Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας κάτ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
  • Εκβίαση κατά συρροή τετελεσμένη και σε απόπειρα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής και με απειλή βλάβης επιχείρησης κατ’ επάγγελμα και κατά εξακολούθηση
  • Κατοχή, κατασκευή εκρηκτικών υλών και βομβών από τα οποία θα φορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο κατά συναυτουργία
  • Ηθική αυτουργία στο παραπάνω αδίκημα κατά συρροή
  • Φθορά ξένης ιδιοκτησίας χωρίς πρόκληση από τον παθόντα, που έγινε με εκρηκτικές ύλες και με φωτιά κατά συναυτουργία
  • Ηθική αυτουργία στην πράξη
  • Βία κατά υπαλλήλων.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν.

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