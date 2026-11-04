Κύκλωμα εκβιαστών: Διώξεις για βαριά κακουργήματα στους συλληφθέντες

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Ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων και πλημμελημάτων άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των εμπλεκομένων για δράση βίαιου κυκλώματος εκβιασμών καταστηματαρχών στο κέντρο της Αθήνας, με φερόμενους αρχηγούς έγκλειστους σε φυλακές.
Το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε μετά από μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φέρεται να εκβίαζε επιχειρηματίες, κυρίως ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης, ώστε να δεχθούν «προστασία» από την εγκληματική ομάδα στην οποία χρεώνονται εμπρησμοί και επιθέσεις με χειροβομβίδες.
Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκαν πέντε νεαρής ηλικίας συλληφθέντες, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα τέσσερα πρόσωπα μεταξύ των οποίων και θεωρούμενος αρχηγός, τα οποία βρίσκονται σε σωφρονιστικά καταστήματα. Η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση περιλαμβάνει 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα.
Οι κατηγορίες, ανά περίπτωση, αφορούν
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν.
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