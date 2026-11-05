Το βίντεο του Λευκού Οίκου με τον Τραμπ… ήρωα videogame: «Ακόμα πρόεδρός σας»

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Πασχίζει ο Λευκός Οίκος να… πείσει τους Αμερικανούς ότι ο Τραμπ έχει ακόμη στα χέρια του την εξουσία, παρά το… εκλογικό χαστούκι που έδωσε την πλειοψηφία των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του, ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ψηφιοποιημένο και ήρωα σε ένα μίνι βίντεο γκέιμ, με σχόλιο «είναι επικίνδυνο να βγεις εκεί έξω, πάρε αυτό μαζί σου». Ο Τραμπ, φορώντας ένα τζόκεϊ που γράφει «ακόμα πρόεδρός σας» φαίνεται να τρέχει σε πίστα ενώ σε κείμενο αναφέρονται όσα έχει επιτύχει στη μέχρι τώρα θητεία του ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, για τις… ζημιές ούτε λόγος.

It's dangerous to go alone! Take this 🇺🇸 pic.twitter.com/masCWWQe7m — The White House (@WhiteHouse) November 5, 2026

Στο τελευταίο πλάνο του βίντεο φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ να υπογράφει ένα διάταγμα στο Οβάλ Γραφείο με το μήνυμα: «Ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να γίνει και πάλι η Αμερική σπουδαία».

MAGA δηλαδή με άλλα λόγια παρά το Βατερλώ…

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