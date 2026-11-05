Ο Δούκας για αυτοψία στο γήπεδο του Βοτανικού, έκανε… ξενάγηση στους χώρους και τα έργα: «Το έργο τρέχει, το ίδιο κι εμείς»

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Στις εργασίες του Βοτανικού βρέθηκε ο Χάρης Δούκας ο οποίος με την ευκαιρία ανάρτησε κι ένα βίντεο στο οποίο… ξεναγεί τους ακόλουθούς του σε χώρους του υπό κατασκευή γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Ο δήμαρχος Αθηναίων έβαλε το κράνος του και έδειξε σημεία από τα έργα που είναι σε εξέλιξη, ενώ… τέσταρε και τα καθίσματα στις θέσεις των VIP όπου έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.

«Μπήκαμε στα έγκατα του γηπέδου, είδαμε τα αποδυτήρια, τη Θύρα 13, δοκιμάσαμε τα νέα καθίσματα, είδαμε τον Ερασιτέχνη καθώς και τα δύσκολα τεχνικά σημεία του στεγάστρου. Το έργο τρέχει! Το ίδιο κι εμείς!» έγραψε στην ανάρτησή του.

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