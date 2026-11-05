Σάρωσε στην τηλεθέαση η αναμέτρηση ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης στο MEGA

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Υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση σημείωσε η χθεσινή αναμέτρηση ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης, με τον αγώνα για το UEFA Champions League στον οποίο η Ένωση ηττήθηκε με 2-3, να καταγράφει κατά μέσο όρο 24,8% στο δυναμικό κοινό και 25,9% στο γενικό σύνολο.

Μάλιστα, στο τέταρτο 21:15–21:29 έφτασε στο 31,2% στο δυναμικό κοινό, ενώ στο διάστημα 20:15–20:29 σημείωσε 29,5% στο γενικό σύνολο.

Στα υπόλοιπα προγράμματα, η «Μια Γυναίκα» συγκέντρωσε το 15,4% του δυναμικού κοινού, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να ακολουθεί με 12% και το «Ντέρτι» με 11,7%. Το «First Dates» σημείωσε 9,3%, ενώ το «Κρίνο και Αγκάθι» κατέγραψε 8,6% και οι «Μπλε Ώρες» 6,4%.

Στο γενικό σύνολο, το «Ντέρτι» βρέθηκε στο 15,9%, λίγο πάνω από τη «Μια Γυναίκα», που σημείωσε 15,6%, ενώ οι «Μπλε Ώρες» συγκέντρωσαν 13,3%, το «Κρίνο και Αγκάθι» 11,8% και το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» 11,4%. Το «First Dates» έκλεισε με 7,7%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

UEFA Champions League: ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης – 25,9%

Μια Γυναίκα – 15,4%

Μπαμπά σ’ αγαπώ – 12%

Ντέρτι – 11,7%

First Dates – 9,3%

Κρίνο και Αγκάθι – 8,6%

Μπλε Ώρες – 6,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

UEFA Champions League: ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης – 24,8%

Ντέρτι – 15,9%

Μια Γυναίκα – 15,6%

Μπλε Ώρες – 13,3%

Κρίνο και Αγκάθι – 11,8%

Μπαμπά σ’ αγαπώ – 11,4%

First Dates – 7,7%

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