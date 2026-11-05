Φασιστική επίθεση κατά μαθήτριας στην Πάτρα: Ελεύθεροι οι 11 από τους 12 συλληφθέντες

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Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 11 από τους 12 συλληφθέντες από τη δολοφονική φασιστική επίθεση εναντίον μαθήτριας, μέλους της ΚΝΕ, και εναντίον φοιτητών, επίσης μελών της ΚΝΕ, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (03/11) στην περιοχή της Νεάπολης, στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας.

Ο 12ος συλληφθείς κατηγορείται για κατοχή όπλου και θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από τους συλληφθέντες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι 6 είναι ακροδεξιοί ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Για την υπόθεση, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Χθες βράδυ, πραγματοποιήθηκε αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην πλατεία Ταραμπούρα και πορεία σε δρόμους και γειτονιές της Πάτρας, με πρωτοβουλία φορέων της πόλης, μετά τη νέα φασιστική επίθεση.

Πώς έγινε η φασιστική επίθεση στην 15χρονη

Σύμφωνα με την καταγγελία των Οργανώσεων Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν σιδερογροθιές και μαχαίρια, ενώ τραυματίστηκαν και μέλη της ΚΝΕ που έσπευσαν να υπερασπιστούν τη μαθήτρια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μετά από καταγγελία, χθες το βράδυ ομάδα 15 περίπου ατόμων που φέρονται να πρόσκεινται στην ακροδεξιά, προσέγγισαν την οικία 15χρονης μαθήτριας και προέδρου της μαθητικού συντονιστικού της ΚΝΕ,, όπου την εξύβρισαν και την απείλησαν με αφορμή την εκλογή της στο συντονιστικό.

Αναλυτικά η καταγγελία των Οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ:

Καταγγέλλουμε την οργανωμένη φασιστική – εγκληματική επίθεση με στόχο πρωτοπόρα μαθήτρια, μέλος του Συντονιστικού Μαθητών Πάτρας και μέλους της ΚΝΕ με μπράβους, σιδερογροθιές και μαχαίρια, χθες βράδυ στα Ζαρουχλέικα, αλλά και τον τραυματισμό μελών της ΚΝΕ που βρέθηκαν στο πλευρό της για να την υπερασπιστούν.

Η χθεσινοβραδινή επίθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια αλλεπάλληλων προσπαθειών εκφοβισμού, ακόμα και κάτω από το σπίτι της τις προηγούμενες μέρες.

Είναι γελασμένοι αν πιστεύουν ότι τέτοιες ενέργειες τρομοκρατούν το μαθητικό κίνημα και τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Ξέρουμε ότι ενοχλούνται από την πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για την οργάνωση της πάλης της νεολαίας, από τους αγώνες του μαθητικού κινήματος ενάντια στην ασφυκτική κατάσταση που αντιμετωπίζει καθημερινά, αλλά και στον αγώνα ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και του κεφαλαίου που τσακίζει τις ζωές των λαϊκών οικογενειών.

Η επανεμφάνισή φασιστικών ομάδων έχει στόχο να τρομοκρατήσει και κάμψει την αγωνιστική στάση του οργανωμένου μαθητικού, φοιτητικού και εργατικού κινήματος.

Όση κάλυψη και να τους παρέχει το αστικό κράτος, οι μηχανισμοί του και τα κόμματα του συστήματος, οι φασίστες θα πάνε εκεί που ανήκουν, στον σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας.

Το εργατικό κίνημα όμως έχει και τη δύναμη και την πείρα με την οργανωμένη πάλη του να τσακίσει τις ναζιστικές φασιστικές ομάδες, δυναμώνοντας τη δράση του ενάντια στο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά και θρέφει το ναζισμό.

Καλούμε τον πατραϊκό λαό και τους φορείς της πόλης να απομονώσουν τους φασίστες σε κάθε σχολείο, σχολή και γειτονιά και να καταγγείλουν την προσπάθεια τρομοκράτησης των μαθητών της πόλης μας από θρασύδειλα φασιστοειδή, μαντρόσκυλα του συστήματος.

Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας! Δεν έχουν θέση οι φασίστες στα σχολεία τους και στις γειτονιές μας! Δεν τους αφήνουμε χώρο να σταθούν πουθενά αυτοί και οι σάπιες ιδέες τους.

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