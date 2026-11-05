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05.11.2026 11:01

Λαμία: Μεθυσμένος οδηγός κάλεσε την αστυνομία να τον πάει σε… βενζινάδικο γιατί είχε μείνει

05.11.2026 11:01
alkool

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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό με μεθυσμένο οδηγό καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λαμία.

Ο οδηγός που έμεινε με το αυτοκίνητό του από βενζίνη, ζήτησε βοήθεια από την αστυνομία για να τον μεταφέρει σε… βενζινάδικο και τελικά, τον μετέφερε στο κρατητήριο.

Σύμφωνα με το Lamiareport, ο οδηγός φέρεται να ζήτησε βοήθεια από το 100, ωστόσο, ο έμπειρος αστυνομικός κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον άνθρωπο και ενημέρωσε τα περιπολικά που θα τον προσέγγιζαν να εξετάσουν την κατάστασή του.

Πράγματι, ο οδηγός δεν θυμόταν ούτε τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκίνητού του, ενώ στο αλκοτέστ που του έκανε πλήρωμα της Τροχαίας διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Συγκεκριμένα στο πρώτο φύσημα το ποσοστό οινοπνεύματος έφτασε τα 0,75؉ mg/l και στη δεύτερη προσπάθεια αυξήθηκε στα 0,83.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε σύλληψη του μεθυσμένου οδηγού και τον οδήγησαν στο αστυνομικό μέγαρο ώστε να περάσει το βράδυ μέχρι να φύγει η επήρεια του αλκοόλ.

Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία.

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ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 11:33
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Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

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