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05.11.2026 09:20

Πρεσβεία των ΗΠΑ: Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού

05.11.2026 09:20
Josh-Huck

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Μια από τις παρενέργειες της συντριπτικής ήττας του Ντόναλντ Τραμπ και των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ είναι ότι πλέον από το ελεγχόμενο από τους Δημοκρατικούς Κογκρέσο δεν θα περνάει ούτε… κουνούπι της αρεσκείας του προέδρου των ΗΠΑ – και αυτό αφορά και τους ορισμούς πρέσβεων της χώρας.

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, ο Τραμπ δεν θα θελήσει να ξοδέψει πολιτικό κεφάλαιο για να προσπαθήσει να διορίσει μια νέα Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα – δηλαδή, ένα πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του – και τελικά οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία να του το κόψουν.

Έτσι, κατά πάσα πιθανότητα ο αναπληρωτής πρέσβης Τζος Χακ αναμένεται να συνεχίσει να εκτελεί χρέη πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028. Πώς λένε, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού; Ε, αυτό…

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ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 09:28
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