Μετρό: Κλειστός από τις 9:30 ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Κλειστός θα είναι από τις 9:30 το πρωί ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» του Μετρό, με εντολή της Αστυνομίας, λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που έχει προγραμματιστεί στο κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, από τις 9:30 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, οι συρμοί του Μετρό θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Αυτό σημαίνει ότι οι επιβάτες δεν θα μπορούν να επιβιβαστούν ή να αποβιβαστούν στον σταθμό «Πανεπιστήμιο» για όσο διάστημα παραμένει σε ισχύ το μέτρο.
Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, στο πλαίσιο των αστυνομικών μέτρων για τη διεξαγωγή της κινητοποίησης.
Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ώρα επαναλειτουργίας του σταθμού.
Διαβάστε επίσης:
Aπάτη με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Απολογείται σήμερα ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης – Τι υποστήριξε η σύντροφός του
43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή – Ποιοι δρόμοι κλείνουν (video)
Κύκλωμα στην Πολεοδομία Κατερίνης: Απολογούνται οι 11 συλληφθέντες – Πάνω από 135.000 ευρώ το παράνομο όφελος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.