Μετρό: Κλειστός από τις 9:30 ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου

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Κλειστός θα είναι από τις 9:30 το πρωί ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» του Μετρό, με εντολή της Αστυνομίας, λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που έχει προγραμματιστεί στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, από τις 9:30 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, οι συρμοί του Μετρό θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιβάτες δεν θα μπορούν να επιβιβαστούν ή να αποβιβαστούν στον σταθμό «Πανεπιστήμιο» για όσο διάστημα παραμένει σε ισχύ το μέτρο.

Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, στο πλαίσιο των αστυνομικών μέτρων για τη διεξαγωγή της κινητοποίησης.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ώρα επαναλειτουργίας του σταθμού.

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