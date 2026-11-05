Κονδυλάτος κατά Τσαφούλια για αμβλώσεις: «Αν είσαι τόσο ανθρωπιστής, σε ενδιαφέρουν και τα δικαιώματα του εμβρύου που θέλει να ζήσει» (Video)

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Τη γνώμη του σχετικά με το θέμα των αμβλώσεων εξέφρασε ο Περικλής Κονδυλάτος με αφορμή τη σχετική πρόσφατη τοποθέτηση του Σωτήρη Τσαφούλια ο οποίος σχολίασε την κριτική που δέχτηκε από την Αγγελική Ηλιάδη και τη Σαμπρίνα για τη θέση του υπέρ του δικαιώματος της γυναίκας να ορίζει το σώμα της.

«Από όλο τον κόσμο που θα μπορούσε να με κράξει, αυτές οι δύο γυναίκες που υπήρξαν πρωτοπόρες στην εποχή τους, που έσπασαν στερεότυπα, που βγάλανε τον ερωτισμό τους, που βγάλαν το ταλέντο τους, αυτές με κράζουν εμένα σήμερα;», είχε αναφέρει ο σκηνοθέτης, με τον σχεδιαστή να εκφράζει τη διαφωνία του, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα δικαιώματα του εμβρύου, ενώ έκανε λόγο για «έλλειψη ταπεινοφροσύνης» και «woke ατζέντα και κουλτούρα».

«Μάλλον το βλέπει σε λάθος βάση ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Γιατί αν είσαι τόσο ανθρωπιστής που να σε ενδιαφέρουν τα δικαιώματα του άλλου, σε ενδιαφέρουν και τα δικαιώματα του εμβρύου, το οποίο επίσης και αυτό θέλει να ζήσει. Ο άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα ούτε πάνω στη ζωή ούτε στον θάνατο. Αυτά τα κανονίζει ο Θεός. Αλλά φαίνεται ότι μας λείπει η ταπεινοφροσύνη και μας έχει φάει η woke ατζέντα και η woke κουλτούρα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Περικλής Κονδυλάτος, μιλώντας στην κάμερα του Happy Day.

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