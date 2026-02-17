Σωτήρης Τσαφούλιας για αμβλώσεις: «Είμαι υπέρ μιας γυναίκας να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα της» (Video)

Στις δηλώσεις του περί αμβλώσεων τοποθετήθηκε εκ νέου ο Σωτήρης Τσαφούλιας, επισημαίνοντας ότι στην ουσία η τοποθέτησή του είναι υπέρ της γυναίκας και του δικαιώματός της να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα της.

Κληθείς να απαντήσει στο ξέσπασμα της Αγγελικής Ηλιάδη με αφορμή τις δηλώσεις του, ο σκηνοθέτης τόνισε ότι δεν επιθυμεί να μπει σε δημόσιο διάλογο με κανέναν, υπογράμμισε ωστόσο, ότι «όποιος φοβάται τις δηλώσεις του αλλά όχι το ενδεχόμενο να αποφασίσει κάποιος άλλος για το σώμα του, θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά».

«Πολλές φορές, τις περισσότερες απόψεις τις οποίες υπερασπίζομαι, διαφωνώ μαζί τους. Εννοώ ότι εγώ δεν είμαι υπέρ των αμβλώσεων, ας πούμε. Είμαι υπέρ μιας γυναίκας να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα της. Δεν είμαι υπέρ της woke ατζέντας. Είμαι υπέρ των ανθρώπων να εκφράζονται, εφόσον δεν ενοχλούν, με τον τρόπο που θέλουν. Δεν έχει σημασία αν διαφωνώ ή όχι με μία αισθητική. Δεν θέλω να την καταργήσω. Θέλω να μπορεί να εκφράζεται και θέλω μετά κι εγώ να μπορώ να διαφωνώ μαζί της. Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό. Έχω απαντήσει με έναν τρόπο. Δεν θέλω να μπω σε δημόσιο διάλογο με κανέναν άνθρωπο. Εγώ αυτό που είπα για το συγκεκριμένο πράγμα, είναι ότι όποιος φοβάται τις δηλώσεις μου και δε φοβάται το ενδεχόμενο να αποφασίσει κάποιος άλλος για το σώμα του, θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά» τόνισε.

Τι είχε πει ο Σωτήρης Τσαφούλιας για τις αμβλώσεις

Σημειώνεται ότι ο Σωτήρης Τσαφούλιας, καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» είχε αναφερθεί στο θέμα αμβλώσεων με αφορμή τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, λέγοντας τα εξής:

«Αν η άμβλωση ήταν δολοφονία, τότε το κράτος θα έπρεπε να υποχρεώνει όλους τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα σώματά τους για να στηρίζουν τη ζωή ενός άλλου σώματος. Αν εγώ αύριο έχω ανάγκη νεφρού και είσαι η μόνη συμβατή δότρια, πρέπει να μου το δώσεις θες δεν θες. Άρα η δωρεά οργάνων και αίματος να είναι υποχρεωτική. Δεν μπορείς να μιλάς για δολοφονία όταν δεν υπάρχει συνείδηση και αυτονομία. Αλλά να πούμε και το άλλο. Το να βγαίνουν 30 άνθρωποι χωρίς γνώσεις ιατρικής, βιολογίας και φιλοσοφίας και να προσπαθούν να στερήσουν το δικαίωμα μιας γυναίκας, το να λες ότι θα το βάλω σε δημόσια διαβούλευση. Αν ένα έμβρυο είχε το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή, η φύση θα του το είχε εξασφαλίσει χωρίς το σώμα που το κυοφορεί. Από τη στιγμή που το έμβρυο δεν μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, τότε η κουβέντα που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι για το δικαίωμα στη ζωή, αλλά για την εξουσία πάνω σε ένα ξένο σώμα. Νομίζω ότι για τις γυναίκες δεν έχουμε φτιάξει τα δικαιώματα που θα έπρεπε να έχουν σε επίπεδο αμοιβών στον εργασιακό τομέα και στα πάντα. Με τρομάζουν αυτοί που κόπτονται τόσο πολύ για τους αγέννητους και όχι για τα δικαιώματα των γεννημένων. Κόπτονται για τα δικαιώματα των αγέννητων μέχρι να γίνουν γκέι, γιατί μετά αλλάζει το πρόσημο».

Η απάντηση – ξέσπασμα της Αγγελικής Ηλιάδη

Μετά τις εν λόγω δηλώσεις, η Αγγελική Ηλιάδη είχε ξεσπάσει δημοσίως, αναφέροντας ότι τρομάζει από τέτοιου είδους τοποθετήσεις, καθώς -όπως υποστήριξε- το έμβρυο δεν είβαι άψυχο και έχει δικαίωμα στη ζωή.

«Εμένα με τρομάζεις εσύ με αυτά τα τέρατα που βγάζεις από το στόμα σου… Ο Χριστός και η Παναγία, τι άλλο θα ακούσουμε… Το παιδί που βρίσκεται στην κοιλιά της μάνας δεν είναι άψυχο, ξέρεις… έχει ψυχή… έχει σταλεί από τον Θεό ως ευλογία, ως το ύψιστο, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο δώρο… από τον Θεό, επαναλαμβάνω… Υπάρχουν τόσοι τρόποι να αποφευχθεί μια εγκυμοσύνη, υπευθυνότητα χρειάζεται από γυναίκες και άντρες και σεβασμός στην ανθρώπινη ύπαρξη, στο θαύμα αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός, να δημιουργούμε άνθρωπο… εμείς οι γυναίκες. Αντί λοιπόν να σκοτώνουμε τα παιδιά μας… ας μάθουμε να είμαστε υπεύθυνες και να μην κάνουμε ό,τι να ’ναι. Δεν μιλάμε βεβαίως για περιπτώσεις που θεωρούνται για άλλους πολύ σοβαρούς λόγους. Δυστυχώς κάποιες φορές είναι αναπόφευκτο» είχε αναφέρει στην ανάρτησή της.

