search
ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 11:54
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2026 09:20

Κατερίνα Μισιχρόνη: «Κρύβω επιμελώς τα χρόνια μου – Βασίζομαι στο πνεύμα, ώστε να ξεγελάσω λίγο τον χρόνο»

05.11.2026 09:20
misichroni-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για τη σχέση της με τον χρόνο μίλησε η Κατερίνα Μισιχρόνη, επισημαίνοντας ότι προσπαθεί να διατηρηθεί νέα, εστιάζοντας τόσο στην εξωτερική της εμφάνιση όσο και στην πνευματική της καλλιέργεια.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Beaute, με αφορμή το νέο της θεατρικό εγχείρημα, η ηθοποιός τόνισε ότι επιλέγει φυσικούς τρόπους ώστε να «παγώσει» τον χρόνο, χωρίς να κατακρίνει, ωστόσο, εκείνους που επιλέγουν τια αισθητικές επεμβάσεις.

«Κάνω γυμναστική οπωσδήποτε, πολύ περπάτημα, όποτε μπορώ κολυμπάω, όσο μπορώ ξεκουράζομαι και για το πρόσωπο βάζω πάντα αντηλιακό, χειμώνα-καλοκαίρι, το καλοκαίρι πάντα καπέλο και μάσκες ενυδάτωσης. Το θέμα της εξωτερικής εμφάνισης είναι πολύ προσωπικό και δεν το αγγίζω, γιατί ο καθένας το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Ούτε κρίνω κάποιον που κάνει κάτι άλλο. Προσωπικά έχω αποφασίσει να πορευτώ έτσι, μου ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση. Είμαι αυτού του δρόμου, ωστόσο το τι θέλει να κάνει ο καθένας στο σώμα ή στο πρόσωπο του είναι δικό του θέμα. Όπως νιώθει καλά. Μου είναι απόλυτα σεβαστό αν εσύ με το να κάνεις κάποια παρέμβαση αποκτάς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Σε εμένα ταιριάζει το πιο φυσικό, οι παρεμβάσεις νιώθω ότι θα μου ρίξουν την αυτοπεποίθηση. Έχω δει γυναίκες με εξαιρετικά αποτελέσματα, τις θαυμάζω, είναι κούκλες και μπράβο τους. Εγώ δεν μπορώ τις ενέσεις, τις παρεμβάσεις, μου προκαλούν στρες. Έχω αφεθεί στα σοφά χέρια του χρόνου, με τη φθορά που φέρνει και έχω συμβιβαστεί με αυτό» είπε αρχικά.

«Δεν είμαι τόσο νέα. Κρύβω επιμελώς τα χρόνια μου. Και να φανούν, όμως, δεν με νοιάζει. Βαδίζω κάπου που όλοι θα βαδίσουμε, τι να κάνω τώρα, να κερδίσω εγώ τον χρόνο; Δεν γίνεται. Ο μόνος τρόπος να ξεγελάσεις λίγο τον χρόνο είναι να διαθέτεις πνευματική νεότητα. Κάνω πολλά πράγματα ώστε να διατηρώ το πνεύμα μου ζωντανό, ενεργό, νεανικό. Βασίζομαι στο πνεύμα, ώστε να ξεγελάσω λίγο τον χρόνο και να τον κάνω φίλο» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Κονδυλάτος κατά Τσαφούλια για αμβλώσεις: «Αν είσαι τόσο ανθρωπιστής, σε ενδιαφέρουν και τα δικαιώματα του εμβρύου που θέλει να ζήσει» (Video)

Νικήτας Τσακίρογλου: «Αν αισθανθώ τον οίκτο στο βλέμμα των θεατών, θα αποσυρθώ»

Μαριάννα Τουμασάτου: «Βλέπω τη χώρα σε κατάσταση καταστροφής – Τα σκάνδαλα ξεφυτρώνουν σαν τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
esiea_grafeia
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

adonis georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιμένει ο Άδωνις: Διαπλεκόμενος ο Τσίπρας, το είπε ο Κοντονής

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Στο 5,6% ο πληθωρισμός, πνίγει τα νοικοκυριά, αλλά ο Μητσοτάκης ανακαλύπτει ξανά το 2015

trump clouds
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Τι αλλάζει στην κούρσα διαδοχής του Τραμπ μετά τον θρίαμβο των Δημοκρατικών – Ποιοι… έκαψαν το χαρτί τους και ποιοι βγαίνουν μπροστά

pyrgos_parasirsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Στο νοσοκομείο 12χρονο κορίτσι, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

o-leary-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

Μοναδικό ρεκόρ - Έλληνας ελαιοπαραγωγός έχει πάρει 100 βραβεία - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αναβρασμός στους ελαιώνες: Αφήνουν αμάζευτες τις ελιές και πάνε... μπλόκα - Ασφυξία από έλλειψη εργατών, ψηλά μεροκάματα και καθυστέρηση επιδοτήσεων

mitskoski 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν «τραβάει το αυτί» της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας για τη μη χρήση της συνταγματικής ονομασίας της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 11:33
esiea_grafeia
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

adonis georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιμένει ο Άδωνις: Διαπλεκόμενος ο Τσίπρας, το είπε ο Κοντονής

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Στο 5,6% ο πληθωρισμός, πνίγει τα νοικοκυριά, αλλά ο Μητσοτάκης ανακαλύπτει ξανά το 2015

1 / 3