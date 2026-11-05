Κατερίνα Μισιχρόνη: «Κρύβω επιμελώς τα χρόνια μου – Βασίζομαι στο πνεύμα, ώστε να ξεγελάσω λίγο τον χρόνο»

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Για τη σχέση της με τον χρόνο μίλησε η Κατερίνα Μισιχρόνη, επισημαίνοντας ότι προσπαθεί να διατηρηθεί νέα, εστιάζοντας τόσο στην εξωτερική της εμφάνιση όσο και στην πνευματική της καλλιέργεια.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Beaute, με αφορμή το νέο της θεατρικό εγχείρημα, η ηθοποιός τόνισε ότι επιλέγει φυσικούς τρόπους ώστε να «παγώσει» τον χρόνο, χωρίς να κατακρίνει, ωστόσο, εκείνους που επιλέγουν τια αισθητικές επεμβάσεις.

«Κάνω γυμναστική οπωσδήποτε, πολύ περπάτημα, όποτε μπορώ κολυμπάω, όσο μπορώ ξεκουράζομαι και για το πρόσωπο βάζω πάντα αντηλιακό, χειμώνα-καλοκαίρι, το καλοκαίρι πάντα καπέλο και μάσκες ενυδάτωσης. Το θέμα της εξωτερικής εμφάνισης είναι πολύ προσωπικό και δεν το αγγίζω, γιατί ο καθένας το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Ούτε κρίνω κάποιον που κάνει κάτι άλλο. Προσωπικά έχω αποφασίσει να πορευτώ έτσι, μου ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση. Είμαι αυτού του δρόμου, ωστόσο το τι θέλει να κάνει ο καθένας στο σώμα ή στο πρόσωπο του είναι δικό του θέμα. Όπως νιώθει καλά. Μου είναι απόλυτα σεβαστό αν εσύ με το να κάνεις κάποια παρέμβαση αποκτάς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Σε εμένα ταιριάζει το πιο φυσικό, οι παρεμβάσεις νιώθω ότι θα μου ρίξουν την αυτοπεποίθηση. Έχω δει γυναίκες με εξαιρετικά αποτελέσματα, τις θαυμάζω, είναι κούκλες και μπράβο τους. Εγώ δεν μπορώ τις ενέσεις, τις παρεμβάσεις, μου προκαλούν στρες. Έχω αφεθεί στα σοφά χέρια του χρόνου, με τη φθορά που φέρνει και έχω συμβιβαστεί με αυτό» είπε αρχικά.

«Δεν είμαι τόσο νέα. Κρύβω επιμελώς τα χρόνια μου. Και να φανούν, όμως, δεν με νοιάζει. Βαδίζω κάπου που όλοι θα βαδίσουμε, τι να κάνω τώρα, να κερδίσω εγώ τον χρόνο; Δεν γίνεται. Ο μόνος τρόπος να ξεγελάσεις λίγο τον χρόνο είναι να διαθέτεις πνευματική νεότητα. Κάνω πολλά πράγματα ώστε να διατηρώ το πνεύμα μου ζωντανό, ενεργό, νεανικό. Βασίζομαι στο πνεύμα, ώστε να ξεγελάσω λίγο τον χρόνο και να τον κάνω φίλο» πρόσθεσε.

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