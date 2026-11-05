Στους ώμους του Μητσοτάκη η επικοινωνιακή αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα

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Η προβληματική δημοσκοπική θέση της Ν.Δ. – με την έννοια ότι βρίσκεται μακριά από την αυτοδυναμία, ενώ στον ορίζοντα δεν διαφαίνεται κανένας κυβερνητικός εταίρος – έχει φέρει μεγάλο προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς οι μέχρι σήμερα κινήσεις των κομματικών στελεχών δεν έχουν αποδώσει κάποια οφέλη. Έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να βάλει ο ίδιος σε λειτουργία την επικοινωνιακή αντεπίθεση του κόμματός του σε όλα τα πεδία: από τους υπουργούς της κυβέρνησής του μέχρι τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μόλις προχθές ο πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο ζήτησε από τους υπουργούς του να διατηρήσουν τους ρυθμούς του κυβερνητικού έργου περιορίζοντας τη… σταυροθηρία. «Το προεκλογικό κυνήγι του “σταυρού” μπορεί να περιμένει» ανέφερε χαρακτηριστικά βάζοντας ως προτεραιότητα το «κυνήγι του κυβερνητικού αποτελέσματος».

«Επιλογή μας είναι να εξαντλήσουμε τη θητεία μας χωρίς να πέσουν οι ρυθμοί του κυβερνητικού έργου» υπογράμμισε στην τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνδέοντας την υλοποίηση των δεσμεύσεων με την πολιτική αξιοπιστία της κυβέρνησης ενόψει των εκλογών, τόνισε ότι «το έργο μας είναι το διαβατήριο αξιοπιστίας μας» και το χαρακτήρισε «την καλύτερη απάντηση στον μίζερο μηδενισμό της αντιπολίτευσης».

Με τον τρόπο του ο Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα προς τους δικούς του ανθρώπους ότι οι κυβερνητικοί ρυθμοί έχουν πέσει και ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να το ανεχτεί. Η αλήθεια είναι ότι αρκετά στελέχη της κυβέρνησης πηγαίνουν από συγκέντρωση σε συγκέντρωση και από σπίτι σε σπίτι, αφού ο φόβος τους είναι ότι με τα ποσοστά που θα φέρει η Ν.Δ. δεν θα καταφέρουν να μπουν στη Βουλή. Άρα αυτό που κοιτάνε για την ώρα είναι πώς θα επιβιώσουν κοινοβουλευτικά.

Η πτώση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος και η απώλεια της αυτοδυναμίας έχει να κάνει άλλωστε άμεσα με τον αριθμό των βουλευτών, που όλα δείχνουν ότι είναι πολύ μακριά από τους 156 που διαθέτει σήμερα. Έτσι η συντριπτική πλειονότητα των βουλευτών και υπουργών αναζητούν τον σταυρό των ψηφοφόρων της Ν.Δ. ανάμεσα σε σουβλατζίδικα, ταβέρνες και σπίτια ψηφοφόρων.

Στο στόχαστρο Τσίπρας – Ανδρουλάκης

Ο δεύτερος στόχος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος τα τελευταία εικοσιτετράωρα ανέβασε τους τόνους της αντιπαράθεσης χαρακτηρίζοντας τον Μητσοτάκη «αρχιερέα της διαφθοράς». Αυτή ήταν μία καλή αφορμή για να πολωθεί το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές σε μία στιγμή που οι συνεργάτες του πρωθυπουργού θεωρούν ότι το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα για το κυβερνών κόμμα.

Άλλωστε, όσο και αν δεν το παραδέχονται τα γαλάζια στελέχη, η σύγκριση δύο πρωθυπουργών έχει προφανώς μεγαλύτερη ένταση και σημασία στην κοινή γνώμη από το να αντιπαρατίθενται με αρχηγούς της αντιπολίτευσης που δεν έχουν εμπειρία διακυβέρνησης. Προφανώς αυτό που θέλουν να κάνουν οι παροικούντες το Μέγαρο Μαξίμου είναι να αναβιώσουν το αντι-Τσίπρα μέτωπο προκειμένου μέσα από αφηγήματα τύπου κωδίκων και… Μαδούρων να συσπειρώσουν το δεξιό ακροατήριο.

Το τρίτο μέτωπο που ανοίγει ο Μητσοτάκης έχει να κάνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη και την επόμενη μέρα στο κόμμα του, εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο στις επόμενες εκλογές. «Αν είναι τρίτος, όχι αν είναι δεύτερος, τι θα κάνει το βράδυ των εκλογών;» αναρωτήθηκε στη συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγες μέρες θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει το αδιέξοδο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με τον τρόπο του ο Μητσοτάκης έβαλε μία νέα παράμετρο στο αφήγημα των μετεκλογικών διαδικασιών αφήνοντας να εννοηθεί ότι, εάν ο Ανδρουλάκης έρθει τρίτος στις εκλογές, θα αναγκαστεί να παραιτηθεί, αφού θα αμφισβητηθεί από τους συντρόφους του το ίδιο βράδυ.

Αλλά, ακόμα και αν, καθοδηγούμενα από το ένστικτο της επιβίωσης, τα στελέχη του Κινήματος δεν κάνουν καμιά κίνηση και το ΠΑΣΟΚ πάει ως έχει στις δεύτερες κάλπες, ο πρόεδρος του κόμματος θα απαξιωθεί, όπως εκτιμούν στη Ν.Δ., αφού το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πιεστεί ασφυκτικά από την αντιπαράθεση που θα υπάρξει μεταξύ της Ν.Δ. και της ΕΛ.Α.Σ.

Με τον τρόπο του δηλαδή ο Μητσοτάκης θέλησε να περιγράψει ένα αδιέξοδο για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού τόσο η προσωπική του επιβίωση όσο και αυτή του ΠΑΣΟΚ εξαρτώνται από το εάν θα καταφέρει να πλασαριστεί στη δεύτερη θέση.

Και διαχωρισμός Καραμανλή – Σαμαρά

Παράλληλα το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει στον πλήρη διαχωρισμό του Κώστα Καραμανλή από τον Αντώνη Σαμαρά θέλοντας να δείξει ότι δεν υπάρχει κάποιο κοινό μέτωπο απέναντι στον Μητσοτάκη. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επικείμενες περιοδείες του πρωθυπουργού σήμερα στη Μεσσηνία και το Σαββατοκύριακο στις Σέρρες. Προφανώς ο τρόπος που θα αντιμετωπίσει τους ψηφοφόρους των δύο περιοχών θα είναι διαφορετικός.

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