Μητσοτάκης: Επιχείρηση στα «κάστρα» Σαμαρά και Καραμανλή – Το παρασκήνιο των επισκέψεων σε Καλαμάτα και Σέρρες

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Στις ιδιαίτερες πατρίδες των δύο πρώην πρωθυπουργών και προέδρων της ΝΔ, που σήμερα βρίσκονται απέναντί του, σκοπεύει να επισκεφθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα στην εβδομάδα.

Στις Σέρρες και την Καλαμάτα, στα εκλογικά «κάστρα» του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά, θα βρεθεί τα επόμενα εικοσιτετράωρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προσεγγίσει τους πιστούς ψηφοφόρους των δύο αυτών στελεχών.

Το κυβερνητικό επιτελείο θεωρεί ότι και οι δύο επισκέψεις είναι αναγκαίες, καθώς όλα δείχνουν ότι αυτή η εκλογική μάχη θα είναι η δυσκολότερη. Άρα, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να χαθεί έστω και μία ψήφος.

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι είναι νωπή η εικόνα του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ να δείχνει τους χάρτες που επιβεβαιώνουν ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι ανυπόστατο και παράνομο, οι συνεργάτες του θεώρησαν ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη στιγμή για μια επίσκεψη στις ιδιαίτερες πατρίδες του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά.

Οι επισκέψεις σε Σέρρες και Καλαμάτα και οι αιχμές για τα εθνικά θέματα

Έτσι, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στις Σέρρες, με αφορμή τον εορτασμό των πολιούχων της πόλης, Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ.

Οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει συζήτηση με τους αρμόδιους παράγοντες της πόλης για την επιστροφή των κλαπέντων εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία. Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για 53 αντικείμενα, ανάμεσά τους εικόνες, σταυροί, λειψανοθήκες και άλλα, που είχαν αφαιρεθεί από τον Καθεδρικό και Προσκυνηματικό Ναό Αγίων Θεοδώρων Σερρών, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας.

Ακόμα είναι άγνωστο αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θελήσει να βρεθεί στην Πρώτη Σερρών, τη γενέτειρα του ιδρυτή της ΝΔ, ενώ στην περιοδεία που θα κάνει στην περιοχή δεν αποκλείεται να τον συνοδεύσει και ο Κώστας Καραμανλής ο νεότερος. Η στάση αυτή, άλλωστε, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να κλείσει το θέμα των Τεμπών, με το αφήγημα ότι δεν προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του πρώην υπουργού Μεταφορών.

Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρευρεθεί στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ, που θα γίνει στην Καλαμάτα. Πηγές αναφέρουν ότι ο υπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος ήταν αυτός που πρότεινε να παρευρεθεί ο πρωθυπουργός στο συνέδριο, για ευνόητους λόγους.

Προφανώς, οι επισκέψεις του πρωθυπουργού σε αυτές τις δύο περιοχές δεν είναι διόλου τυχαίες, αν μάλιστα σκεφτεί κάποιος ότι πριν από μερικές ημέρες και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί είχαν αφήσει αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η έκδοση NAVTEX από την Ελλάδα είναι αρκετή και σχολίασε «κοιμισμένοι κολυμπάμε στα δήθεν ήρεμα νερά», ενώ ο Κώστας Καραμανλής υποστήριξε ότι, εάν σταλεί ειδοποίηση στην Τουρκία για την έναρξη των εργασιών του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, στο εξής θα πρέπει να της ζητάμε άδεια για όλα τα έργα.

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