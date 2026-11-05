Σε ψηφιακή εποχή η διαχείριση του αίματος μετά το μπάχαλο με τις αναβολές στα χειρουργεία – Όλη η εγκύκλιος

Takeaways by to pontiki AI Το Υπουργείο Υγείας αναδιοργανώνει το σύστημα αιμοδοσίας στα δημόσια νοσοκομεία, θεσπίζοντας αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας για την αντιμετώπιση ελλείψεων σε αποθέματα αίματος.

Η διαχείριση των αποθεμάτων αίματος και τα σχετικά αιτήματα των νοσοκομείων πραγματοποιούνται πλέον αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «ΕΠΟΠΤΗΣ» του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

Κάθε αίτημα για αίμα που δεν είναι καταχωρισμένο στην ψηφιακή πλατφόρμα δεν αναγνωρίζεται, ενώ η παράλειψη καταγραφής των αποθεμάτων επισύρει διώξεις για παραβίαση υπηρεσιακού καθήκοντος.

Τα νοσοκομεία διατηρούν τη δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας για επείγοντα περιστατικά, υπό την προϋπόθεση ότι η διακίνηση των μονάδων αίματος καταγράφεται άμεσα στο κεντρικό ψηφιακό σύστημα.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, επιβλέπει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων και αναφέρει στο Υπουργείο Υγείας τυχόν καθυστερήσεις ή δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται.

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Ριζική αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας επιχειρεί το υπουργείο Υγείας, στον απόηχο του πρόσφατου αλαλούμ που οδήγησε σε αναβολές προγραμματισμένων χειρουργείων, λόγω δραματικών ελλείψεων σε αποθέματα αίματος.

Η ταλαιπωρία πολλών ασθενών που δεν υποβλήθηκαν στο προγραμματισμένο χειρουργείο τους την τελευταία στιγμή, οδήγησαν την ηγεσία του Υπουργείου να εκδώσει μια εγκύκλιο ώστε να μπει μια τάξη στην αιμοδοσία. Ουσιαστικά η εγκύκλιος με ημερομηνία 3 Νοεμβρίου, θέτει ένα αυστηρό πλαίσιο για τη λειτουργία των τμημάτων αιμοδοσίας, με επίκεντρο την ψηφιακή διαφάνεια και την επάρκεια των αποθεμάτων.

Αναλυτικά, το υπουργείο Υγείας ξεκαθαρίζει ότι η διαχείριση του αίματος περνά πλέον αποκλειστικά στην ψηφιακή εποχή. Όλη η διαδικασία, η διακίνηση και τα αιτήματα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για φιάλες αίματος, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΕΠΟΠΤΗΣ» του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

Το μήνυμα προς τις διοικήσεις και το προσωπικό των νοσοκομείων είναι σαφές:

Οποιοδήποτε αίτημα για αίμα δεν είναι καταχωρισμένο στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, δεν θα αναγνωρίζεται.

για αίμα δεν είναι καταχωρισμένο στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, δεν θα αναγνωρίζεται. Όποιος αρμόδιος αμελεί ή αρνείται να καταγράψει τα αποθέματα και τη διάθεση του αίματος, θα διώκεται για παραβίαση υπηρεσιακού καθήκοντος.

Πώς θα γίνεται η κάλυψη των αναγκών

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, κάθε νοσοκομείο φέρει την αποκλειστική ευθύνη να παρακολουθεί αδιάλειπτα τα αποθέματά του ανά ομάδα αίματος και παράγωγο. Η διαδικασία θα ακολουθεί τρία συγκεκριμένα βήματα:

Μόλις διαπιστώνεται έλλειψη, το νοσοκομείο θα υποβάλλει ψηφιακό αίτημα στο ΕΚΕΑ, προσδιορίζοντας με ακρίβεια την ποσότητα και τον σκοπό της κάλυψης. Τα αιτήματα θα παραμένουν ενεργά στο σύστημα για τρεις ημέρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα είτε θα ικανοποιούνται με απόφαση του ΕΚΕΑ είτε θα λήγουν αυτόματα. Η πραγματική εικόνα της επάρκειας θα προκύπτει αυστηρά από τις τοπικές καταχωρίσεις, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν παραλαβές, παραγωγή, δεσμεύσεις, διαθέσεις, μέχρι και τις καταστροφές μονάδων αίματος.

Το πρωτόκολλο για τα επείγοντα περιστατικά

Η εγκύκλιος προβλέπει ειδική «δικλείδα ασφαλείας» για τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Τα νοσοκομεία διατηρούν το δικαίωμα να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους για την αναζήτηση διαθέσιμων μονάδων, ωστόσο η διαδικασία θωρακίζεται με αυστηρούς όρους:

Η διακίνηση πρέπει να καταγράφεται άμεσα στον «ΕΠΟΠΤΗ».

στον «ΕΠΟΠΤΗ». Οι επίσημες εντολές διακίνησης θα εκδίδονται αποκλειστικά από το ΕΚΕΑ μέσω του κεντρικού συστήματος.

μέσω του κεντρικού συστήματος. Το νοσοκομείο-δότης οφείλει να αποστείλει έγκαιρα τις μονάδες, ενώ το νοσοκομείο-παραλήπτης υποχρεούται να επιβεβαιώσει και να καταχωρίσει την παραλαβή στο σύστημά του χωρίς καμία καθυστέρηση.

Επιπλέον το ΕΚΕΑ στο πλαίσιο του εποπτικού του ρόλου, σε συνεργασία με την ΗΔΥΚΑ, οφείλει να παρακολουθεί την ομαλή ενεργοποίηση και χρήση των συστημάτων από το σύνολο των Νοσοκομείων και να αναφέρει στο Υπουργείο Υγείας τυχόν καθυστερήσεις, δυσλειτουργίες ή ανάγκες υποστήριξης.

Ολόκληρη η εγκύκλιος:

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