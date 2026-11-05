Σε ψηφιακή εποχή η διαχείριση του αίματος μετά το μπάχαλο με τις αναβολές στα χειρουργεία – Όλη η εγκύκλιος

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Ριζική αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας επιχειρεί το υπουργείο Υγείας, στον απόηχο του πρόσφατου αλαλούμ που οδήγησε σε αναβολές προγραμματισμένων χειρουργείων, λόγω δραματικών ελλείψεων σε αποθέματα αίματος.
Η ταλαιπωρία πολλών ασθενών που δεν υποβλήθηκαν στο προγραμματισμένο χειρουργείο τους την τελευταία στιγμή, οδήγησαν την ηγεσία του Υπουργείου να εκδώσει μια εγκύκλιο ώστε να μπει μια τάξη στην αιμοδοσία. Ουσιαστικά η εγκύκλιος με ημερομηνία 3 Νοεμβρίου, θέτει ένα αυστηρό πλαίσιο για τη λειτουργία των τμημάτων αιμοδοσίας, με επίκεντρο την ψηφιακή διαφάνεια και την επάρκεια των αποθεμάτων.
Αναλυτικά, το υπουργείο Υγείας ξεκαθαρίζει ότι η διαχείριση του αίματος περνά πλέον αποκλειστικά στην ψηφιακή εποχή. Όλη η διαδικασία, η διακίνηση και τα αιτήματα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για φιάλες αίματος, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΕΠΟΠΤΗΣ» του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).
Το μήνυμα προς τις διοικήσεις και το προσωπικό των νοσοκομείων είναι σαφές:
Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, κάθε νοσοκομείο φέρει την αποκλειστική ευθύνη να παρακολουθεί αδιάλειπτα τα αποθέματά του ανά ομάδα αίματος και παράγωγο. Η διαδικασία θα ακολουθεί τρία συγκεκριμένα βήματα:
Η εγκύκλιος προβλέπει ειδική «δικλείδα ασφαλείας» για τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Τα νοσοκομεία διατηρούν το δικαίωμα να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους για την αναζήτηση διαθέσιμων μονάδων, ωστόσο η διαδικασία θωρακίζεται με αυστηρούς όρους:
Επιπλέον το ΕΚΕΑ στο πλαίσιο του εποπτικού του ρόλου, σε συνεργασία με την ΗΔΥΚΑ, οφείλει να παρακολουθεί την ομαλή ενεργοποίηση και χρήση των συστημάτων από το σύνολο των Νοσοκομείων και να αναφέρει στο Υπουργείο Υγείας τυχόν καθυστερήσεις, δυσλειτουργίες ή ανάγκες υποστήριξης.
Ολόκληρη η εγκύκλιος:
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