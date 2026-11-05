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05.11.2026 19:23

Πληρωμένη απάντηση Δούκα σε Μητσοτάκη για απευθείας αναθέσεις και έκτακτες προσλήψεις: «Μας εγκαλεί, αυτός που έχει αναγάγει και τα δύο σε πρωταθλητισμό»

05.11.2026 19:23
xaris-doukas

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Με ένα ειρωνικό σχόλιο απάντησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην έκκληση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στους αυτοδιοικητικούς να περιορίσουν τις απευθείας αναθέσεις και τις έκτακτες προσλήψεις.

«Ο κ. Μητσοτάκης εγκάλεσε τους αιρετούς στην Αυτοδιοίκηση να μειώσουν τις απευθείας αναθέσεις και τις προσλήψεις εκτάκτων εργαζομένων.  Καλά ακούσατε, ο πρωθυπουργός που τα έχει αναγάγει και τα δύο σε πρωταθλητισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

«Για τα αιτήματά μας, πολλά εκ των οποίων βρήκε δίκαια, μας είπε ότι θα τα εξετάσει όταν ωριμάσουν οι συνθήκες. Μας είπε και πότε θα γίνει αυτό: Όταν ηρεμήσουν οι αγορές και αποκατασταθεί η παγκόσμια ειρήνη…», πρόσθεσε.

Με τις απευθείας αναθέσεις τα τελευταία 6 χρόνια να έχουν ξεπεράσει τα 12 δισ. ευρώ και τους μετακλητούς κάθε χρόνο να πολλαπλασιάζονται (3.600 το 2025) το λες ότι πήγαινε γυρεύοντας

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