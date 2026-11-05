Ματ Ντέιμον: Η «ηρωική» σύζυγός του χειρουργήθηκε για ανεύρυσμα εγκεφάλου μία εβδομάδα πριν τα Όσκαρ το 2024

Takeaways by to pontiki AI Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ότι η σύζυγός του, Λουτσιάνα Μπαρόζο, υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα το 2024 και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μία εβδομάδα πριν από την απονομή των βραβείων Όσκαρ.

Ο ηθοποιός σκόπευε να απέχει από τους εορτασμούς για την ταινία «Οπενχάιμερ» ώστε να βρίσκεται στο πλευρό της, όμως η σύζυγός του επέμεινε να παρευρεθούν μαζί σε πάρτι μετά την τελετή.

Η Λουτσιάνα Μπαρόζο θέλησε να τον συνοδεύσει για να μην επαναληφθεί η εμπειρία του 2007, όταν ο Ντέιμον είχε μετανιώσει που απουσίαζε από τους εορτασμούς για την ταινία «Ο Πληροφοριοδότης».

Ο Ματ Ντέιμον χαρακτήρισε τη στάση της συζύγου του ηρωική, σημειώνοντας ότι η ίδια έχει πλέον αναρρώσει πλήρως από τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της.

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Τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε η σύζυγός του, Λουτσιάνα Μπαρόζο, το 2024 αποκάλυψε ο Ματ Ντέιμον, αναφέροντας ότι υπέστη ανεύρυσμα εγκεφάλου και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, μόλις μία εβδομάδα πριν από την απονομή των βραβείων Όσκαρ. Μάλιστα, ο ηθοποιός ανέφερε ότι η ίδια, επέμεινε να τον συνοδεύσει σε ένα πάρτι μετά την τελετή, χαρακτηρίζοντας την πράξη της «ηρωική».

Συγκεκριμένα, , η 50χρονη σύζυγός του κατάφερε να τον συνοδεύσει σε ένα από τα πάρτι που ακολούθησαν την τελετή, θέλοντας να γιορτάσουν μαζί τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας «Οπενχάιμερ», στην οποία πρωταγωνιστούσε.

Matt Damon reveals his 'heroic' wife Luciana Barroso suffered a brain aneurysm and attended the Oscars just a week after having surgery https://t.co/kFajW8banS — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 5, 2026

Μιλώντας στο περιοδικό GQ, ο Ντέιμον θυμήθηκε ότι στην πολυετή καριέρα του είχε χάσει ελάχιστες τελετές απονομής των Όσκαρ. Μία από αυτές ήταν το 2007, όταν η ταινία «Ο Πληροφοριοδότης» απέσπασε σημαντικά βραβεία. Όπως παραδέχτηκε, είχε μετανιώσει που δεν είχε παρευρεθεί στους εορτασμούς εκείνης της βραδιάς.

«Η επόμενη φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο ήταν με το “Οπενχάιμερ”. Τότε, όμως, περάσαμε μια πραγματικά τρομακτική κατάσταση, καθώς η γυναίκα μου είχε υποστεί εγκεφαλικό ανεύρυσμα», ανέφερε.

«Είναι απολύτως καλά τώρα, δόξα τω Θεώ, αλλά είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο μία εβδομάδα πριν από τα Όσκαρ. Εκείνο το βράδυ ήταν η πρώτη φορά που ένιωσε αρκετά καλά ώστε να σηκωθεί και είχε ξαναβρεί την ενέργειά της», πρόσθεσε.

Ο ηθοποιός ήταν αποφασισμένος να μην παραστεί στους εορτασμούς, προκειμένου να παραμείνει στο σπίτι και να βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του. Ωστόσο, εκείνη είχε διαφορετική άποψη. Όπως είπε, η Λουτσιάνα θυμόταν πόσο είχε μετανιώσει ο σύζυγός της που δεν είχε γιορτάσει τη βράβευση του «Πληροφοριοδότη» και δεν ήθελε να χάσει ακόμη μία σημαντική στιγμή της καριέρας του.

«Με εξέπληξε. Βρήκε ένα φόρεμα και πήγαμε μαζί στο πάρτι, επειδή θυμόταν ότι την προηγούμενη φορά δεν είχα πάει. Μου είπε: “Αυτή τη φορά θα βγούμε”», περιέγραψε ο Ντέιμον. «Ήταν πραγματικά ηρωικό αυτό που έκανε και είχε τεράστια σημασία για μένα», συμπλήρωσε συγκινημένος.

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