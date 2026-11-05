search
ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 20:30
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2026 19:26

Ματ Ντέιμον: Η «ηρωική» σύζυγός του χειρουργήθηκε για ανεύρυσμα εγκεφάλου μία εβδομάδα πριν τα Όσκαρ το 2024

05.11.2026 19:26
matt damon kai sizigos – new
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ότι η σύζυγός του, Λουτσιάνα Μπαρόζο, υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα το 2024 και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μία εβδομάδα πριν από την απονομή των βραβείων Όσκαρ.
  • Ο ηθοποιός σκόπευε να απέχει από τους εορτασμούς για την ταινία «Οπενχάιμερ» ώστε να βρίσκεται στο πλευρό της, όμως η σύζυγός του επέμεινε να παρευρεθούν μαζί σε πάρτι μετά την τελετή.
  • Η Λουτσιάνα Μπαρόζο θέλησε να τον συνοδεύσει για να μην επαναληφθεί η εμπειρία του 2007, όταν ο Ντέιμον είχε μετανιώσει που απουσίαζε από τους εορτασμούς για την ταινία «Ο Πληροφοριοδότης».
  • Ο Ματ Ντέιμον χαρακτήρισε τη στάση της συζύγου του ηρωική, σημειώνοντας ότι η ίδια έχει πλέον αναρρώσει πλήρως από τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε η σύζυγός του, Λουτσιάνα Μπαρόζο, το 2024 αποκάλυψε ο Ματ Ντέιμον, αναφέροντας ότι υπέστη ανεύρυσμα εγκεφάλου και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, μόλις μία εβδομάδα πριν από την απονομή των βραβείων Όσκαρ. Μάλιστα, ο ηθοποιός ανέφερε ότι η ίδια, επέμεινε να τον συνοδεύσει σε ένα πάρτι μετά την τελετή, χαρακτηρίζοντας την πράξη της «ηρωική».

Συγκεκριμένα, , η 50χρονη σύζυγός του κατάφερε να τον συνοδεύσει σε ένα από τα πάρτι που ακολούθησαν την τελετή, θέλοντας να γιορτάσουν μαζί τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας «Οπενχάιμερ», στην οποία πρωταγωνιστούσε.

Μιλώντας στο περιοδικό GQ, ο Ντέιμον θυμήθηκε ότι στην πολυετή καριέρα του είχε χάσει ελάχιστες τελετές απονομής των Όσκαρ. Μία από αυτές ήταν το 2007, όταν η ταινία «Ο Πληροφοριοδότης» απέσπασε σημαντικά βραβεία. Όπως παραδέχτηκε, είχε μετανιώσει που δεν είχε παρευρεθεί στους εορτασμούς εκείνης της βραδιάς.

«Η επόμενη φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο ήταν με το “Οπενχάιμερ”. Τότε, όμως, περάσαμε μια πραγματικά τρομακτική κατάσταση, καθώς η γυναίκα μου είχε υποστεί εγκεφαλικό ανεύρυσμα», ανέφερε.

«Είναι απολύτως καλά τώρα, δόξα τω Θεώ, αλλά είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο μία εβδομάδα πριν από τα Όσκαρ. Εκείνο το βράδυ ήταν η πρώτη φορά που ένιωσε αρκετά καλά ώστε να σηκωθεί και είχε ξαναβρεί την ενέργειά της», πρόσθεσε.

Ο ηθοποιός ήταν αποφασισμένος να μην παραστεί στους εορτασμούς, προκειμένου να παραμείνει στο σπίτι και να βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του. Ωστόσο, εκείνη είχε διαφορετική άποψη. Όπως είπε, η Λουτσιάνα θυμόταν πόσο είχε μετανιώσει ο σύζυγός της που δεν είχε γιορτάσει τη βράβευση του «Πληροφοριοδότη» και δεν ήθελε να χάσει ακόμη μία σημαντική στιγμή της καριέρας του.

«Με εξέπληξε. Βρήκε ένα φόρεμα και πήγαμε μαζί στο πάρτι, επειδή θυμόταν ότι την προηγούμενη φορά δεν είχα πάει. Μου είπε: “Αυτή τη φορά θα βγούμε”», περιέγραψε ο Ντέιμον. «Ήταν πραγματικά ηρωικό αυτό που έκανε και είχε τεράστια σημασία για μένα», συμπλήρωσε συγκινημένος.

Διαβάστε επίσης:

Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σιφναίου – Η πορεία στον χώρο της μόδας και ο τίτλος «Europe Face of the Year» το 2002

Χάλι Μπέρι: Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ της ζητά να καλύψει τα νομικά έξοδά του, 240.000 δολαρίων, για τη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια του γιου τους

Met Gala και καθημερινοί άνθρωποι: Τζιν, πλαστικό και χαρτί ανάμεσα στα νέα θέματα μόδας μετά το φιάσκο με τον Γκαλιάνο





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tourkia pyrovolismoi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Οκτώ νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας από πυροβολισμούς στο Αφιόν Καραχισάρ – Βίντεο με τον ένοπλο να αναζητά νέα θύματα

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 64χρονος κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

airport
ΚΟΣΜΟΣ

Οι απειλές για βόμβα προκαλούν χάος στις αερομεταφορές – Η άγνωστη «εξτρεμιστική» οργάνωση που ανέλαβε «επιθέσεις» σε Ιταλία και Βουλγαρία 

dikastirio_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ισόβια στον Αμερικανό που σκότωσε τη Ρωσίδα σύντροφό του και την 11 μηνών κόρη τους – Είχε συλληφθεί στη Σκιάθο

israel ekloges
ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικό θρίλερ στο Ισραήλ: Αποδυναμώνεται η θέση του Νετανιάχου, δεν τον στηρίζουν οι υπερορθόδοξοι, υπέρ του Άιζενκοτ τα αραβικά κόμματα – Κρίσιμες διαβουλεύσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

o-leary-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

benzini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταρρέουν οι τιμές στην αγορά ενέργειας μετά την ήττα Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές - Στα 93 δολάρια επιστρέφει το Brent, στα 84 ευρώ το φυσικό αέριο

pierrakakis_androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύγκρουση Πιερρακάκη - Ανδρουλάκη και η ευκαιρία που έδωσε στον υπουργό Οικονομικών να απευθυνθεί στον νεοδημοκράτη ψηφοφόρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 20:30
tourkia pyrovolismoi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Οκτώ νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας από πυροβολισμούς στο Αφιόν Καραχισάρ – Βίντεο με τον ένοπλο να αναζητά νέα θύματα

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 64χρονος κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

airport
ΚΟΣΜΟΣ

Οι απειλές για βόμβα προκαλούν χάος στις αερομεταφορές – Η άγνωστη «εξτρεμιστική» οργάνωση που ανέλαβε «επιθέσεις» σε Ιταλία και Βουλγαρία 

1 / 3