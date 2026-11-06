Στην αντεπίθεση ο Χέγκσεθ μετά τις φήμες αποπομπής του: «Δεν θα τα καταφέρουν» – Δεν μου αρέσουν οι woke στρατηγοί έχει κάνει καλή δουλειά, το μήνυμα του Τραμπ

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Σαφές μήνυμα προς τους Αμερικανούς πολίτες ότι δεν υποχωρεί απέναντι στις φωνές που ζητούν την αποπομπή του εμφανίστηκε ο Πιτ Χέγκσεθ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του από τα σκαλιά της εισόδου του υπουργείου Πολέμου.
Είχαν προηγηθεί πληροφορίες ότι επίκειται, ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, εκκίνηση διαδικασίας παραπομπής και καθαίρεσής του από Δημοκρατικούς, αλλά και Ρεπουμπλικανούς, που τον θεωρούν υπαίτιο για τον πόλεμο στο Ιράν και για τη συντριπτική ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές.
«Όπως ξέρετε από τότε που ανέβηκα για πρώτη φορά αυτά τα σκαλιά, το υπουργείο Πολέμου του προέδρου Τραμπ δεν σταμάτησε να ηγείται και να δείχνει τον δρόμο, χωρίς να φοβάται», είπε αρχικά και συνέχισε λέγοντας: «Όπως ο πρόεδρος μας, δεν υποχωρήσαμε ποτέ και δεν θα το κάνουμε τώρα. Τα επόμενα χρόνια είναι κρίσιμα».
Για το έργο του μέχρι τώρα στο υπουργείο Πολέμου ο Χέγκσεθ τόνισε ότι έκανε τον Στρατό «μεγαλύτερο και ισχυρότερο». Μάλιστα, ο ίδιος στάθηκε και στην εκδίωξη των τρανς από το στράτευμα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι ψυχική ασθένεια, μη συμβατή με το αμερικανικό στράτευμα»
Σχολιάζοντας τα σενάρια ότι οι Δημοκρατικοί θέλουν να τον παραπέμψουν για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Χέγκσεθ είπε: «Το εκαναν 2 φορες στον Τραμπ απειλούν να το κάνουν σε εμένα, να είστε σίγουροι πως δεν θα πετύχουν».
«Οι Δημοκρατικοί μας μισούν γιατί αποκαθηλώσαμε τις “ιερές αγελάδες” τους, μια προς μια χωρίς συγγνώμη», δήλωσε και καταφέρθηκε κατά του κόμματος των Μπλε: «Η διαφοροποίηση δεν είναι δύναμη, αλλά αδυναμία. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι στρατιωτική επιχείρηση», τόνισε.
«Όταν λέμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο το εννοούμε και πρέπει να συνεχίσουμε να αναδιαμορφώσουμε τον στρατό μας. Χρειαζόμαστε κάθε ψήφο από κάθε πατριώτη και θα ζητήσουμε επιπλέον 350 δισ. για τον πόλεμο στο Ιράν» είπε και καταφέρθηκε και κατά του Τύπου. «Όταν επιτίθενται σε μένα, επιτίθενται σε όλους μας. Ο Τζο Μπάιντεν άφησε τον Στρατό σε άθλια κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.
Από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τον Πιτ Χέγκσεθ και το έργο του, λέγοντας: «Έχει κάνει φανταστική δουλειά. Ξέρετε, είχαμε περισσότερους στρατηγούς απ’ ό,τι στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε τόσους πολλούς στρατηγούς. Όλοι ήταν τετράστεροι στρατηγοί. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ήταν “woke”. Δεν μου αρέσει ένας “woke” στρατηγός».
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το Fox News έγραψε ότι ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ αντιμετωπίζει διακομματική απειλή καθαίρεσης όταν το Κογκρέσο επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί «βράζουν» από την καταστροφική ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές.
Η διακομματική απογοήτευση για τον πόλεμο στο Ιράν, που σιγοβράζει εδώ και μήνες, ξεσπά τώρα ανοιχτά, αφού οι Δημοκρατικοί πέτυχαν ιστορική νίκη στη Βουλή και τη Γερουσία. Αυτή η οργή θα μπορούσε τώρα να πλήξει τον Χέγκσεθ, με αρκετούς Ρεπουμπλικάνους της Βουλής να λένε στο Fox News ότι πιστεύουν ότι ένα ψήφισμα για την καθαίρεσή του θα μπορούσε να περάσει ήδη από την επόμενη εβδομάδα.
«Τα έχει κάνει θάλασσα», δήλωσε ένας βουλευτής των Ρεπουμπλικανών της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Fox News Digital.
«Ο Χέγκσεθ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την απομάκρυνση», δήλωσε πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.
«Τα αποτελέσματα της Τρίτης θα ήταν πολύ διαφορετικά χωρίς τον πόλεμο στο Ιράν», δήλωσε εν ενεργεία αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι τελικά θα δούμε τον Τραμπ να ζητά ευθύνες από τον Πιτ Χέγκσεθ και αυτό θα εξελιχθεί κατά τη μεταβατική περίοδο, πριν αναλάβει καθήκοντα το νέο Κογκρέσο».
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