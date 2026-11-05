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05.11.2026 23:31

Ο Γκάβιν Νιούσομ βάζει τέλος στις εκτελέσεις στην Καλιφόρνια – Μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια

05.11.2026 23:31
newsom

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Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε πως «μετατρέπει όλες τις θανατικές ποινές στην πολιτεία σε ισόβια δεσμά χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης».

Είχε ήδη επιβάλει μορατόριουμ στις εκτελέσεις το 2019, αλλά είχε αφήσει σε ισχύ τις θανατικές καταδίκες, οι οποίες αφορούν επί του παρόντος 548 κρατουμένους.

Σε ανοικτή επιστολή που απηύθυνε προς τους πολίτες της Καλιφόρνιας, ο Γκάβιν Νιούσομ εξηγεί ότι έλαβε αυτήν την απόφαση επειδή είναι πεπεισμένος ότι η εκτέλεση κρατουμένων είναι «ασύμβατη με τις αξίες της Καλιφόρνιας, υπονομεύει τα θεμέλια του δικαστικού μας συστήματος και μας μειώνει όλους».

Η απόφασή του ελήφθη σε μια περίοδο κατά την οποία έχει επανέλθει στο προσκήνιο η συζήτηση για τη θανατική ποινή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί.

Η τελευταία εκτέλεση θανατοποινίτη στην Καλιφόρνια έγινε το 2006.

Ο 59χρονος Νιούσομ αναμένεται να διεκδικήσει το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Τον Ιανουάριο ολοκληρώνεται η δεύτερη και τελευταία τετραετής θητεία του ως κυβερνήτης.

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