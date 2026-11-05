Την Κυριακή η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Ισραήλ μετά τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις – Ο Νετανιάχου αποδυναμώνεται, ο Άιζενκοτ συγκεντρώνει 67 έδρες

Takeaways by to pontiki AI Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ...

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Την Κυριακή θα δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, μετά από έναν κύκλο συζητήσεων με κόμματα που τάσσονται κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου.

«Εργάζομαι για τον σχηματισμό μιας καλής και σταθερής κυβέρνησης για το Ισραήλ», δήλωσε ο πρόεδρος μετά τις διαβουλεύσεις που είχε με τους εκπροσώπους του κόμματος Yashar! του Άιζενκοτ, οι οποίοι εισηγήθηκαν στον Ισαάκ Χέρτσογκ την ανάθεση της εντολής στον αρχηγό τους.

Το πολιτικό θρίλερ στο Ισραήλ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς αποδυναμώνεται η πολιτική θέση του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη μετεκλογική μάχη για την παραμονή του στην πρωθυπουργία του Ισραήλ. Ένα υπερορθόδοξο εβραϊκό κόμμα αρνήθηκε να στηρίξει οποιονδήποτε υποψήφιο, ενώ δύο κόμματα που εκπροσωπούν την αραβική μειονότητα τάχθηκαν υπέρ του βασικού πολιτικού του αντιπάλου, Γκάντι Άιζενκοτ.

Ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος ηγείται του κόμματος Yashar και έχει συγκεντρώσει γύρω του τις βασικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αποκτά τη δυνατότητα να διεκδικήσει την πρωθυπουργία με την υποστήριξη κοινοβουλευτικών ομάδων που αριθμούν συνολικά 67 βουλευτές.

Οι συμμαχίες που αλλάζουν τα δεδομένα

Παρότι ο Νετανιάχου κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους από όσες προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις και το κόμμα του, το Λικούντ, αναδείχθηκε πρώτο σε κοινοβουλευτικές έδρες, ο ευρύτερος εθνικιστικός και θρησκευτικός συνασπισμός του έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ένα ακόμη πλήγμα για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ήρθε την Πέμπτη από το κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά, ένα από τα δύο σημαντικότερα κόμματα που εκπροσωπούν τους υπερορθόδοξους Εβραίους ψηφοφόρους και διαχρονικό σύμμαχο του Νετανιάχου. Το κόμμα ανακοίνωσε ότι δεν θα προτείνει κανέναν υποψήφιο για την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Την ίδια στιγμή, δύο κόμματα που εκπροσωπούν την αραβική μειονότητα του Ισραήλ εξέφρασαν τη στήριξή τους στον Άιζενκοτ, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του στις διαβουλεύσεις.

Ο Άιζενκοτ, όπως και ο Νετανιάχου, έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης με τη συμμετοχή των δύο αραβικών κομμάτων. Ωστόσο, η υποστήριξή τους προς το πρόσωπό του τού εξασφαλίζει τη στήριξη μιας ευρείας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας βουλευτών.

Η αριθμητική αποτύπωση του εκλογικού αποτελέσματος είναι ενδεικτική:

Λικούντ του Νετανιάχου: 27 έδρες σε σύνολο 120.

27 έδρες σε σύνολο 120. Ευρύτερος θρησκευτικός και εθνικιστικός συνασπισμός: 53 έδρες.

53 έδρες. Αντινετανιάχου συνασπισμός υπό τον Άιζενκοτ: 48 έδρες.

48 έδρες. Δύο αραβικά κόμματα: 19 έδρες.

Παρά το γεγονός ότι ο συνασπισμός του Άιζενκοτ συγκέντρωσε λιγότερες έδρες από εκείνον του Νετανιάχου, η στήριξη των αραβικών κομμάτων διαμορφώνει νέα δεδομένα στη μάχη για την επόμενη κυβέρνηση.

Έκκληση Χέρτζογκ για αποφυγή νέων εκλογών

Ο πρόεδρος του Ισραήλ έχει ήδη ξεκινήσει από την Τετάρτη τις συναντήσεις με τους εκπροσώπους των πολιτικών παρατάξεων, ενώ την Πέμπτη οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται με τα μεγαλύτερα κόμματα, με αποκορύφωμα τις συναντήσεις με το Λικούντ του Νετανιάχου και το κόμμα Yashar του Άιζενκοτ.

Ο Χέρτζογκ έχει απευθύνει έκκληση στα κόμματα να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί μια νέα εκλογική αναμέτρηση.

«Κάθε λογικός άνθρωπος αρκεί να κοιτάξει τις προκλήσεις ασφαλείας και διπλωματίας που αντιμετωπίζουμε, την περιοχή που αλλάζει γύρω μας, αλλά και τα ζητήματα που μας διχάζουν στο εσωτερικό, για να καταλάβει ότι έχουμε τεράστια ευθύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πολιτική αστάθεια εκδηλώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το Ισραήλ, με τις περιφερειακές και διπλωματικές εξελίξεις να καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης.

Οι καταγγελίες για νοθεία και η αντιπαράθεση για το εκλογικό αποτέλεσμα

Την ίδια ώρα, η μετεκλογική αντιπαράθεση έχει μεταφερθεί και στο πεδίο της αξιοπιστίας της εκλογικής διαδικασίας.

Ο Νετανιάχου, αντιμετωπίζοντας πλέον το ενδεχόμενο απώλειας της εξουσίας, επικαλείται έρευνα των εκλογικών αρχών για πιθανή παραποίηση ψήφων, αμφισβητώντας το αποτέλεσμα και κατηγορώντας τα αραβικά κόμματα ότι έκλεψαν ψήφους.

Οι επικριτές του, από την πλευρά τους, τον κατηγορούν ότι επιχειρεί, μαζί με τους πολιτικούς του συμμάχους, να υπονομεύσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες.

Ωστόσο, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας δεν έχει τεθεί σε κίνδυνο.

Ο επικεφαλής της επιτροπής, δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Νοάμ Σόλμπεργκ, απηύθυνε έκκληση στους εκλεγμένους αξιωματούχους να προστατεύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και όχι να την κλονίζουν.

«Αυτό αποτελεί πραγματικό κίνδυνο. Ένα από τα θεμέλια της δημοκρατίας είναι η ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας», δήλωσε ο Σόλμπεργκ κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Χέρτζογκ.

Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την υψηλή συμμετοχή στις εκλογές, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης συμμετοχής της αραβικής μειονότητας.

Στον αντίποδα, στελέχη της ακροδεξιάς που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό του Νετανιάχου, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ζητούν την άμεση σύλληψη και ανάκριση των ηγετών των αραβικών κομμάτων.

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