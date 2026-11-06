«Βρείτε δικηγόρους»: Φύλλο και φτερό θα κάνουν οι Δημοκρατικοί τις… μπίζνες της οικογένειας Τραμπ, με το βλέμμα στο 2028

Takeaways by to pontiki AI Οι Δημοκρατικοί απέκτησαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου και σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τις νέες τους εξουσίες για να διερευνήσουν τις επιχειρηματικές συμφωνίες της οικογένειας Τραμπ.

Τα στελέχη των Δημοκρατικών προετοιμάζουν μια ευρεία ατζέντα εποπτείας που στοχεύει τόσο την κυβέρνηση όσο και μεγάλες εταιρείες, εστιάζοντας σε θέματα διαφθοράς ενόψει των εκλογών του 2028.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις επικείμενες έρευνες, χαρακτηρίζοντάς τις πολιτικά υποκινούμενες και δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο των ομοσπονδιακών εξουσιών.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι Δημοκρατικοί αντιμετωπίζουν την πρόκληση να ισορροπήσουν μεταξύ των ερευνών διαφθοράς και της αντιμετώπισης των ανησυχιών των ψηφοφόρων για το κόστος ζωής.

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Αφού σαρώνουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου των ΗΠΑ, οι Δημοκρατικοί θα στρέψουν τις νέες ερευνητικές τους εξουσίες στις επιχειρηματικές συμφωνίες της οικογένειας Τραμπ, καθώς καθιστούν αυτό που αποκαλούν διαφθορά κεντρικό μέρος της προεκλογικής εκστρατείας του 2028 για τον Λευκό Οίκο, γράφει το Reuters.



Οι Δημοκρατικοί κατέλαβαν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, στις οποίες δεκάδες εκατομμύρια ψηφοφόροι επέπληξαν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.



Δεν έχασαν χρόνο να ενημερώσουν τους Ρεπουμπλικάνους.



«Βρείτε δικηγόρους», έγραψε στο X αργά την Τρίτη ο βουλευτής των ΗΠΑ Ρόμπερτ Γκαρσία, ο οποίος πρόκειται να γίνει πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής.



«Κλητεύσεις», έγραψε ο γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας, μια ώρα αργότερα.



«Καθαρίστε το πρόγραμμά σας», δήλωσε η βουλευτής των ΗΠΑ Ντέλια Ραμίρεζ σε μια ανάρτηση που απευθύνεται σε αρκετούς αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.



Οι ηγέτες των Δημοκρατικών επιτροπών άρχισαν να σκιαγραφούν μια ατζέντα εποπτείας που στοχεύει τόσο την κυβέρνηση Τραμπ όσο και τις μεγάλες εταιρείες. Ο Γουάιντεν δήλωσε ότι σχεδιάζει να βάλει στο μικροσκόπιο συμφωνίες μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και των φαρμακευτικών εταιρειών σχετικά με την τιμολόγηση των φαρμάκων.



Η κυβέρνηση Τραμπ αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία και απέρριψε τις επικείμενες έρευνες.



«Εάν οι Δημοκρατικοί επιλέξουν να διεξάγουν ψεύτικες έρευνες και ριζοσπαστικές αριστερές πολιτικές, επιλέγουν να εργαστούν εναντίον του αμερικανικού λαού», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Λόρεν Μπις.



Ένας άλλος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε για τα σχόλια των Δημοκρατικών: «Θα πρέπει να τους υπενθυμιστεί ότι εξακολουθούμε να ελέγχουμε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και όλες τις εξουσίες της», είπε ο αξιωματούχος.



Κυρίαρχες οι έρευνες στο δεύτερο μισό της θητείας Τραμπ





Ο διευθύνων σύμβουλος της τεχνολογίας και μεγάλος δωρητής των Ρεπουμπλικανών Έλον Μασκ, οι γιοι του Τραμπ και μια σειρά από άλλους Ρεπουμπλικάνους δωρητές και εργολάβους είναι πιθανό να εμπλακούν σε έρευνες που θα μπορούσαν να κυριαρχήσουν στο δεύτερο μισό της θητείας του Τραμπ, σύμφωνα με συνεντεύξεις του Reuters με περίπου δώδεκα δικηγόρους, μέλη του Κογκρέσου, βοηθούς του Κογκρέσου και πολιτικούς συμβούλους.



Ένας εκπρόσωπος του Μασκ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.



Ένας εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ενός από τους γιους του προέδρου, αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ένας εκπρόσωπος του Έρικ Τραμπ, ενός άλλου γιου, δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.



Οι Δημοκρατικοί έχουν επιλέξει να διεξάγουν έρευνες αντί να προσπαθήσουν να παραπέμψουν τον Τραμπ αμέσως, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Reuters.



«Αναμένουμε έναν τεράστιο όγκο επιθετικών και εκτεταμένων ερευνών που θα στοχεύουν τόσο την κυβέρνηση όσο και τον ιδιωτικό τομέα», δήλωσε η δικηγόρος Ρέιτσελ Κότον, ειδικός στην εποπτεία του Κογκρέσου στο δικηγορικό γραφείο Arnold & Porter.

Οι αναλυτές λένε ότι οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να ακολουθήσουν μια λεπτή γραμμή μεταξύ της προσπάθειας να αποκαλύψουν αυτό που αποκαλούν άνευ προηγουμένου διαφθορά υπό τον Τραμπ και της αντιμετώπισης των ανησυχιών των ψηφοφόρων σχετικά με τις υψηλότερες τιμές καταναλωτικών αγαθών και βενζίνης.



Το αν οι Δημοκρατικοί θα επιτύχουν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε μια μέχρι στιγμής ανοιχτή κούρσα για τη διαδοχή του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2028.



«Οι Δημοκρατικοί θα ασχολούνται λιγότερο με τον Τραμπ και περισσότερο με τη σύνδεση της διαφθοράς με ολόκληρη την κυβέρνηση και τελικά με ολόκληρο το» Ρεπουμπλικανικό κόμμα», δήλωσε η Σάρα Λόνγκγουελ, πρώην Ρεπουμπλικανίδα στρατηγός και μακροχρόνια επικριτής του Τραμπ, προσθέτοντας ότι μέρος του στόχου θα είναι να σβηστεί μια πολιτική πορεία για τους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.



Η Λόνγκγουελ είπε ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν πολιτικά από την διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι Ρεπουμπλικάνοι χειρίστηκαν πληροφορίες σχετικά με τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν. «Ακόμα κι αν πρόκειται περισσότερο για πολιτικό θέατρο παρά για οτιδήποτε άλλο, κάθε φορά που μιλάμε για τον Έπσταϊν, η δημοτικότητα του Τραμπ υποφέρει», είπε.





Το ρίσκο των Δημοκρατικών





Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί ρισκάρουν να το τραβήξουν πέρα από τις δυνατότητές τους, δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός σύμβουλος Ρον Μποντζάν. «Οι ψηφοφόροι ανησυχούν περισσότερο για τις αυξημένες τιμές», δήλωσε ο Μποντζάν. «Εάν η εκδίκηση που επιδιώκουν οι Δημοκρατικοί υπερισχύσει της νομοθετικής τους ατζέντας, τότε είναι πιθανό να έχουν μια πολύ σύντομη νομοθετική πλειοψηφία».



Περίπου το 48% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων σε δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που διεξήχθη σε εθνικό επίπεδο από την Πέμπτη της περασμένης εβδομάδας έως τη Δευτέρα δήλωσαν ότι το κόστος ζωής ήταν το κορυφαίο ζήτημα που καθόρισε την ψήφο τους.



Ωστόσο, οι ψηφοφόροι εξέφρασαν επίσης ανησυχία για τον προσωπικό πλουτισμό του Τραμπ εν μέσω της πληθώρας συμφωνιών κρυπτονομισμάτων και ακινήτων της οικογένειάς του. Σε δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos τον Αύγουστο, περίπου το 69% των Αμερικανών δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι τα ιδιωτικά επιχειρηματικά του συμφέροντα επηρεάζουν τις προεδρικές του αποφάσεις.





Για να επιτύχουν τυχόν έρευνες, οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να αποφύγουν να εμπλακούν σε δικαστικές διαμάχες με έναν μαχητικό Λευκό Οίκο και να διατηρήσουν αυτό που θα μπορούσε να είναι ένας θορυβώδης συνασπισμός, δήλωσαν δικηγόροι και βοηθοί του Κογκρέσου.

«Θα ασκηθεί μεγάλη πίεση στους Δημοκρατικούς να εκδώσουν κλητεύσεις νωρίς. Αλλά η πίεση πρέπει να αξίζει τον κόπο για ό,τι αποφασίσουν να προσφύγουν σε δίκη», δήλωσε η δικηγόρος Kimberly Hamm της Morrison Foerster.



Η Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία πιθανότατα θα κινηθεί πιο γρήγορα από τη Γερουσία, θα πρέπει να είναι περιορισμένη στα αιτήματά της και να προσπαθήσει στρατηγικά να περιορίσει τις πιθανές αντιρρήσεις από τον Λευκό Οίκο, δήλωσε ο Hamm.

Οι εταιρείες αποτελούν πρωταρχικούς στόχους για έρευνες επειδή, σε αντίθεση με τον Λευκό Οίκο, δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι οι δραστηριότητές τους προστατεύονται από εκτελεστικό προνόμιο, αν και ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να παρέμβει και να ισχυριστεί ότι προστατεύονται, ανέφεραν οι δικηγόροι.

Η νίκη στη Γερουσία δίνει στους Δημοκρατικούς ένα «ευρύτερο πεδίο» για να παίξουν, δήλωσε ο δικηγόρος Mike Fragoso της Torridon Law.

«Αλλά υπάρχει μόνο ένας ορισμένος χρόνος μέσα στην ημέρα και χρόνος σε ένα Κογκρέσο», είπε ο Fragoso. «Το ερώτημα είναι πόσο πρόθυμοι και ικανοί θα είναι να επιλέξουν τους στόχους τους και να επικεντρωθούν σε αυτούς».

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