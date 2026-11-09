Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο υποβαθμίζει την ήττα των Ρεπουμπλικάνων – «Δεν είναι ασυνήθιστο να υπάρχει διαχωρισμός εξουσιών»

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Σε προσπάθεια να αμβλύνει τις εντυπώσεις από την παταγώδη ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές αποδύθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

«Θα συνεχίσουμε το έργο μας. Το Κογκρέσο θα κάνει το δικό του. Ελπίζω να το κάνουν με υπεύθυνο τρόπο και εστιάζοντας σε ζητήματα που είναι σημαντικά για τη χώρα μας και τον λαό μας. Αλλά αυτό είναι το σύστημα διακυβέρνησής μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους πριν από το ταξίδι του στο Παρίσι, όπου θα συναντηθεί με τους υπουργούς Εξωτερικών της G7.

«Δεν είναι ασυνήθιστο να υπάρχει διαχωρισμός εξουσιών σε αυτή τη χώρα. Το έχουμε ξαναδεί», πρόσθεσε ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις εμπειρίες του τόσο ως μέλος της πλειοψηφίας όσο και της μειοψηφίας στη Γερουσία. «Νομίζω ότι έχω βιώσει κάθε πιθανή εκδοχή αυτού του φαινομένου», είπε.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ υπερασπίστηκε επίσης σθεναρά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, ακόμη και ενώ πολλοί Ρεπουμπλικάνοι, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, έχουν δηλώσει ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν τόσο κακή επίδοση στις εκλογές.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος ανέλαβε κάτι που άλλοι πρόεδροι δεν κατάφεραν να κάνουν. Και μερικές φορές, όταν κάνεις το σωστό, δεν ξέρω αν είναι δημοφιλές ή όχι, αλλά είναι το σωστό που πρέπει να γίνει. Και οι πρόεδροι εκλέγονται για να κάνουν τα δύσκολα πράγματα», είπε ο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω αν ο πόλεμος άξιζε το πολιτικό κόστος, ενόψει των απωλειών των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές, λέγοντας: «Απλά δεν έχω καμία άποψη για το τι συνέβη στις εκλογές». Σημείωσε επίσης πως είναι σύνηθες για τους υπουργούς Εξωτερικών να μένουν εκτός των εσωτερικών ζητημάτων.

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