Χατζηδάκης: Έσοδα 9 δισ. ευρώ από τη φοροδιαφυγή στηρίζουν τους ευάλωτους

Takeaways by to pontiki AI Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενίσχυση των κοινωνικών παροχών και τη μείωση των φόρων.

Τα έσοδα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά στα 9,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024-2027.

Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει από το 2023 σειρά πρωτοβουλιών, όπως η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και η επέκταση του συστήματος myDATA.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΑΔΕ έχουν εντατικοποιήσει τη δράση τους, εντοπίζοντας σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα μειώθηκε από 24% το 2019 σε περίπου 9% το 2024.

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«Η μάχη για τη φοροδιαφυγή έχει απτά αποτελέσματα, είναι μια δίκαια μάχη και είναι βασικός πυλώνας για τις κοινωνικές παροχές της κυβέρνησης και τις μειώσεις φόρων που ανακοινώνονται στις ΔΕΘ. 9,1 δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα λόγω του περιορισμού της φοροδιαφυγής, μεταξύ 2024-2027!», τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως σημειώνει, «τα στοιχεία παρουσίασε η Καθημερινή της Κυριακής. Δεν είναι μόνο ζήτημα τήρησης της νομιμότητας. Είναι ακόμα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Διότι οι πόροι αυτοί κατευθύνονται ήδη για τη μείωση των φόρων και τη στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξηγεί ότι «αυτό έγινε, διότι η κυβέρνηση, ιδίως από το 2023 και μετά, αποφάσισε να δώσει μια συντονισμένη μάχη για το θέμα, που εξελίσσεται και τις τελευταίες μέρες με αυτά που αποκάλυψαν το “ελληνικό FBI” και η ΑΑΔΕ για την Pizza Fan, το Χωριάτικο και το κύκλωμα με αχυρανθρώπους στη Βόρεια Ελλάδα».

Όπως σημειώνει ο Κ. Χατζηδάκης στην ανάρτησή του, «στη βάση αυτής της πολιτικής είναι οι 11 πρωτοβουλίες που είχαμε υιοθετήσει το 2023, όταν ήμουν Υπουργός Οικονομικών, δεχόμενος προσωπικά σκληρή κριτική τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από διαφόρους άλλους που ήταν βολεμένοι με τη μέχρι τότε πραγματικότητα».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θυμίζει μερικές από τις εν λόγω πρωτοβουλίες:

• Διασύνδεση των ταμειακών μηχανών 490.000 επιχειρήσεων με τα POS. Μια μεταρρύθμιση που συζητούνταν για χρόνια και κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει πράξη. Τελικά όμως έγινε!

• Επέκταση του myDATA, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ψηφιακών διασταυρώσεων, που δίνουν στην ΑΑΔΕ περισσότερα σύγχρονα εργαλεία για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής.

• Θέσπιση της πιο αυστηρής ρύθμισης στη Μεταπολίτευση σε σχέση με το λαθρεμπόριο καυσίμων, με δυνατότητα για σφράγιση των παραβατικών πρατηρίων για 2 χρόνια, χωρίς δυνατότητα παράκαμψης της κύρωσης με αλλαγή ΑΦΜ. Και με υποχρεώσεις ελέγχου των πρατηρίων από τις ίδιες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων! Ρυθμίσεις που είχαν ήδη απτά αποτελέσματα στον συγκεκριμένο τομέα.

⁠• Το σύστημα με τα μαχητά τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

• Περιορισμός της χρήσης των μετρητών για συναλλαγές με μετρητά έως 500 ευρώ και για αγοραπωλησίες ακινήτων μόνο με τραπεζικά μέσα πληρωμής.

• Όλα αυτά έχουν συνδυαστεί φυσικά με τους ελέγχους της ΑΑΔΕ που έχει ανεβάσει ταχύτητες, έχει δημιουργήσει την υπηρεσία ΔΕΟΣ και αξιοποιεί ακόμη περισσότερο τα πιο σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Ο κ. Χατζηδάκης σημειώνει ότι «η αποκάλυψη του κυκλώματος των αχυρανθρώπων έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων επιτυχιών της ΑΑΔΕ. Το 2023, για παράδειγμα, η ΑΑΔΕ εντόπισε ψηφιακή φοροδιαφυγή από e-shops, ύψους 30 εκατ. ευρώ. Το 2024 εντόπισε, μεταξύ άλλων, μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής με εμπόριο κινητών τηλέφωνων και φοροδιαφυγή 10,5 εκατ. ευρώ από δυο στοιχηματικές εταιρίες».

«Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να κρίνουμε αυτές τις πολιτικές όχι με βάση την εκτεταμένη αμφισβήτησή τους όταν αυτές υιοθετήθηκαν, αλλά με βάση τα αποτελέσματά τους. Το 2024 τα πρόσθετα έσοδα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής έφτασαν τα 1,76 δισ. ευρώ και το 2025 τα 2,2 δισ. ευρώ. Και εκτιμάται ότι το 2026 θα φτάσουν τα 2,5 δισ. και το 2027 τα 2,7 δισ. ευρώ. Κι αυτό φυσικά συνδυάζεται με το ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κενό ΦΠΑ, τα χρήματα δηλαδή που χάνει το Δημόσιο από το ΦΠΑ, μειώθηκε από 24% το 2019 σε περίπου 9% το 2024. Δηλαδή στον ευρωπαϊκό μέσο όρο!

Αυτή είναι η προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν από μερικά χρόνια και συνεχίζουμε. Πληρώνοντας ίσως βραχυπρόθεσμα κάποιο πολιτικό κόστος, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά μπορώντας πια να διακηρύξουμε ότι κάναμε τα πιο μεγάλα βήματα από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση μετά τη Μεταπολίτευση σε σχέση με το θέμα της φοροδιαφυγής. Κι αυτό είναι που δικαιώνει τις πολιτικές επιλογές. Όχι το χάιδεμα ορισμένων πολιτικών πελατών ή κάποιων ομάδων που θεωρείται ότι έχουν δύναμη, αλλά η εφαρμογή μιας δίκαιας πολιτικής που διασφαλίζει στην πράξη την ισονομία όλων των πολιτών. Και γι’ αυτό στις εκλογές δεν θα πάμε με λόγια, αλλά με συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κ. Χατζηδάκης.

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