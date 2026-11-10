Σε εκβιασμό καταφεύγει ο Μερτς για την Ουκρανία: «Απειλεί» με μπλόκο στον προϋπολογισμό της ΕΕ εάν τα κράτη – μέλη δεν βάλουν το χέρι στην τσέπη

Takeaways by to pontiki AI Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνέδεσε...

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Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνέδεσε την συγκατάθεση της Γερμανίας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την συνεισφορά όλων των κρατών-μελών στην οικονομική βοήθεια για την Ουκρανία, σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Σε άλλη επιστολή του, προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο καγκελάριος ζήτησε πανευρωπαϊκή τιμή CO2 για το πετρέλαιο και τη βενζίνη.

Σύμφωνα με τη Sueddeutsche Zeitung, o Φρίντριχ Μερτς απαιτεί «κοινή δέσμευση» από την ΕΕ για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την Ουκρανία το επόμενο έτος, απειλώντας σε αντίθετη περίπτωση να μπλοκάρει τον κοινοτικό προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034. «Μια συλλογική δέσμευση ότι όλοι εμείς, χωρίς εξαίρεση, θα συνεισφέρουμε δίκαια στην κάλυψη του (χρηματοδοτικού) κενού (της Ουκρανίας) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση του ζητήματος αυτού, καθώς και για τη συζήτηση περαιτέρω θεμάτων, ιδίως εκείνων που έχουν οικονομικές προεκτάσεις», γράφει ο κ. Μερτς στην επιστολή του, αναφερόμενος σε χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. «Πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία θα υποστηρίζεται από όλα τα κράτη-μέλη και θα διασφαλίζει μια σταθερή και πολυετή προοπτική χρηματοδότησης για την Ουκρανία και μετά το 2028 – και για τους τόκους επί του υπάρχοντος χρέους της χώρας», επισημαίνει ακόμη στην επιστολή του, ενώ, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, τονίζει ότι «η στήριξη της Ουκρανίας αποτελεί ζήτημα της αδιαίρετης ευρωπαϊκής μας ασφάλειας και η αρχή αυτή πρέπει να ισχύει και για τον επιμερισμό του βάρους αυτής της στήριξης».

Το έμμεσο τελεσίγραφο του Βερολίνου έρχεται ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ στο τέλος της εβδομάδας στο Δουβλίνο. Τον περασμένο Δεκέμβριο τα κράτη-μέλη συμφώνησαν στη χορήγηση δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, το Κίεβο ωστόσο δήλωσε ότι οι εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις καθιστούν αναγκαία την καταβολή επιπλέον 70 δισεκατομμυρίων. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να καλύψει τα 45 από αυτά και επεξεργάζεται επιλογές για την υλοποίηση της υπόσχεσης – συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νέου κοινού χρέους. Η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Βουλγαρία έχουν στο μεταξύ διαμηνύσει ότι δεν σκοπεύουν να συνεισφέρουν περισσότερο σε οικονομική βοήθεια για την Ουκρανία.

Αντιθέτως, νωρίτερα σήμερα η Δανία ανακοίνωσε ότι δεσμεύθηκε για νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία ύψους περίπου 642 εκατομμυρίων ευρώ και επιπλέον 20 εκατομμυρίων για τον ενεργειακό τομέα της χώρας.

Όπως αναδεικνύεται πάντως σε έρευνα του ερευνητικού κέντρου Midem του Πολυτεχνείου της Δρέσδης, το 54,1% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της στήριξης προς την Ουκρανία και της μεγαλύτερης απομάκρυνσης της Γερμανίας από τη Ρωσία, ενώ το 28,8% εκφράζει αντίθετη άποψη.

Το Βερολίνο ζητά εισαγωγή πανευρωπαϊκού φόρου CO2

Στην επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την οποία αποκαλύπτει το περιοδικό Der Spiegel, ο καγκελάριος υποστηρίζει την εισαγωγή πανευρωπαϊκής τιμής CO2 για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και για τη βενζίνη. «Απορρίπτω οποιεσδήποτε περαιτέρω αλλαγές. Περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει την πορεία της σχετικά με το εμπόριο εκπομπών και ως εκ τούτου να παράσχει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ασφάλεια σχεδιασμού», γράφει ο κ. Μερτς.

Όπως επισημαίνει το περιοδικό, η γερμανική κυβέρνηση ανησυχεί ότι θα αναβληθεί εκ νέου η εισαγωγή ενιαίας τιμής, όπως συνέβη ήδη για το 2027. Στόχος ήταν να αποφευχθούν μεγάλες αυξήσεις τιμών για τους καταναλωτές στα πρατήρια ή κατά την αγορά πετρελαίου θέρμανσης, δεδομένων ωστόσο των αυξανόμενων τιμών των ορυκτών καυσίμων, πολλά κράτη-μέλη ζητούν χαλάρωση της τιμής.

Το Spiegel εκτιμά επίσης ότι το αίτημα του καγκελαρίου σχετίζεται περισσότερο με την τιμή του CO2 στη Γερμανία παρά με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες του: Στη Γερμανία, ο φόρος έχει ήδη επιβληθεί σε ορυκτά καύσιμα όπως η βενζίνη και το ντίζελ και θα κοστίσει μεταξύ 55 και 65 ευρώ ανά τόνο CO2 το 2026.

Το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών προορίζεται να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα εθνικά συστήματα στις αρχές του 2028. Εάν αυτό δεν συμβεί, η Γερμανία διατρέχει τον κίνδυνο ενός συνεχούς ανταγωνιστικού μειονεκτήματος, επειδή ορισμένες χώρες της ΕΕ δεν έχουν ακόμη εθνική τιμολόγηση CO2.

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