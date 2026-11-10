Κυψέλη: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την αξιολόγηση των ζημιών από το Μετρό

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Ξεκίνησαν οι τεχνικές εργασίες προκειμένου να αξιολογηθεί η έκταση των ζημιών που προκάλεσε ο μετροπόντικας στα θεμέλια των πολυκατοικιών στην Κυψέλη.

Ειδικά μηχανήματα υπό την ευθύνη της ΑΒΑΞ και της Ελληνικό Μετρό πραγματοποιούν περιμετρικές και στοχευμένες εκσκαφές γύρω από τις κολώνες των πολυκατοικιών, ώστε να έρθουν στην επιφάνεια τα δομικά στοιχεία των κτιρίων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει αυτοψία από κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), ώστε να διαπιστωθεί η έκταση των ζημιών και να καθοριστούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

Την ίδια ώρα, η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης καταγγέλλει ότι η ΑΒΑΞ και η Ελληνικό Μετρό ξεκίνησαν τις εργασίες χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση των μελών της Πρωτοβουλίας και των εμπειρογνωμόνων.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, ενημερώθηκαν για την έναρξη των εργασιών με δική τους πρωτοβουλία, ενώ όταν πήγαν στο σημείο για να ζητήσουν εξηγήσεις, αντιμετώπισαν, όπως καταγγέλλουν, «υποτιμητική και απαξιωτική συμπεριφορά».

Οι κάτοικοι διευκρινίζουν, παράλληλα, ότι οι εργασίες που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή αφορούν αποκλειστικά τη διερεύνηση των ζημιών και όχι την αποκατάστασή τους. Η αποκατάσταση, σύμφωνα με την Πρωτοβουλία, θα μπορέσει να ξεκινήσει μόνο αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και εκπονηθούν οι στατικές μελέτες και οι μελέτες αποκατάστασης.

«Παρακολουθούμε κάθε ενέργεια που αφορά τις κατοικίες και τη γειτονιά μας», τονίζουν οι κάτοικοι, διαμηνύοντας ότι «όπως τώρα βρεθήκαμε άμεσα και συλλογικά στο σημείο, έτσι θα είμαστε εκεί κάθε φορά που χρειάζεται, διεκδικώντας το αυτονόητο: την ασφάλειά μας».

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