Ελεύθερος με όρους ο Ερρίκος Πετιλόν μετά την απολογία του για το κύκλωμα φοροδιαφυγής

Takeaways by to pontiki AI Ο Ερρίκος Πετιλόν αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του στον ανακριτή, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την εμπλοκή του σε κύκλωμα φοροδιαφυγής ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ, ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης από άτομα στα οποία είχε παραχωρήσει τους κωδικούς του Taxis.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας και οικονομικής ευπάθειας, δέχθηκε να εμφανίζεται ως διαχειριστής εταιρειών έναντι μηνιαίας αμοιβής, χωρίς να ασκεί διοικητικά καθήκοντα.

Το όνομα του πρώην ηθοποιού περιλαμβάνεται στη δικογραφία καθώς φέρεται να ήταν διαχειριστής ή εταίρος σε οκτώ επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζουν οφειλές προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς.

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Ελεύθερος αφέθηκε ο Ερρίκος Πετιλόν μετά την απολογία του στον ανακριτή, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο κατηγορείται ως αχυράνθρωπος του κυκλώματος φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη.



Ο Πετιλόν ήταν ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που πέρασε το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας, όπου παρέμεινε για σχεδόν μιάμιση ώρα, προτού ολοκληρώσει την απολογία του στην οποία αρνήθηκε την εμπλοκή του στο κύκλωμα, ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ερρίκος Πετιλόν αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι το μοναδικό πρόσωπο που γνώριζε από τους συγκατηγορουμένους του ήταν μια γυναίκα, στην οποία είχε παραχωρήσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxis.



«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δεν γνώριζα κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε να της δώσω τους κωδικούς του Taxis μου. Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά στην απολογία του.



Στην απολογία του περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που αντιμετώπιζε το 2023, υποστηρίζοντας ότι, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας και εξάρτησης από ουσίες, βρισκόταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση και ζούσε αποκλειστικά από επιδόματα.



Όπως ανέφερε, δέχθηκε να εμφανίζεται ως διαχειριστής επιχειρήσεων εστίασης έναντι μηνιαίας αμοιβής 500 έως 600 ευρώ, χωρίς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, να ασκεί πραγματικά καθήκοντα διοίκησης ή να γνωρίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις των εταιρειών. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι δεν εργαζόταν στα συγκεκριμένα καταστήματα, αλλά εμφανιζόταν μόνο για να εισπράξει τα χρήματά του, τα οποία μπορούσε να του παραδώσει ακόμη και κάποιος σερβιτόρος.



Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι το 2023 χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική μονάδα για περίπου έναν μήνα, ενώ περιέγραψε και τη μακροχρόνια προσπάθειά του να απεξαρτηθεί από τις ουσίες, επικαλούμενος δεκάδες εισαγωγές σε θεραπευτικές δομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το όνομα του πρώην μοντέλου και ηθοποιού περιλαμβάνεται στη δικογραφία, καθώς φέρεται να είχε εμφανιστεί ως διαχειριστής σε έξι εταιρείες και ως εταίρος ή μέλος σε δύο ακόμη επιχειρήσεις. Οι οκτώ εταιρείες εμφανίζουν συνολικές οφειλές ύψους 595.976,53 ευρώ προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι πρώτες εταιρικές καταχωρίσεις που τον συνδέουν με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις χρονολογούνται από την 1η Μαρτίου 2023. Παράλληλα, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ φέρεται να εμφανιζόταν ως εργαζόμενος μερικής απασχόλησης στη θέση υποδοχής.

Απολογήθηκε και ο δεύτερος «αχυράνθρωπος» του κυκλώματος – Τι υποστήριξε

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο 35χρονος που κατηγορείται ως ο δεύτερος αχυράνθρωπος στο πολυπλόκαμο δίκτυο, ο οποίος αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση. Σύμφωνα με όσα φέρεται να απολογήθηκε, άγνωστοι υπέκλεψαν τους κωδικούς πρόσβασής του στο Taxisnet και τον εμφάνισαν εν αγνοία του ως διαχειριστή σε οκτώ εταιρείες. Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, είπε πως άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν έλαβε ειδοποίηση για οφειλές επιχείρησης την οποία εμφανιζόταν να εκπροσωπεί. Και ο 35χρονος αφέθηκε ελεύθερος, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Στο μεταξύ, απολογήθηκε και 34χρονος φερόμενος ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις παράνομες δραστηριότητες.

«Δεν έχω καμία σχέση. Ανέλαβα καθήκοντα στις αρχές του 2025 με ατομική επιχείρηση, στην οποία είναι και οι συνεργάτες του προηγούμενου λογιστή. Εγώ δεν είμαι λογιστής, αλλά το έκανα επειδή έχω τρία ανήλικα τέκνα με προβλήματα υγείας και έπρεπε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας», φέρεται να υποστήριξε.

Αναφερόμενος στην κατηγορία της απάτης, η οποία αφορά οφειλές ύψους 139.000 ευρώ, ισχυρίστηκε ότι αυτές συνδέονται με τρεις εταιρείες με τις οποίες, όπως είπε, δεν έχει καμία σχέση.

Για τον 34χρονο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα σχετικά με την ποινική του μεταχείριση.

Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί ακόμη τέσσερις απολογίες κατηγορουμένων, μεταξύ αυτών και επιχειρηματιών.

Συνολικά για την υπόθεση καλούνται να δώσουν εξηγήσεις 16 πρόσωπα, με τη διαδικασία να συνεχίζεται τα επόμενα δύο 24ωρα. Στη δικογραφία βρίσκονται πάνω από 1.200 άτομα.

Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ βρέθηκαν 917 εταιρείες, με επίκεντρο την νυχτερινή διασκέδαση και την εστίαση, οι οποίες φέρονται να προκάλεσαν συνολική ζημία ύψους 206,2 εκατομμυρίων ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν διαφυγόντες φόρους και 68 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

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