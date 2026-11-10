Ρούμπιο για Ιράν: Η οικονομική πίεση πάει τόσο καλά που «δεν υπάρχει ανάγκη» για μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα από το Παρίσι ότι «δεν υπάρχει ανάγκη» προς το παρόν για μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, επαναλαμβάνοντας την εκτίμηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η επανέναρξη των μεγάλης κλίμακας εχθροπραξιών είναι απίθανη.

«Η εκστρατεία οικονομικής πίεσης (εναντίον του Ιράν) έχει τόσο καταστροφικές συνέπειες που δεν υπάρχει ανάγκη, επί του παρόντος, για μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις», δήλωσε σε δημοσιογράφους ύστερα από σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 στη γαλλική πρωτεύουσα, προσθέτοντας: «Αυτό είπα στους συμμάχους μας εδώ σήμερα».

SECRETARY RUBIO: The economic pain that is being inflicted on Iran right now, on that regime, is extraordinary. It compounds, it’s growing every day. These sanctions get worse over time, they get more painful as time goes on. It’s all brought about by the fact that this radical regime of lunatics is imposing this on their own people. They’re destroying their own country. — Department of State (@StateDept) November 10, 2026

Όπως τόνισε οι αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν αποδίδουν «τόσο καλά».

Η οικονομική πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον εντείνεται με την πάροδο του χρόνου, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στην επίτευξη μιας «πραγματικής συμφωνίας», ωστόσο οι όροι που εξακολουθεί να θέτει η Τεχεράνη είναι «παράλογοι».

Από την πλευρά του ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο είπε ότι ο κίνδυνος νέας κλιμάκωσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν «δεν αποκλείεται εντελώς».

«Ο κίνδυνος νέων επιθέσεων και κλιμάκωσης δεν αποκλείεται εντελώς, διαφορετικά δεν θα είχαμε αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο και ενέργεια αυτές τις δύο ημέρες για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα με τον Αμερικανό ομόλογό μας και στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό του Κατάρ», είπε. «Ωστόσο, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται, ιδίως από χώρες της περιοχής, για να βρεθεί ένας τρόπος για το εκ νέου άνοιγμα και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και για μια πολιτική λύση για την αποτροπή της επανέναρξης των επιθέσεων», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Θαυμαστής του Νορβηγού νεοναζί Μπρέιβικ ο μακελάρης της Κρακοβίας

Χωρίς Plan B απέναντι στην Nvidia η Ευρώπη: Γιατί οι Βρυξέλλες δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τον Τζένσεν Χουάνγκ

Χέγκσεθ για τη διαδικασία παραπομπής του: «Είναι φάρσα, σαμποτάζ» – «Νόμιμες οι πολεμικές επιχειρήσεις»